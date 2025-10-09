9 октября в отборочном матче чемпионата мира 2026 года по футболу сыграют Чехия и Хорватия. Начало встречи — 21:45 мск.
Чехия
Турнирное положение: после 5 матчей Чехия занимает второе место в группе L 12 очками.
Последние матчи: матч с Черногории для команды Ивана Гашека получился неплохим по содержанию и результату. Уже на третьей минуте Чехия вышла вперед после гола Лукаса Черва, после чего спокойно контролировала ход матча и забила уже в компенсированное время второй мяч после удара Черны.
Также была ничья с Саудовской Аравией (1:1) в товарищеском матче и разгромное поражение в гостях от Хорватии (1:5).
Не сыграют: все в строю.
Состояние команды: сейчас в Чехии подрастает неплохое поколение футболистов, многие из которых пошли летом на повышение и перебрались в топ-5 чемпионатов Европы (Витик, Крейчи, Сулк, ранее Кински). Остались в строю и ветераны (Соучек, Шик, Цоуфал). В настоящеее время Чехия является очень крепкой командой по европейским меркам.
Хорватия
Турнирное положение: сейчас Хорватия лидирует в своей группе с 12 очками после 4 игр.
Последние матчи: в четвертом туре Хорватия дома разгромила Черногорию со счетом 4:0.
Помогло удаление в составе соперника в конце первого тайма при счете 1:0. После этого игра была окончательно сделана. Голами в этой встрече отметились Якич, Крамарич, Пулишич и еще один был забит в результате автогола.
До этого была победа в гостях над Фарерами (1:0) и разгром дома Чехия (5:1).
Не сыграют: травмированы — Станишич (з).
Состояние команды: блестящее поколение сборной Хорватии постепенно сходит, и сейчас в строю остались только Модрич, Перишич и более молодые Крамарич с Ковачичем. Тем не менее, подрастает очередная плеяда перспективных футболистов (Батурина, Сучич, Иванович, Гвардиол), а во главе же сборной уже 8-й год находится Златко Далич.
Статистика для ставок
- В первом круге отбора на ЧМ-2026 Хорватия разгромила Чехию (5:1)
- В 2021-м в группе на Евро была зафиксирована ничья (1:1)
- На Евро-2016 также был ничейный исход (2:2)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу Чехии дают 2,90, а на Хорватию — 2,55, ничью букмекеры оценивают в 3,30.
Тотал меньше 2,5 идет за 1,74, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,17.
Прогноз: вряд ли стоит тут ждать много забитых мячей. Чехия будет изрядно мотивирована после разгрома в первом матче и станет играть вторым номером. Хорватия же уверенно лидирует в группе и не станет форсировать события на поле.
Основная ставка: тотал меньше 2,5 за 1,74.
Прогноз: также можно попробовать более рисковый вариант с ничьей, она устроит с точки зрения турнирной стратегии обе команды.
Дополнительная ставка: ничья за 3,30.