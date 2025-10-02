В четверг, 2 октября, «Порту» примет сербскую «Црвену Звезду» в рамках 2-го тура общего этапа Лиги Европы УЕФА. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

45+3' Длинный заброс от Яна Беднарека («Порту») в штрафную площадь гостей, но там один Матеус Лима («Црвена Звезда»).

45+2' Игроки «Порту» неспешно катают мяч на своей половине поля.

45' 5 минут добавлено к первому тайму!

44' Родриго Мора («Порту») классно прошел с левого фланга и сильно пробил крученым в дальний угол, но не попал в створ ворот.

43' Дениз Гюль («Порту») выполнил передачу в штрафную на своего партнера Анхеля Аларкона («Порту»), но она оказалась не точной.

42' Пауза в игре: Зайду Занузи («Порту») не может подняться с газона, ему оказывают медицинскую помощь.

Статистика матча 2 Удары в створ 1 1 Удары мимо 1 48 Владение мячом 52 1 Угловые удары 1 7 Фолы 3

40' «Порту» почти всем составом перешел на половину поля соперника — идет очередная позиционная атака.

38' Диогу Кошта («Порту») хотел забросить мяч в атаку, но он полетел в аут и это потеря для хозяев.

37' Стивен Эуштакиу («Порту») получил травму, он столкнулся с Василие Костовым («Црвена Звезда»).

36' Сёл Юн-Ву («Црвена Звезда») отлично играет в обороне и мощно отправляет мяч на половину поля хозяев.

35' Игра немного вскипает, игроки на поле все чаще начинают нарушать правила.

33' Г-ОООООООО-Л! «Црвена Звезда» — 1:1! Василие Костов поймал отскок в штрафной соперника, положил корпус и сильно пробил в левый от себя угол! Отличный гол 17-летнего форворда!

32' Родриго Мора («Порту») получает желтую карточку, он въехал в ноги Неманьи Радоньичу («Црвена Звезда»).

32' Наир Тикнизян («Црвена Звезда») получил по ногам на своей половине поля, не прав был Виллиам Гомес («Порту»).

31' Родриго Мора («Порту») имел классный момент на добивании — он пробросил мяч мимо вратаря с двух метров, но не попал в ворота.

30' Диогу Кошта («Порту») вводит мяч в игру дальним забросом в штрафную площадь гостей, но Сёл Юн-Ву («Црвена Звезда») выбил мяч головой.

29' Небольшая пауза в игре, пока оказывают помощь Доминику Прпичу («Порту»).

27' Марко Арнаутович («Црвена Звезда») ткнул в лицо локтем Доминику Прпичу («Порту»), у игрока португальского клуба идет кровь!

26' Дениз Гюль («Порту») подает в штрафную с левой ноги, но Матеус Лима («Црвена Звезда») классно сыграл на выходе и поймал мяч в руки.

24' Зайду Занузи («Порту») и Доминик Прпич («Порту») совместно прошли центр поля, но обостряющая передача не получилась.

23' Прессинг в исполнении гостей заканчивается назначением удара от ворот. Диогу Кошта («Порту») его выполнит.

21' «Црвена Звезда» пытается организовать позиционную атаку и хозяева поля особо этому не сопротивляются.

19' Дальний выброс мяча с аута прямо во вратарскую гостей, но Матеус Лима («Црвена Звезда») опять оказывается на газоне, на нем снова сфолили.

18' Стивен Эуштакиу («Порту») поборолся на правом фланге и заработал перспективный аут возле штрафной сербов.

17' Угловой у ворот гостей: навес от Дениза Гюля («Порту»), но в штрафной его партнеры сфолили на Матеусе Лима («Црвена Звезда»).

15' Дениз Гюль («Порту») поборолся за мяч на линии штрафной гостей, отобрал его и мощно пробил в левый угол, но Матеус Лима («Црвена Звезда») вытянул!

13' Неманья Радоньич («Црвена Звезда») прервал опасную передачу в свою штрафную и начал быструю атаку сербского клуба.

12' «Порту» продолжает давить на своего соперника, сегодня хозяева настроены очень серьезно, хотя в составе много не основных игроков.

11' Виллиам Гомес («Порту») лежит на газоне, ему требуется медицинская помощь.

09' Г-ООООООО-Л! «Порту» — 1:0! Виллиам Гомес точно пробивает с одиннадцатиметровой отметки! Матеус Лима не смог выручить команду!

07' Франклин Тебо («Црвена Звезда») получает желтую карточку за фол в своей штрафной и это пенальти.

05' Пабло Росарио («Порту») выступает двигателем атак хозяев — заброс на Анхеля Аларкона («Порту»), тот прострелил вдоль ворот, но никто не откликнулся.

04' Сёл Юн-Ву («Црвена Звезда») потерял мяч в центре поля и хозяева устремились в контратаку, но она быстро захлебнулась.

03' Дениз Гюль («Порту») фолит в атаке, сербский клуб быстро разыграл этот стандарт.

02' С первых секунд «Порту» захватил мяч под свой контроль.

01' Раздается свисток арбитра! Матч «Порту» — «Црвена Звезда» начался! Счет 0:0! Поехали…

До матча

21:57 Главные действующие лица появляются на газоне стадиона «Драгау». Игра вот-вот начнется!

21:54 Сегодня в Порто облачно, во время матча температура будет около +17℃.

21:52 Главным арбитром встречи назначен Харм Осмерс из Германии.

21:50 До стартового свистка остается 10 минут, команды заканчивают разминку и уходят в подтрибунное помещение.

21:48 Сегодняшний матч пройдет в Порту на легендарном стадионе «Драгау», который вмещает 50 033 зрителей.

21:46 Всем доброго футбольного вечера! Мы начинаем онлайн-трансляцию матча 2-го тура общего этапа Лиги Европы УЕФА между португальским «Порту» и сербской «Црвеной Звездой». Этот матч для Вас буду комментировать я, Петровский Виктор.

Стартовые составы команд

«Порту»: Кошта Диогу, Фернандеш Мартим, Беднарек Ян, Прпич Доминик, Занузи Зайду, Мора Родриго, Эуштакиу Стивен, Росарио Пабло, Гомес Виллиам, Гюль Дениз, Аларкон Анхель.

«Црвена Звезда»: Матеус Лима, Юн-Ву Сёл, Тебо Франклин, Велькович Милош, Тикнизян Наир, Хэндель Томаш, Элшник Тими Макс, Радоньич Неманья, Костов Василие, Иванич Мирко, Арнаутович Марко.

«Порту»

«Порту» в начале августа начал официальный сезон и пока что выиграл все свои матчи. В первом туре общего этапа Лиги Европы португальский клуб играл на выезде против Зальцбурга и победил его с минимальным счетом 1:0. Эта виктория сразу переместила команду в группу лидеров турнирной таблицы.

В чемпионате Португалии дела у «Порту» идут превосходно — семь побед в семи матчах. Разница забитых/пропущенных мячей впечатляет — 19:1. В последнем туре «Порту» играл в гостях против «Арока» и не оставил сопернику ни малейшего шанса, разгромив его со счетом 4:0.

«Црвена Звезда»

«Црвена Звезда» пробивалась через квалификацию в Лигу чемпионов, но в последнем раунде оступилась и пропустила кипрский «Пафос». Так автоматически сербы оказались в Лиге Европы. В первом туре этого турнира «звезды» принимали шотландский «Селтик» и скатали вничью (1:1).

В сербской Суперлиге «Црвена Звезда» уверенно лидирует, имея восемь побед в восьми матчах. В последнем туре команда принимала у себя «Раднички 1923», первой пропустила, а затем сумела добится виктории (2:1), играя в меньшинстве.

Личные встречи

Между собой соперники до этого не играли, сейчас они готовятся провести первую очную встречу.

