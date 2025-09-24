ставка за 2.30, прогноз на матч Кубка Италии

24 сентября в матче 1/16 финала Кубка Италии сыграют «Парма» и «Специя». Начало матча — в 18:00 мск.

«Парма»

Путь команды: «Парма» смогла пройти первый раунд, уверенно обыграв соперника из Серии Б.

Последние матчи: Команда смогла обыграть клуб «Пескара» со счетом 2:0. Дублем в матче отличился аргентинский нападающий Матео Пеллегрино.

Прогнозы и ставки на Серию А

Не сыграют: В составе команды травмированы сразу четыре игрока. Отметим отсутствие полузащитника Эрнани и нападающего Матьи Фригана.

Состояние команды: Несмотря на победу в первом раунде, «Парма» во внутреннем чемпионате не радует. Команда не смогла заработать первой победы в первенстве. На счету клуба два поражения и две ничьи с общим счетом 1:5.

«Специя»

Путь команды: «Специя» была сильнее в первом раунде своего оппонента в серии пенальти и смогла пройти в следующий этап Кубка Италии.

Последние матчи: в первом раунде национального Кубка «Специя» завершила основное время матча против «Сампдории» со счетом 1:1. В серии пенальти клуб смог одолеть соперника со счетом 4:2.

Не сыграют: все в строю.

Состояние команды: «Специя» пока не смогла одержать ни одной победы в этом сезоне. Команда идет на 18-м месте в турнирной таблице Серии Б, набрав всего два балла после четырех матчей.

Статистика для ставок