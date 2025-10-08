8 октября в 1-м туре четвертого этапа квалификации чемпионата мира по футболу сыграют Оман и Катар. Начало игры — в 18:00 мск.

Оман

Турнирное положение: Оманцы намерены побороться за попадание на Мундиаль.  Команда на предыдущем этапе квалификации финишировала на 4 месте турнирной таблицы.

При этом Оман в 10 матчах набрал 11 зачетных баллов.  В них команда отличилась лишь 9 результативными выстрелами.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно.  Оманцы в серии пенальти уступили Индии.

До того команда нанесла поражение Туркменистану (2:1).  Да и поединок с Кыргызстаном завершился викторией (2:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы.  В этих поединках Оман забил 7 мячей, пропустив в свои ворота 5.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Оманцы нынче выглядят довольно выгодно.  Команда не проигрывала в 5 своих последних поединках.

Причем Оман традиционно неудачно противостоит Катару.  В пяти последних очных поединках команда выиграла 1 раз при 3 поражениях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с оглядкой на тылы.  Команда постарается дать бой столь крепкому оппоненту.

Катар

Турнирное положение: Катарцы не столь успешно провели третий этап квалификации.  Команда там финишировала на 4 строчке турнирной таблицы.

Причем Катар набрал 13 зачетных пунктов в 10 матчах.  Команда отличилась 17 мячами в ворота соперников.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно.  Катарцы были биты Россией (1:4).

До того команда подписала мировую с Бахрейном (2:2).  А вот чуть ранее она минимально уступила Ливану.

При этом Катар в 5 своих последних поединках добыл одну викторию.  Команда отличилась 6 забитыми мячами при 11 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Катарцы намерены добыть прямую путевку на Мундиаль.  Вот только не побеждает команда уже 3 матча кряду.

При этом Катар нынче не блещет стабильностью результатов.  А вот в среднем команда пропускает чаще 2 голов за матч.

Команда способна прибавить в плане реализации.  Да и в кадровом плане у катарцев полный набор качественных исполнителей.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Акрам Афиф и его партнеры намерены прервать свой безвыигрышный сериал.

Статистика для ставок

  • Катар не побеждал в 3 своих последних матчах
  • Оман в среднем забивает реже гола за матч
  • Оманцы не проигрывали в 5 своих последних матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Катар — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой.  На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.67.  Ничья оценена в 3.70, а победа оппонента — в скромные 5.10.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.27 и 1.59.

Прогноз: Катарцы явно прибавят в плане реализации, и уж точно сразу активно понесутся в атаку.

Номинальные гости имеют в своем составе качественных атакующих исполнителей, да и оборона соперника частенько допускает результативные ошибки.

Ставка: Победа Катара в 1 тайме за 2.35.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеют оба оппонента.

Ставка: Обе забьют за 2.23