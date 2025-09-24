24 сентября в матче 1/16 финала Кубка Италии сыграют «Парма» и «Специя». Начало матча — в 18:00 мск.

«Парма»

Путь команды: «Парма» смогла пройти первый раунд, уверенно обыграв соперника из Серии Б.

Последние матчи: Команда смогла обыграть клуб «Пескара» со счетом 2:0.  Дублем в матче отличился аргентинский нападающий Матео Пеллегрино.

Не сыграют: В составе команды травмированы сразу четыре игрока.  Отметим отсутствие полузащитника Эрнани и нападающего Матьи Фригана.

Состояние команды: Несмотря на победу в первом раунде, «Парма» во внутреннем чемпионате не радует.  Команда не смогла заработать первой победы в первенстве.  На счету клуба два поражения и две ничьи с общим счетом 1:5.

«Специя»

Путь команды: «Специя» была сильнее в первом раунде своего оппонента в серии пенальти и смогла пройти в следующий этап Кубка Италии.

Последние матчи: в первом раунде национального Кубка «Специя» завершила основное время матча против «Сампдории» со счетом 1:1.  В серии пенальти клуб смог одолеть соперника со счетом 4:2.

Не сыграют: все в строю.

Состояние команды: «Специя» пока не смогла одержать ни одной победы в этом сезоне.  Команда идет на 18-м месте в турнирной таблице Серии Б, набрав всего два балла после четырех матчей.

Статистика для ставок

  • «Парма» не проигрывает в 5 последних матчах дома

  • «Специя» пропускает в 5 из 7 последних матчей

  • В последних 5 играх «Парма» пропускает в среднем один гол за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Парма» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой.  На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.69.  Ничья оценена в 3.65, а победа «Специи» — в 5.80.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 2.37 и 1.57.

    Прогноз: Ожидаем, что в матче обе команды смогут забить.  В этом будет заключаться основная ставка.

    2.30Обе команды забьют

    Ставка: Обе команды забьют за 2.30.

    Прогноз: Можно сыграть на ставке ТБ 3 в матче.  Это будет дополнительная ставка.

    3.65ТБ 3 в матче

    Ставка: ТБ 3 в матче за 3.65.