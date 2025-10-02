2 октября во 2-м туре основного этапа Лиги Европы по футболу сыграют «Порту» и «Црвена Звезда». Начало игры — в 22:00 мск.
«Порту»
Турнирное положение: «Драконы» в своем чемпионате выступают успешно. Команда находится на 1 месте турнирной таблицы.
При этом «Порту» набрал 21 очко в 7 стартовых турах. Да и забивает команда в среднем чаще 2 мячей за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Драконы» разгромили «Ароку» (4:0).
До того команда нанесла поражение «Ред Булл Зальцбургу» (1:0). Да и поединок с «Риу Аве» принес три очка (3:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 5 побед. В этих поединках «Порту» забил 11 мячей, пропустив в свои ворота 1.
Не сыграют: травмированных нет.
Прогнозы и ставки на Лигу Европы
Состояние команды: «Драконы» нынче выглядят весьма монолитно. Команда победила в 10 своих последних матчах.
Причем «Порту» имеет сверхнадежные тылы. В четырех своих последних поединках команда сохранила свои владения сухими.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Саму уже настрелял 5 мячей в чемпионате, и явно скажет свое веское слово.
«Црвена Звезда»
Турнирное положение: «Красно-белые» в своем чемпионате привычно преуспевают. Команда ныне пребывает на 1 месте турнирной таблицы.
Причем «Црвена Звезда» в 8 стартовых матчах набрала 24 очков. Команда отличилась 32 мячами при 6 пропущенных в собственные ворота.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Красно-белые» переиграли «Раднички» (2:1).
До того команда не сумела одолеть «Селтик» (1:1). А вот чуть ранее она нанесла поражение «Партизану» (2:1).
При этом «Црвена Звезда» в 5 своих последних поединках добыла 4 виктории. Команда отличилась 17 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Красно-белые» весьма крепки, к тому же шикарно атакуют. Забивает команда в среднем 4 гола за матч.
При этом «Црвена Звезда» не проигрывала в 6 своих последних поединках. Вот только поединки с грандами даются команде сложно.
«Красно-белые» в среднем пропускают чуть реже одного мяча за матч. Да и Александр Катай настрелял уже 11 мячей в чемпионате Сербии.
Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. «Красно-белые» весьма ершисты, да и «драконов» не боятся.
Статистика для ставок
- «Црвена Звезда» не проигрывала в 6 своих последних матчах
- «Драконы» победили в 10 своих последних поединках
- «Порту» не пропускает уже 4 матча кряду
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Порту» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.36. Ничья оценена в 4.75, а победа оппонента — в скромные 8.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.57 и 2.38.
Прогноз: «Порту» имеет качественный подбор атакующих исполнителей, и явно способен прибавить в плане реализации.
Номинальные гости не блещут в матчах с крепкими оппонентами, да и португальцы имеют надежные тылы.
Ставка: Фора «Порту» -1.5 за 2.00.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в первый тайм завершится паритетом.
Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.63