прогноз на матч Лиги конференций, ставка за 4.30

Швейцарская «Лозанна» дома сыграет исландского «Брейдаблика» в 1-м туре основного этапа Лиги конференций. Поединок пройдёт 2 октября, начало — в 19:45 по мск.

«Лозанна»

Турнирная таблица: «Лозанна» неудачно стартовала в швейцарской Суперлиге, команда находится в нижней части таблицы, а именно на 11 месте. За плечами команды 5 набранных очков после 7 сыгранных туров.

Последние матчи: В 7 туре чемпионата Швейцарии «Лозанна» разошлась миром с командой «Сьон» (0:0).

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

Прогнозы и ставки на Лигу конференций

Состояние команды: «Лозанна» крайне редко побеждает, если взять последние пять матчей, то можно обратить внимание всего лишь на одну победу швейцарцев в Кубке. В той встрече «Лозанна» переиграла «Конкордию» (4:1).

«Брейдаблик»

Турнирная таблица: В исландском чемпионате «Брейдаблик» занимает 4 место, в 24 сыгранных матчах участник Лиги конференций аккумулировал 36 очков.

Последние матчи: В трех встречах подряд с участием «Брейдаблика» была зафиксированан ничья со счетом 1:1. Так участник Лиги конференций обменялся голами с командами «Хабнарфтордюр», «Валюр» и «Вестманнаэйяр».

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

Состояние команды: Пять матчей без побед — результат последних встреч «Брейдаблика». В Лучшем дивизионе Исландии команда 4 раза сыграла вничью и потерпела 1 фиаско.

Статистика для ставок

«Лозанна» разошлась миром со «Сьоном» в чемпионате Швейцарии

«Брейдаблик» в последнее время играет вничью (1:1)

«Лозанна» и «Брейдаблик» ранее в еврокубках не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Лозанна»- фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.38. Ничья оценена в 5.30, а победа «Брейдаблика» — в 7.20.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.45 и 2.75.

Прогноз: 1:1 — любимый счет «Брейдаблика», исландцы вполне могут скатать ничейку со швейцарцами.

5.30 Будет ничья Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 5.30 на матч «Лозанна»- «Брейдаблик» принесёт прибыль 4300₽, общая выплата — 5300₽

Ставка: Будет ничья с коэффициентом 5.30.

Прогноз: Есть вероятность, что «Брейдаблик» уступит в матче, но как правило команда не проигрывает с крупным счетом, так что можно сыграть на форе исландского коллектива.

2.45 Фора «Брейдаблика» (+1) Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.45 на матч «Лозанна»- «Брейдаблик» принесёт прибыль 1450₽, общая выплата — 2450₽

Ставка: Фора «Брейдаблика» (+1) с коэффициентом 2.45.