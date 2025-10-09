прогноз на товарищеский матч, ставка за 2.65

9 октября в товарищеском матче по футболу сыграют сборные Румынии и Молдовы. Начало встречи — в 21:00 мск.

Румыния

Турнирное положение: у румынской национальной команды пока что остаются шансы на то, чтобы пробиться на чемпионат мира 2026 года.

«Трехцветные» имеют в своем активе семь очков и идут на третьей строчке в своей группе.

За пять матчей румыны смогли десять раз поразить ворота соперников и шесть раз пропустили в свои.

Последние матчи: в последних встречах «желтые» сыграли вничью с Кипром (2:2) в квалификации ЧМ-2026 и проиграли Канаде (0:3) в спарринге.

До этого главная команда Румынии выиграла у Кипра (2:1), но уступила Австрии (1:2).

Перед этим же «цыплята» разгромили Сан-Марино (5:1), но проиграли Боснии и Герцеговине.

Не сыграют: у Румынии все вызванные футболисты в строю.

Состояние команды: «карпатские ребята» могли претендовать на выход из такой группы, однако сейчас отставание сборной Румынии от Боснии и Австрии составляет уже пять очков. Догнать соперников подопечным Мирчи Луческу будет крайне сложно.

Сборной Румынии нужно обязательно побеждать во всех трех оставшихся встречах отбора и тогда точно будет шанс зацепиться хотя бы за второе место в своей группе.

Молдова

Турнирное положение: главная команда Молдовы проваливает отбор и не имеет никаких шансов на попадание на Мундиаль.

Молдаване проиграли все матчи, не набрали ни одного очка и замыкают турнирную таблицу группы.

«Трехцветные» за пять матчей умудрились пропустить целых 25 мячей, а забили всего лишь три.

Последние матчи: в сентябре молдавская «националка» проиграла Норвегии (0:11) и Израилю (0:4).

До этого Молдова также уступила Италии (0:2) и Польше (0:2).

Перед этим же сборная Молдовы проиграла еще и Эстонии (2:3) с Норвегией (0:5).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных нет.

Состояние команды: подопечные Лилиана Попеску только разочаровывают в последнее время. Сборная Молдовы проигрывает всем и вся и делает это практически без шансов.

Судя по последним результатам, даже любая ничья для Молдовы является позитивным результатом. Сейчас же команда откатилась к аутсайдерам европейского футбола.

Статистика для ставок

Молдова проиграла 6 последних матчей

Румыния выиграла только 1 из последних 4 матчей

В последнем очном матче в 2022 году Румыния разгромила Молдову со счетом 5:0

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Румыния — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 1.30. Ничья оценена в 6.30, а победа Молдовы — в 10.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.75 и 2.10.

Прогноз: румыны играют дома и намного сильнее соперника, поэтому должны уверенно побеждать.

2.65 победа Румынии с форой-2 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.65 на матч Румыния — Молдова принесёт чистый выигрыш 1650₽, общая выплата — 2650₽

Ставка: победа сборной Румынии с форой-2 за 2.65.

Прогноз: это товарищеский матч, место для экспериментов, поэтому обе команды вполне могут забить.

2.17 обе забьют Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.17 на матч Румыния — Молдова принесёт чистый выигрыш 1170₽, общая выплата — 2170₽

Ставка: обе забьют за 2.17.