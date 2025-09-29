29 сентября в 12-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Спартак» Кострома и «Волга». Начало игры — в 15:00 мск.
«Спартак» Кострома
Турнирное положение: Костромичи стали главным открытием начала первенства. Команда находится на 1 месте турнирной таблицы.
При этом «Спартак» Кострома на 2 очка опережает ближайшего преследователя. Да и отличилась команда 20 результативными выстрелами.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Костромичи в серии пенальти уступила КАМАЗу.
До того команда нанесла поражение «Чайке» (4:2). Да и поединок с тульским «Арсеналом» принес три зачетных балла (2:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Спартак» Кострома забил 9 мячей, пропустив в свои ворота 5.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Костромичи нынче пребывают в шикарных кондициях. Да и вылет из Кубка не должен повлиять на общий настрой.
Причем «Спартак» Кострома традиционно удачно противостоит «Волге». В пяти последних очных поединках команда победила 2 раза при одном поражении.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Костромичи намерены закрепиться на вершине таблицы.
«Волга»
Турнирное положение: Ульяновцы сражаются за выживание в первом дивизионе. Команда ныне пребывает на 12 строчке турнирной таблицы.
Причем «Волга» на 3 очка опережают опасную зону. Вот только отличилась команда 11 забитыми мячами в 11 турах.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. Ульяновцы в серии пенальти уступили «Кубань Холдингу».
До того команда потерпела поражение от «Нефтехимика» (1:4). А вот чуть ранее сумела переиграть «Торпедо» (3:2).
При этом «Волга» в 5 своих последних поединках добыла одну викторию. Команда отличилась 7 забитыми мячами при 11 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Ульяновцы нынче выглядят не столь ярко. Команда не побеждала в двух своих последних поединках.
При этом «Волга» имеет заметные проблемы с надежностью тылов. Ульяновцы пропустили в свои ворота уже 20 мячей.
Вот только победы даются команде весьма натужно. Да и костромичей она не обыгрывает уже полтора года.
Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Команда постарается найти свои шансы в контригре.
Статистика для ставок
- «Волга» не побеждала в 2 своих последних поединках
- Костромичи в среднем забивают реже 2 мячей за матч
- «Спартак» Кострома не проигрывает уже 2 месяца
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Спартак» Кострома — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.93. Ничья оценена в 3.39, а победа оппонента — в скромные 4.27.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.33 и 1.62.
Прогноз: «Спартак» Кострома способен еще прибавить в плане реализации, и наверняка сразу будет максимально активно атаковать.
Номинальные хозяева намерены удержаться на вершине, да и оппонент в плане надежности тылов выглядит бледновато.
Ставка: Победа «Спартака» Кострома в 1 тайме за 2.52.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.33