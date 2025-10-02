прогноз на матч Лиги Европы, ставка за 1.85

2 октября в матче 2-го тура общего этапа Лиги Европы по футболу сыграют «Лудогорец» и «Бетис». Начало игры — в 19:45 мск.

«Лудогорец»

Турнирное положение: «Лудогорец» стартовал с победы в новом сезоне Лиги Европы. Команда после стартового поединка расположилась на четвертой строчке.

В чемпионате Болгарии команда находится на третьей строчке после девяти матчей, набрав 21 балл. Разница мячей — 17:3.

Последние матчи: в первом туре общего этапа Лиги Европы «Лудогорец» выиграл поединок против шведского «Мальме» со счетом 2:1.

Во внутреннем чемпионате коллектив из Болгарии в крайних матчах разгромил клуб «Монтана» (3:0) и поделил очки с «Левски» (0:0).

В последних пяти матчах команда смогла выиграть три матча и дважды сыграла вничью. Разница мячей на этом отрезке — 8:3.

Прогнозы и ставки на Лигу Европы

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Лудогорец» смог заработать первые три очка в турнире и во внутреннем чемпионате смотрится непробиваемым, пропустив всего три мяча в девяти турах.

«Бетис»

Турнирное положение: «Бетис» сыграл вничью в первом матче нового сезона Лиги Европы и находится на 16-й строчке

В чемпионате Испании команда находится на шестой позиции после семи матчей, набрав 12 очков. Разница мячей — 11:7.

Последние матчи: в первом туре общего этапа Лиги Европы «Бетис» поделил очки с английским клубом «Ноттингем Форест», завершив домашний поединок со счетом 2:2.

Во внутреннем чемпионате коллектив из Испании в крайних матчах смог обыграть «Осасуну» (2:0) и был сильнее «Реала Сосьеад», добыв уверенную победу со счетом 3:1.

В последних пяти матчах команда смогла выиграть два матча, сыграла дважды вничью и проиграла одну встречу. Разница мячей на этом отрезке — 10:7.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Бетис» смог избежать поражения в первом матче против сильного соперника и готов в этом поединке добыть первые три очка в турнире.

Статистика для ставок

«Бетис» сыграл вничью в первом матче турнира

«Лудогорец» пропустил всего четыре мяча с начала сезона

Обе команды не имеют проблем с составом

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Бетис» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.85. Ничья оценена в 3.75, а победа «Лудогорца» — в 4.30.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.88 и 1.89.

Прогноз: основной ставкой выступит победа гостей в матче.

1.85 Победа гостей в матче Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.85 на матч «Лудогорец» — «Бетис» принесёт чистый выигрыш 850₽, общая выплата — 1850₽

Ставка: Победа гостей в матче за 1.85.

Прогноз: Дополнительной ставкой станет ТБ 3 в матче.

2.55 ТБ 3 в матче Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.55 на матч «Лудогорец» — «Бетис» принесёт прибыль 1550₽, общая выплата — 2550₽

Ставка: ТБ 3 в матче за 2.55.