Польская «Ягеллония» сыграет против мальтийского «Хамруна» в 1-м туре основного этапа Лиги конференций. Поединок пройдёт 2 октября, начало — в 19:45 по мск.
«Ягеллония»
Турнирная таблица: В чемпионате Польши «Ягеллония» занимает 2 место, набрав 18 очков. В 9 матчах участник Лиги конференций одержал 5 побед, сыграл 3 встречи вничью и проиграл один поединок.
Последние матчи: Во втором матче подряд «Ягеллония» не может выиграть у своих соперников. Сначала была ничья против «Легии» (0:0), затем — с «Лехом» (2:2).
Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.
Прогнозы и ставки на Лигу конференций
Состояние команды: «Ягеллония» уже долгое время не проигрывает своим соперникам, за плечами команды 9 побед и 5 ничьих.
«Хамрун»
Турнирная таблица: «Хамрун» входит в тройку лидеров мальтийского чемпионата. В 7 матчах команда набрала 15 очков и отстает от лидера «Флорианы» на один пункт.
Последние матчи: «Хамрун» добился двух побед на внутренней арене, выиграв сначала у команды «Марсакслокк» (2:0), а затем у «Хибернианса» (2:0).
Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.
Состояние команды: 9 матчей без поражений — результат игр «Хамруна», мальтийцы выиграли 5 встреч и 4 игры завершили вничью.
Статистика для ставок
- «Ягеллония» не проигрывает 14 матчей: 9 побед и 5 ничьих
- «Хамрун» не проигрывает 9 матчей: 5 побед и 4 ничьих
- «Ягеллония» и «Хамрун» ранее в еврокубках не встречались
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Ягеллония» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.22. Ничья оценена в 4.60, а победа «Хамрун» — в 13.00.
ТБ 3 и ТМ 3 принимаются с коэффициентом — 1.82 и 1.98.
Прогноз: «Ягеллония» проводит ударный отрезок и вполне способна продлить его до 15 матчей. Польские футболисты на голову сильнее соперника и классом выше.
Ставка: Фора «Ягеллонии» (-2) с коэффициентом 2.03.
Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.
Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 1.82.