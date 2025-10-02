прогноз на матч Лиги Европы, ставка за 2.00

2 октября во 2-м туре основного этапа Лиги Европы по футболу сыграют «Порту» и «Црвена Звезда». Начало игры — в 22:00 мск.

«Порту»

Турнирное положение: «Драконы» в своем чемпионате выступают успешно. Команда находится на 1 месте турнирной таблицы.

При этом «Порту» набрал 21 очко в 7 стартовых турах. Да и забивает команда в среднем чаще 2 мячей за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Драконы» разгромили «Ароку» (4:0).

До того команда нанесла поражение «Ред Булл Зальцбургу» (1:0). Да и поединок с «Риу Аве» принес три очка (3:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 5 побед. В этих поединках «Порту» забил 11 мячей, пропустив в свои ворота 1.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Лигу Европы

Состояние команды: «Драконы» нынче выглядят весьма монолитно. Команда победила в 10 своих последних матчах.

Причем «Порту» имеет сверхнадежные тылы. В четырех своих последних поединках команда сохранила свои владения сухими.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Саму уже настрелял 5 мячей в чемпионате, и явно скажет свое веское слово.

«Црвена Звезда»

Турнирное положение: «Красно-белые» в своем чемпионате привычно преуспевают. Команда ныне пребывает на 1 месте турнирной таблицы.

Причем «Црвена Звезда» в 8 стартовых матчах набрала 24 очков. Команда отличилась 32 мячами при 6 пропущенных в собственные ворота.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Красно-белые» переиграли «Раднички» (2:1).

До того команда не сумела одолеть «Селтик» (1:1). А вот чуть ранее она нанесла поражение «Партизану» (2:1).

При этом «Црвена Звезда» в 5 своих последних поединках добыла 4 виктории. Команда отличилась 17 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Красно-белые» весьма крепки, к тому же шикарно атакуют. Забивает команда в среднем 4 гола за матч.

При этом «Црвена Звезда» не проигрывала в 6 своих последних поединках. Вот только поединки с грандами даются команде сложно.

«Красно-белые» в среднем пропускают чуть реже одного мяча за матч. Да и Александр Катай настрелял уже 11 мячей в чемпионате Сербии.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. «Красно-белые» весьма ершисты, да и «драконов» не боятся.

Статистика для ставок

«Црвена Звезда» не проигрывала в 6 своих последних матчах

«Драконы» победили в 10 своих последних поединках

«Порту» не пропускает уже 4 матча кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Порту» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.36. Ничья оценена в 4.75, а победа оппонента — в скромные 8.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.57 и 2.38.

Прогноз: «Порту» имеет качественный подбор атакующих исполнителей, и явно способен прибавить в плане реализации.

Номинальные гости не блещут в матчах с крепкими оппонентами, да и португальцы имеют надежные тылы.

2.00 Фора «Порту» -1.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.00 на матч «Порту» — «Црвена Звезда» принесёт прибыль 1000₽, общая выплата — 2000₽

Ставка: Фора «Порту» -1.5 за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в первый тайм завершится паритетом.

2.63 Ничья в 1 тайме Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.63 на матч «Порту» — «Црвена Звезда» позволит вывести на карту выигрыш 1630₽, общая выплата — 2630₽

Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.63