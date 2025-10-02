прогноз на матч Лиги Европы, ставка за 2.10

2 октября во 2-м туре основного этапа Лиги Европы по футболу сыграют «Генк» и «Ференцварош». Начало игры — в 22:00 мск.

«Генк»

Турнирное положение: «Магистры» в своем чемпионате выступают бледно. Команда находится на 9 месте турнирной таблицы.

При этом «Генк» набрал 11 очков в 9 стартовых турах. Да и забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Магистры» одолели «Сент-Трёйден» (2:1).

До того команда нанесла поражение «Рейнджерсу» (1:0). А вот поединок с «Юнионом» завершился коллизией (1:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Генк» забил 5 мячей, пропустив в свои ворота 5.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Магистры» нынче выглядят довольно выгодно. Команда победила в 2 своих последних матчах.

Причем «Генк» традиционно успешно противостоит «Ференцварошу». В трех очных поединках команда победила 1 раз при 2 ничьих.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Магистры» должны еще прибавить в плане реализации.

«Ференцварош»

Турнирное положение: «Фроди» в своем чемпионате пока не преуспевают. Команда ныне пребывает на 2 месте турнирной таблицы.

Причем «Ференцварош» в 7 стартовых матчах набрал 14 очков. Команда отличилась 16 мячами при 6 пропущенных в собственные ворота.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Фроди» переиграли «Дьер» (2:0).

До того команда не сумела одолеть «Викторию» Пльзень (1:1). А вот чуть ранее она подписала мировую с «Диошдьери» (2:2).

При этом «Ференцварош» в 5 своих последних поединках добыл 3 виктории. Команда отличилась 23 забитыми мячами при 3 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Фроди» весьма крепки, к тому же прибавляют с каждым матчем. А вот забивает команда в среднем чаще 2 голов за матч.

При этом «Ференцварош» не проигрывал в 6 своих последних поединках. Вот только поединки с грандами даются команде сложно.

«Фроди» в среднем пропускают чуть реже одного мяча за матч. Да и вообще, команда пока не реализовала весь свой потенциал.

Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. «Фроди» уж точно не собираются лишь отсиживаться в тылах.

Статистика для ставок

«Ференцварош» не проигрывал в 6 своих последних матчах

«Магистры» в среднем забивают чаще гола за матч

«Ференцварош» еще ни разу не обыгрывал «Генк»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Генк» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.62. Ничья оценена в 4.20, а победа оппонента — в скромные 4.75.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.57 и 2.38.

Прогноз: «Генк» имеет качественный подбор атакующих исполнителей, и наверняка сразу будет максимально активно атаковать.

Номинальные хозяева способны прибавить в плане реализации, да и венгры в матчах с крепкими оппонентами не блещут.

2.10 П1 в 1 тайме Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.10 на матч «Генк» — «Ференцварош» принесёт прибыль 1100₽, общая выплата — 2100₽

Ставка: Победа «Генка» в 1 тайме за 2.10.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.

2.20 Обе не забьют Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.20 на матч «Генк» — «Ференцварош» принесёт прибыль 1200₽, общая выплата — 2200₽

Ставка: Обе не забьют за 2.20