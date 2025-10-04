4 октября в 7-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Мец» и «Марсель». Начало игры — в 18:00 мск.

«Мец»

Турнирное положение: «Мессинцы» стартовали крайне неудачно.  Команда находится на 18 месте турнирной таблицы.

При этом «Мец» в 6 матчах набрал лишь 2 зачетных балла.  Да и отличилась команда 5 результативными выстрелами.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно.  «Мессинцы» не смогли одолеть «Гавр» (1:1).

До того команда была бита «Монако» (2:5).  А вот поединок с «Анже» принес один зачетный балл в копилку (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 ничьих.  В этих поединках «Мец» забил 5 мячей, пропустив в свои ворота 12.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Мессинцы» обречены на борьбу за выживание.  Да и состав команды по именам выглядит довольно скромно.

Причем «Мец» традиционно неудачно противостоит «Марселю».  В пяти последних очных поединках команда уступила 1 раз при 4 коллизиях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно.  «Мессинцы» намерены как можно скорее выбраться из опасной зоны.

«Марсель»

Турнирное положение: Марсельцы текущий чемпионат начали не столь продуктивно.  Команда ныне пребывает на 3 строчке турнирной таблицы.

Причем «Марсель» в 6 матчах набрал 12 зачетных баллов.  Команда отличилась 12 забитыми мячами при 5 пропущенных.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно.  Марсельцы переиграли «Аякс» (4:0).

До того команда сумела одолеть «Страсбург» (2:1).  А вот чуть ранее она с минимальным счетом обыграла ПСЖ.

При этом «Марсель» в 5 своих последних поединках добыл 4 виктории.  Команда отличилась 12 забитыми мячами при 3 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Марсельцы намерены побороться за чемпионский титул.  А вот пропускает команда в среднем реже гола за матч.

При этом «Марсель» потенциально обязан прибавить в плане реализации.  Да и побеждает команда уже 3 матча кряду.

Команда в трех своих последних поединках пропустила всего 1 раз.  Да и «Мецу» она не проигрывает уже больше 8 лет.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы.  Команда намерена подтянуться к лидеру.

Статистика для ставок

  • Марсельцы в среднем забивают 2 мяча за матч
  • «Мессинцы» в среднем пропускают 2 гола за матч
  • «Марсель» победил в 3 своих последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Марсель» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой.  На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.51.  Ничья оценена в 4.70, а победа оппонента — в скромные 6.10.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.61 и 2.35.

Прогноз: «Марсель» имеет качественный подбор исполнителей, и наверняка сразу будет максимально активно атаковать.

Номинальные гости бьются за чемпионство, да и оппонент не блещет стабильностью результатов.

Ставка: Победа «Марселя» в 1 тайме за 2.03.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.51