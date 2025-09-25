ставка за 1.98 и прогноз на матч Ла Лиги

25 сентября в шестом туре испанской Ла Лиги сыграют «Осасуна» и «Эльче». Начало встречи — в 20:30 мск.

«Осасуна»

Турнирное положение: «Осасуна» после пяти поединков нового розыгрыша испанской Ла Лиги имеет шесть баллов в активе и находится в нижней половине таблицы.

Команда занимает 13-ю позицию с отставанием в три очка от зоны выхода в еврокубки (топ-6), а также с отрывом в четыре пункта от зоны вылета (18-20-е места).

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках пятого тура национального первенства баски на чужом поле потерпели поражение от «Вильярреала» (1:2).

Перед этим в четвертом туре испанского чемпионата коллектив уже набрал максимум очков, когда теперь в домашних стенах с результатом 2:0 переиграл «Райо Вальекано».

Не сыграют: травмирован — Орос, дисквалифицирован — Розье.

Состояние команды: в пяти последних поединках, четыре из которых были официальными, а два — товарищескими, «Осасуна» выиграла трижды при двух поражениях.

Это сулит хозяевам неплохие шансы на три очка, особенно если учесть небольшое преимущество в классе над соперником, а также фактор своего поля.

Анте Будимир — лучший бомбардир команды в новом сезоне Ла Лиги с двумя голами.

«Эльче»

Турнирное положение: «Эльче» после пяти поединков нового розыгрыша испанской Ла Лиги имеет девять баллов в активе и находится в зоне еврокубков (топ-6).

Команда занимает шестую позицию, на два очка отставая зоны Лиги чемпионов (топ-4), а также лишь по дополнительным показателям опережая седьмое, нееврокубковое место.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках пятого тура национального первенства клуб на своем поле одержал победу над «Овьедо» — 1:0.

Перед этим в поединке четвертого тура коллектив уже потерял очки, когда теперь в чужих стенах с результатом 2:2 разошелся мировой с «Севильей».

Не сыграют: травмирован — Сантьяго, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних официальных поединках, которые пришлись на Ла Лигу, «Эльче» ни разу не проиграл при двух победах и трех ничьих.

Это сулит гостям неплохие шансы по крайней мере на мировой исход, хотя это будет непросто, если учесть перевес соперника в классе, а также фактор чужого поля.

Рафа Мир — лучший бомбардир команды в новом сезоне Ла Лиги с тремя голами.

Статистика для ставок

в трех из пяти последних матчей «Осасуна» выиграла

в семи из восьми последних матчей «Эльче» не проиграл

в четырех из шести последних матчей «Эльче» забивали обе команды.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Осасуна» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается 1.98. Ничья — в 3.10, выигрыш «Эльче» — в 4.40.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.35 и 1.60.

Прогноз: в трех из пяти последних матчей хозяева выиграли. Так было и в их трех последних домашних поединках.

И хотя в семи из восьми последних матчей гости не проиграли, они все же уступают сопернику в классе.

1.98 «Осасуна» победит Ставка на матч #1

Ставка: «Осасуна» победит за 1.98.

Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в двух из трех последних матчей «Эльче».

2.65 Обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов Ставка на матч #2

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.65