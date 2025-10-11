прогноз на матч молодежного ЧМ-2025, ставка за 2.25

11 октября в 1/4 финала плей-офф молодежного чемпионата мира по футболу сыграют Испания (U20) и Колумбия (U20). Начало игры — в 23:00 мск.

Испания (U20)

Турнирное положение: Испанцы скромно выступили на групповом этапе. Команда финишировала на 3 месте турнирной таблицы.

При этом Испания (U20) набрала 4 очка в трех поединках. А вот отличилась команда всего 3 результативными выстрелами.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Испанцы переиграли украинцев (1:0).

До того команда нанесла поражение бразильским сверстникам (1:0). А вот поединок с мексиканцами завершился паритетом (2:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках Испания (U20) забила 4 мяча, пропустив в свои ворота 5.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Испанцы нынче выглядят весьма уверенно. Команда победила и не пропустила в 2 последних матчах.

Причем Испания (U20) не проигрывает уже три матча подряд. Да и в кадровом плане команда выглядит весьма выгодно.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Команда явно способна поднатореть в плане реализации.

Колумбия (U20)

Турнирное положение: Колумбийцы довольно крепки. Команда финишировала на 1 строчке турнирной таблицы своего квартета.

Причем Колумбия (U20) набрала 5 турнирных баллов в 3 матчах. Команда отличилась лишь двумя забитыми мячами.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. Колумбийцы переиграли ЮАР (3:1).

До того команда подписала мировую с Нигерией (1:1). А вот чуть ранее она не сумела одолеть норвежских сверстников (0:0).

При этом Колумбия (U20) в 5 своих последних поединках добыла 3 победы. Команда отличилась 8 забитыми мячами при 4 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Колумбийцы не проигрывают уже 4 месяца. А вот пропускает команда в среднем реже гола за матч.

При этом Колумбия (U20) способна дать бой кому угодно. А вот в среднем команда забивает реже одного мяча за матч.

В кадровом плане у колумбийцев довольно позитивная ситуация. Да и Нейзер Вильярреал настрелял уже 2 мяча на турнире.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Команда способна найти свои шансы в контригре.

Статистика для ставок

Колумбия (U20) в среднем пропускает реже гола за матч

Испания (U20) победила в 2 своих последних поединках

Колумбийцы не проигрывают уже 4 месяца

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Испания (U20) — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.25. Ничья оценена в 3.10, а победа оппонента — в скромные 3.45.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.40 и 1.56.

Прогноз: Испанцы явно прибавят в плане реализации, и уж точно активно понесутся в атаку.

Номинальные хозяева прибавляют от матча к матчу, да и состав команды начинен качественными исполнителями.

2.25 П1 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.25 на матч Испания (U20) — Колумбия (U20) принесёт чистый выигрыш 1250₽, общая выплата — 2250₽

Ставка: Победа Испании (U20) за 2.25.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

2.40 ТБ 2.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.40 на матч Испания (U20) — Колумбия (U20) принесёт прибыль 1400₽, общая выплата — 2400₽

Ставка: ТБ 2.5 за 2.40