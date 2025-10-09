прогноз на матч отбора на ЧМ-2026, ставка за 1.74

9 октября в отборочном матче чемпионата мира 2026 года по футболу сыграют Чехия и Хорватия. Начало встречи — 21:45 мск.

Чехия

Турнирное положение: после 5 матчей Чехия занимает второе место в группе L 12 очками.

Последние матчи: матч с Черногории для команды Ивана Гашека получился неплохим по содержанию и результату. Уже на третьей минуте Чехия вышла вперед после гола Лукаса Черва, после чего спокойно контролировала ход матча и забила уже в компенсированное время второй мяч после удара Черны.

Также была ничья с Саудовской Аравией (1:1) в товарищеском матче и разгромное поражение в гостях от Хорватии (1:5).

Не сыграют: все в строю.

Состояние команды: сейчас в Чехии подрастает неплохое поколение футболистов, многие из которых пошли летом на повышение и перебрались в топ-5 чемпионатов Европы (Витик, Крейчи, Сулк, ранее Кински). Остались в строю и ветераны (Соучек, Шик, Цоуфал). В настоящеее время Чехия является очень крепкой командой по европейским меркам.

Хорватия

Турнирное положение: сейчас Хорватия лидирует в своей группе с 12 очками после 4 игр.

Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

Последние матчи: в четвертом туре Хорватия дома разгромила Черногорию со счетом 4:0.

Помогло удаление в составе соперника в конце первого тайма при счете 1:0. После этого игра была окончательно сделана. Голами в этой встрече отметились Якич, Крамарич, Пулишич и еще один был забит в результате автогола.

До этого была победа в гостях над Фарерами (1:0) и разгром дома Чехия (5:1).

Не сыграют: травмированы — Станишич (з).

Состояние команды: блестящее поколение сборной Хорватии постепенно сходит, и сейчас в строю остались только Модрич, Перишич и более молодые Крамарич с Ковачичем. Тем не менее, подрастает очередная плеяда перспективных футболистов (Батурина, Сучич, Иванович, Гвардиол), а во главе же сборной уже 8-й год находится Златко Далич.

Статистика для ставок

В первом круге отбора на ЧМ-2026 Хорватия разгромила Чехию (5:1)

В 2021-м в группе на Евро была зафиксирована ничья (1:1)

На Евро-2016 также был ничейный исход (2:2)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу Чехии дают 2,90, а на Хорватию — 2,55, ничью букмекеры оценивают в 3,30.

Тотал меньше 2,5 идет за 1,74, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,17.

Прогноз: вряд ли стоит тут ждать много забитых мячей. Чехия будет изрядно мотивирована после разгрома в первом матче и станет играть вторым номером. Хорватия же уверенно лидирует в группе и не станет форсировать события на поле.

Основная ставка: тотал меньше 2,5 за 1,74.

Прогноз: также можно попробовать более рисковый вариант с ничьей, она устроит с точки зрения турнирной стратегии обе команды.

