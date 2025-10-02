2 октября в матче 2-го тура общего этапа Лиги Европы по футболу сыграют «Лудогорец» и «Бетис». Начало игры — в 19:45 мск.
«Лудогорец»
Турнирное положение: «Лудогорец» стартовал с победы в новом сезоне Лиги Европы. Команда после стартового поединка расположилась на четвертой строчке.
В чемпионате Болгарии команда находится на третьей строчке после девяти матчей, набрав 21 балл. Разница мячей — 17:3.
Последние матчи: в первом туре общего этапа Лиги Европы «Лудогорец» выиграл поединок против шведского «Мальме» со счетом 2:1.
Во внутреннем чемпионате коллектив из Болгарии в крайних матчах разгромил клуб «Монтана» (3:0) и поделил очки с «Левски» (0:0).
В последних пяти матчах команда смогла выиграть три матча и дважды сыграла вничью. Разница мячей на этом отрезке — 8:3.
Прогнозы и ставки на Лигу Европы
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Лудогорец» смог заработать первые три очка в турнире и во внутреннем чемпионате смотрится непробиваемым, пропустив всего три мяча в девяти турах.
«Бетис»
Турнирное положение: «Бетис» сыграл вничью в первом матче нового сезона Лиги Европы и находится на 16-й строчке
В чемпионате Испании команда находится на шестой позиции после семи матчей, набрав 12 очков. Разница мячей — 11:7.
Последние матчи: в первом туре общего этапа Лиги Европы «Бетис» поделил очки с английским клубом «Ноттингем Форест», завершив домашний поединок со счетом 2:2.
Во внутреннем чемпионате коллектив из Испании в крайних матчах смог обыграть «Осасуну» (2:0) и был сильнее «Реала Сосьеад», добыв уверенную победу со счетом 3:1.
В последних пяти матчах команда смогла выиграть два матча, сыграла дважды вничью и проиграла одну встречу. Разница мячей на этом отрезке — 10:7.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Бетис» смог избежать поражения в первом матче против сильного соперника и готов в этом поединке добыть первые три очка в турнире.
Статистика для ставок
- «Бетис» сыграл вничью в первом матче турнира
- «Лудогорец» пропустил всего четыре мяча с начала сезона
- Обе команды не имеют проблем с составом
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Бетис» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.85. Ничья оценена в 3.75, а победа «Лудогорца» — в 4.30.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.88 и 1.89.
Прогноз: основной ставкой выступит победа гостей в матче.
Ставка: Победа гостей в матче за 1.85.
Прогноз: Дополнительной ставкой станет ТБ 3 в матче.
Ставка: ТБ 3 в матче за 2.55.