Швейцарская «Лозанна» дома сыграет исландского «Брейдаблика» в 1-м туре основного этапа Лиги конференций. Поединок пройдёт 2 октября, начало — в 19:45 по мск.
«Лозанна»
Турнирная таблица: «Лозанна» неудачно стартовала в швейцарской Суперлиге, команда находится в нижней части таблицы, а именно на 11 месте. За плечами команды 5 набранных очков после 7 сыгранных туров.
Последние матчи: В 7 туре чемпионата Швейцарии «Лозанна» разошлась миром с командой «Сьон» (0:0).
Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.
Состояние команды: «Лозанна» крайне редко побеждает, если взять последние пять матчей, то можно обратить внимание всего лишь на одну победу швейцарцев в Кубке. В той встрече «Лозанна» переиграла «Конкордию» (4:1).
«Брейдаблик»
Турнирная таблица: В исландском чемпионате «Брейдаблик» занимает 4 место, в 24 сыгранных матчах участник Лиги конференций аккумулировал 36 очков.
Последние матчи: В трех встречах подряд с участием «Брейдаблика» была зафиксированан ничья со счетом 1:1. Так участник Лиги конференций обменялся голами с командами «Хабнарфтордюр», «Валюр» и «Вестманнаэйяр».
Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.
Состояние команды: Пять матчей без побед — результат последних встреч «Брейдаблика». В Лучшем дивизионе Исландии команда 4 раза сыграла вничью и потерпела 1 фиаско.
Статистика для ставок
- «Лозанна» разошлась миром со «Сьоном» в чемпионате Швейцарии
- «Брейдаблик» в последнее время играет вничью (1:1)
- «Лозанна» и «Брейдаблик» ранее в еврокубках не встречались
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Лозанна»- фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.38. Ничья оценена в 5.30, а победа «Брейдаблика» — в 7.20.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.45 и 2.75.
Прогноз: 1:1 — любимый счет «Брейдаблика», исландцы вполне могут скатать ничейку со швейцарцами.
Ставка: Будет ничья с коэффициентом 5.30.
Прогноз: Есть вероятность, что «Брейдаблик» уступит в матче, но как правило команда не проигрывает с крупным счетом, так что можно сыграть на форе исландского коллектива.
Ставка: Фора «Брейдаблика» (+1) с коэффициентом 2.45.