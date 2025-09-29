29 сентября в 12-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Спартак» Кострома и «Волга». Начало игры — в 15:00 мск.

«Спартак» Кострома

Турнирное положение: Костромичи стали главным открытием начала первенства.  Команда находится на 1 месте турнирной таблицы.

При этом «Спартак» Кострома на 2 очка опережает ближайшего преследователя.  Да и отличилась команда 20 результативными выстрелами.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно.  Костромичи в серии пенальти уступила КАМАЗу.

До того команда нанесла поражение «Чайке» (4:2).  Да и поединок с тульским «Арсеналом» принес три зачетных балла (2:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы.  В этих поединках «Спартак» Кострома забил 9 мячей, пропустив в свои ворота 5.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Костромичи нынче пребывают в шикарных кондициях.  Да и вылет из Кубка не должен повлиять на общий настрой.

Причем «Спартак» Кострома традиционно удачно противостоит «Волге».  В пяти последних очных поединках команда победила 2 раза при одном поражении.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно.  Костромичи намерены закрепиться на вершине таблицы.

«Волга»

Турнирное положение: Ульяновцы сражаются за выживание в первом дивизионе.  Команда ныне пребывает на 12 строчке турнирной таблицы.

Причем «Волга» на 3 очка опережают опасную зону.  Вот только отличилась команда 11 забитыми мячами в 11 турах.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно.  Ульяновцы в серии пенальти уступили «Кубань Холдингу».

До того команда потерпела поражение от «Нефтехимика» (1:4).  А вот чуть ранее сумела переиграть «Торпедо» (3:2).

При этом «Волга» в 5 своих последних поединках добыла одну викторию.  Команда отличилась 7 забитыми мячами при 11 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Ульяновцы нынче выглядят не столь ярко.  Команда не побеждала в двух своих последних поединках.

При этом «Волга» имеет заметные проблемы с надежностью тылов.  Ульяновцы пропустили в свои ворота уже 20 мячей.

Вот только победы даются команде весьма натужно.  Да и костромичей она не обыгрывает уже полтора года.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы.  Команда постарается найти свои шансы в контригре.

Статистика для ставок

  • «Волга» не побеждала в 2 своих последних поединках
  • Костромичи в среднем забивают реже 2 мячей за матч
  • «Спартак» Кострома не проигрывает уже 2 месяца

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Спартак» Кострома — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой.  На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.93.  Ничья оценена в 3.39, а победа оппонента — в скромные 4.27.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.33 и 1.62.

Прогноз: «Спартак» Кострома способен еще прибавить в плане реализации, и наверняка сразу будет максимально активно атаковать.

Номинальные хозяева намерены удержаться на вершине, да и оппонент в плане надежности тылов выглядит бледновато.

Ставка: Победа «Спартака» Кострома в 1 тайме за 2.52.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.33