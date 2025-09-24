24 сентября в матче 1/16 финала Кубка Италии сыграют «Парма» и «Специя». Начало матча — в 18:00 мск.
«Парма»
Путь команды: «Парма» смогла пройти первый раунд, уверенно обыграв соперника из Серии Б.
Последние матчи: Команда смогла обыграть клуб «Пескара» со счетом 2:0. Дублем в матче отличился аргентинский нападающий Матео Пеллегрино.
Не сыграют: В составе команды травмированы сразу четыре игрока. Отметим отсутствие полузащитника Эрнани и нападающего Матьи Фригана.
Состояние команды: Несмотря на победу в первом раунде, «Парма» во внутреннем чемпионате не радует. Команда не смогла заработать первой победы в первенстве. На счету клуба два поражения и две ничьи с общим счетом 1:5.
«Специя»
Путь команды: «Специя» была сильнее в первом раунде своего оппонента в серии пенальти и смогла пройти в следующий этап Кубка Италии.
Последние матчи: в первом раунде национального Кубка «Специя» завершила основное время матча против «Сампдории» со счетом 1:1. В серии пенальти клуб смог одолеть соперника со счетом 4:2.
Не сыграют: все в строю.
Состояние команды: «Специя» пока не смогла одержать ни одной победы в этом сезоне. Команда идет на 18-м месте в турнирной таблице Серии Б, набрав всего два балла после четырех матчей.
Статистика для ставок
- «Парма» не проигрывает в 5 последних матчах дома
- «Специя» пропускает в 5 из 7 последних матчей
- В последних 5 играх «Парма» пропускает в среднем один гол за матч/UL>
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Парма» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.69. Ничья оценена в 3.65, а победа «Специи» — в 5.80.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 2.37 и 1.57.
Прогноз: Ожидаем, что в матче обе команды смогут забить. В этом будет заключаться основная ставка.2.30Обе команды забьютСтавка на матч #1Поставить→
Ставка: Обе команды забьют за 2.30.
Прогноз: Можно сыграть на ставке ТБ 3 в матче. Это будет дополнительная ставка.3.65ТБ 3 в матчеСтавка на матч #2Поставить→
Ставка: ТБ 3 в матче за 3.65.