27 октября в 30-м туре чемпионата Бразилии по футболу сыграют «Ред Булл Брагантино» и «Васко да Гама». Начало игры — в 00:30 мск.

«Ред Булл Брагантино»

Турнирное положение: «Быки» ходят в середняках лиги. Команда находится на 10 месте турнирной таблицы.

При этом «Ред Булл Брагантино» на 10 очков отстает от топ-6. А вот отличилась команда 34 результативными выстрелами в 29 матчах.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Быки» уступили «Жувентуде» (0:1).

До того команда была разбита «Палмейрасом» (1:5). А вот поединок с «Гремио» завершился натужной победой (1:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну викторию. В этих поединках «Ред Булл Брагантино» забил 5 мячей, пропустив в свои ворота 9.

Не сыграют: Гусман Родригес — травмирован.

Состояние команды: «Быки» нынче выглядит не лучшим образом. Команда уступила в 2 своих последних матчах.

Причем «Ред Булл Брагантино» традиционно удачно противостоит «Васко да Гаме». В пяти последних очных поединках команда победила 2 раза при одном поражении.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Команда намерена подтянуться поближе к первой шестерке.

«Васко да Гама»

Турнирное положение: «Адмиралы» бьются за попадание в топ-6. Команда ныне пребывает на 8 строчке турнирной таблицы.

Причем «Васко да Гама» на 7 очков отстает от искомой шестой позиции. Команда в 29 поединках отличилась 46 забитыми мячами.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Адмиралы» переиграли «Флуминенсе» (2:0).

До того команда нанесла поражение «Форталезе» (2:0). А вот чуть ранее она в перестрелке одолела «Виторию» (4:3).

При этом «Васко да Гама» в 5 своих последних поединках добыл 4 виктории. Команда отличилась 10 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Адмиралы» нынче заметно прибавили. Команда победила в трех своих последних поединках.

При этом «Васко да Гама» не преуспевает в плане надежности своих тылов. В среднем команда пропускает чуть чаще одного мяча за матч.

Команда относительно неплохо выглядит в плане реализации. Да и опытнейший Пабло Вегетти настрелял 12 мячей в текущем чемпионате.

Безусловно, номинальные гости будут действовать первым номером. «Адмиралы» намереваются продлить свой победный сериал.

«Адмиралы» победили в 3 своих последних поединках

Обе команды в среднем забивают чаще гола за матч

«Быки» уступили в 2 своих последних матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ред Булл Брагантино» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.13. Ничья оценена в 3.45, а победа оппонента — в скромные 3.40.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.02 и 1.80.

Прогноз: «Адмиралы» намерены продолжить свой победный путь, и наверняка активно понесутся в атаку.

Номинальные гости имеют в своем составе качественных атакующих исполнителей, к тому же «быки» нынче выглядят бледновато.

Ставка: Победа «Васко да Гамы» за 3.40.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.02