В четверг, 9 октября, состоится матч квалификации ЧМ 2026 , в котором Чехия примет Хорватию. Начало игры — в 21;45 мск. За ходом встречи можно следить в нашей онлайн-трансляции.

47' С первых минут забрали мяч под свой контроль хорваты, мяч стал двигаться быстрее. Модрич по флангу запустил Перишича и готов к атаке подключиться.

46' Начинаем второй тайм, поехали! Златко Далич проводит сотый матч в качестве главного тренера сборной Хорватии. Ничья будет не лучшим подарком для тренера.

Модрич и Шульц https://ru.uefa.com/european-qualifiers/match/2044257--czechia-vs-croatia/

45+1' На этом всё. Чехи кажутся быстрее, сильнее, и доминируют почти по всем показателям, но игра не полностью под их контролем. Ждём второй тайм в Праге.

45+1' Минуту добавил арбитр, много сил потратили команды, мало было пауз.

43' Должен был хотя бы забить, решить момент, даже если знал, что будет офсайд, а он был.

42' Кушей находился в офсайде после отважной передачи Соучека, рисковал партнёр получить по голове, но задачу выполнил, Кушей убегал один на один с вратарём, пробил неудачно, вторую попытку подарил Гвардиол и тут же на линии ворот отбивает Йошко. Дважды пробил в одного игрока Кушей.

Статистика матча 3 Удары в створ 0 0 Удары мимо 2 45 Владение мячом 55 2 Угловые удары 1 4 Офсайды 0 8 Фолы 5

40' Только успокоились команды, перестали большими силами бежать в атаку, тут же доказывают в концовке тайма важность этой игры, включились в концовке.

39' Опасно сыграл Соучек при верховой борьбе, налетел на Ливаковича, пробил Шульц, к нему мяч отскочил, рефери остановил игру и будет свободный удар после стыка с вратарём Соучека.

38' Ответныая атака от чехов, мяч после двух неудачных прострелов уходит на угловой.

37' Якич уходит от Зеленого, прорвался в штрафную и поперечную на Перишича отдал, снова пушка от хорвата но выше ворот.

35' Немного успокоились игроки на экваторе первого тайма команды, атакуют не так рискованно как десять минут назад, явно стараются не пропустить в концовке.

33' Хоры прострелил с фланга, перед угловым флажком находился, два игрока были в штрафной, защитники успели перехватить передачу, но офсайд оборвал все надежды ещё до перехвата.

31' В первом тайме Цоуфал вычищает бровку, не даёт абсолютно ничего сделать хорватам. Супер растяжку демонстрирует и прервал опасную диагональную передачу на Перишича.

30' Интересный момент. Цоуфал в штрафную подавал мяч, а Провод наткнулся на рефери! Никто не пострадал.

29' Модрич хитро разыграл с Крамаричем в стенку, из-за спины защитников по большой дуге Перишич выскачил, и пробил но выше ворот. Хорваты отвечают на активность чехов.

28' ВАР не стал просматривать момент, теперь угловой у ворот сборной Чехии.

27' Ждём первую паузу, так как Провод пробил, хоть и не в створ, но в руку Шутало.

25' Хорваты могли убежать в контратаку, на половине чехов остался Крамарич. Защитники мяч отобрали, Крейчи на фланге получил передачу, дальше Черв в центре перед штрафной нашёл Шульца, и пробил игрок, но в центр ворот, где Ливакович отлично сыграл и забрал мяч в руки.

Чалета-Цар и Хоры в верховой борьбе https://ru.uefa.com/european-qualifiers/match/2044257--czechia-vs-croatia/

24' Провод был у мяча и пробил, плотно пробил в угол ворот, вратарь мяч достал, после серии передач будет угловой.

22' Цоуфал из аута вывел мяч, верховую борьбу выиграли хорваты, но будет штрафной вблизи ворот сборной Хорватии. Черву по лицу досталось ногой, но и сам игрок сыграл низко головой. Метров 25 до ворот.

20' По владению сборная Хорватии лидирует на пять процентов, провели пять атак, что на четыре меньше чем у чехов. Также в передачах более точны чехи, дают им играть через короткий пас, хорваты больше используют длинные передачи.

18' Опасно столкнулись в верховой борьбе Будимир и Крейчи, нападающий мыграл в мяч, продлил атаку, неповезло защитнику, головой досталось по лицу.

16' Гвардиол нарушает правила на Цоуфале, эмоционально жестикулировал игрок, явно недоволен остался защитником Хорватии. Штрафной в середине поля.

14' Провод к мячу не успел, Кушей отдал передачу за Гвардиола, но просчитался, хотя игроки одной команды.

Лука Модрич исполняет штрафной https://ru.uefa.com/european-qualifiers/match/2044257--czechia-vs-croatia/

12' Ещё один фол, в 10 метрах от углового флажка, на половине поля чехов. Крейчи до мяча в подкате не дотянулся, опасно шёл, близко к жёлтой. Модрич будет подавать.

11' Практически каждую минуту фолят игроки каждой команды, очень много единоборств, игрокам защиты не дают вздохнуть нападающим.

10' Длинная передача на Перишича, ещё одна попытка нащупать брешь в обороне чехов. Мяч ушёл в аут, очень плотно персонально играют защитники.

09' Шульц внешней стороной стопы отдал короткую передачу на Соучека, метров с 20 бил игрок, но защитник был рядом, пришлось от мяча избавляться.

08' Активнее чехи играют, хорваты пока что выжидают ошибки соперника, впереди Будимир и Крамарич маячат перед штрафной чехов.

06' Цоуфал отдал передачу на Шульца, не понял его партнёр, не стал бежать в штрафную, мяч ушёл в аут.

04' Очень плотно в середине встречают чехи, тремя нападающими прессингуют, но полузащитники отходят вглубь и ждут длинной передачи.

03' Якич принимает мяч после длинной передачи, перед штрафной Крамарич получает мяч, теряет его и Будимир опасно прямой ногой по ноге Черва попал, не дал быстро выйти из зоны, но мог получить жёлтую.

02' Шутало получил по ноге в своей штрафной, Хоры сфолил на нём. Первый фол за сборной Чехии.

02' Чехи бегут вперёд, из аута Цоуфал выкинет мяч, прямо в штрафную сборной Хорватии.

01' У трёх игроков основы чехов есть жёлтые карточки, но это не имеет значения, так как сегодня последняя возможность на первое место. У сборной Хорватии только Чалета-Цар с действующим горчичником.

01' Поехали, начинаем важнейший матч для обеих команд. Сборная Чехии играет дома, но хорваты пропустили всего лишь однажды в этих отборочных, как раз от чехов.

До матча

21:40 Команды и судьи появились на поле из подтрибунного помещения.

21:35 Остаются считанные минуты до начала встречи, мотивация игроков запредельна, каждый понимает насколько важный матч, особенно для капитана сборной Чехии Томаша Соучека. Последние три матча в АПЛ он пропустил из-за дисквалификации.

Владимир Цоуфал, игрок сборной Чехии https://ru.uefa.com/european-qualifiers/match/2044257--czechia-vs-croatia/

21:25 Матч пройдёт в Праге, на «Эден Арене», вместимость стадиона — 19 370 зрителей. Ясный вечер, но по октбрьски прохладно на арене, всего 11 градусов и высокая влажность 85%.

Главная звезда сборной Хорватии на стадионе https://ru.uefa.com/european-qualifiers/match/2044257--czechia-vs-croatia/

Стартовые составы

Чехия: Ковар; Цоуфал, Витик, Крейчи, Зелены; Черв, Соучек, Кушей, Шульц, Провод; Хоры

Хорватия: Ливакович; Якич, Шутало, Чалета-Цар, Гвардиол; Модрич, Сучич, Пашалич, Крамарич, Перишич; Будимир

21:15 Матч осблужит судейская бригада из Франции. Вашему вниманию, представляем судей сегодняшней встречи: Рефери — Фраснуа Летесье; ассистенты — рефери Сириль Мюнье, Меди Рамуни; судьи — ВАР Вилли Делажо, Эрик Ваттеллье

Чехия

Сегодня у сборной Чехии есть шанс занять первое место, хотя бы ненадолго. У команд по 12 очков, но у хорватов на одну игру меньше, и есть преимущество хоть и играют в гостях, в прошлом матче сборная Чехии пропустила 5 мячей и забила лишь однажды.

Последняя встреча состоялась месяц назад, чехи не без труда обыграли черногорцев, со счётом 2:0 завершился матч. По ходу встречи Станеку пришлось пять раз выручать команду. Теперь всё по другому, игроки набрали игровую форму, возможно сегодня увидим неожиданные ходы от тренеров.

В стане чехов не будет Ивана Гложека и Патрика Шика, оба травмированы. Для усиления нападения в расположение сборной был вызван Матей Выдра, это его первое появление с 2021 года. Для подопечных Ивана Гашека будет очень трудный матч на всех уровнях, сегодня они ещё могут побороться за первое место.

Хорватия

Болельщики могут освистывать сборную Хорватии, как это было в матче с Фарерами (1:0), но результаты в группе подтверждают статус фаворита, также удалось одержать верх в остальных матчах — Чехия (5:1), Черногория (4:0) и Гибралтар (7:0).

Что касается основных лиц, то Лука Модрич в прекрасной форме, отлично смотрится в Серии А, сыграл 6 матчей из них 4 полных, был заменён лишь дважды, имеет 1+1 в графе результативных действий. Ковачич восстановился после травмы, но в команде Гвардиолы на поле выходил. Также вратарь сборной, Доминик Ливакович не получает практику в «Жироне», но ему доверяет тренер сборной Златко Далич.

