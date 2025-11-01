прогноз на матч Бундеслиги, ставка за 2.87

1 ноября в 9-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Унион» и «Фрайбург». Начало игры — в 17:30 мск.

«Унион»

Турнирное положение: Берлинцы пока не блещут результатами. Команда находится на 10 месте турнирной таблицы.

При этом «Унион» в 8 матчах набрал лишь 10 зачетных баллов. В них команда отличилась 11 результативными выстрелами.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Берлинцы в овертайме переиграли «Арминию» (2:1).

До того команда потерпела поражение от «Вердера» (0:1). А вот поединок с «Боруссией» М завершился викторией (3:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Унион» забил 8 мячей, пропустив в свои ворота 5.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Бундеслигу

Состояние команды: Берлинцы нынче крайне нестабильны. Команда чередует успешные поединки с блеклыми.

Причем «Унион» традиционно удачно противостоит «Фрайбургу». В пяти последних очных поединках команда победила 3 раза при двух паритетах.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Команда постарается подтянуться к зоне еврокубков.

«Фрайбург»

Турнирное положение: «Бразильцы из Брайсгау» явно пободаются за выход в еврокубки. Команда ныне пребывает на 11 строчке турнирной таблицы.

Причем «Фрайбург» на 4 очка отстает от искомой 6 позиции. Команда в восьми стартовых поединках отличилась 11 забитыми мячами.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Бразильцы из Брайсгау» сумели одолеть «Фортуну» (3:1).

До того команда была бита крепким «Байером» (0:2). А вот чуть ранее она нанесла поражение «Утрехту» (2:0).

При этом «Фрайбург» в 5 своих последних поединках добыл 3 виктории. Команда отличилась 14 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Филипп Лингарт — дисквалифицирован.

Состояние команды: «Бразильцы из Брайсгау» потенциально способны прибавить. Команда имеет в своем составе качественных атакующих исполнителей.

При этом «Фрайбург» не преуспевает в плане надежности своих тылов. В среднем команда пропускает чаще гола за матч.

Команда уже почти три года не может победить «Унион». А вот проход в следующую стадию Кубка Германии должен окрылить!

Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. «Бразильцы из Брайсгау» постараются преуспеть в контригре.

Статистика для ставок

Обе команды в среднем забивают чаще гола за матч

«Унион» в среднем пропускает фактически 2 мяча за матч

«Фрайбург» уже почти 3 года не обыгрывает берлинцев

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Унион» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.57. Ничья оценена в 3.34, а победа оппонента — в скромные 2.87.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.14 и 1.75.

Прогноз: «Фрайбург» способен прибавить в плане реализации, и наверняка активно понесется в атаку.

Номинальные гости имеют в своем составе довольно качественных атакующих исполнителей, к тому же мотивированы наконец-то одолеть «Унион».

2.87 П2 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.87 на матч «Унион» — «Фрайбург» позволит вывести на карту выигрыш 1870₽, общая выплата — 2870₽

Ставка: Победа «Фрайбурга» за 2.87.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

2.14 ТБ 2.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.14 на матч «Унион» — «Фрайбург» принесёт прибыль 1140₽, общая выплата — 2140₽

Ставка: ТБ 2.5 за 2.14