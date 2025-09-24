ставка за 2.20, прогноз на матч Кубка английской лиги

24 сентября в 1/16 финала Кубка английской лиги по футболу сыграют «Хаддерсфилд Таун» и «Манчестер Сити». Начало игры — в 21:45 мск.

«Хаддерсфилд Таун»

Турнирное положение: «Терьеры» стартовали в чемпионате довольно продуктивно. Команда нынче находится на 5 месте турнирной таблицы Первой лиги.

При этом «Хаддерсфилд Таун» в 9 матчах набрал 16 зачетных баллов. В них команда отличилась 15 забитыми мячами при 11 пропущенных.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Терьеры» не смогли одолеть «Бёртон Альбион» (0:0).

До того команда была бита «Бредфорд Сити» (1:3). А вот поединок с «Питерборо Юнайтед» завершился викторией (3:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Хаддерсфилд Таун» забил 11 мячей, пропустив в свои ворота 10.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Терьеры» нынче находятся на эмоциональном спаде. Команда не побеждала в 2 своих последних матчах.

Причем «Хаддерсфилд Таун» традиционно неудачно противостоит «Манчестер Сити». В пяти последних очных поединках команда уступила 4 раза при одном паритете.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Терьеры» мотивированы дать бой нестабильной команде Гвардиолы.

«Манчестер Сити»

Турнирное положение: «Горожане» нынешний чемпионат начали посредственно. Команда ныне пребывает на 9 месте турнирной таблицы.

Причем «Манчестер Сити» в 5 матчах набрал лишь 7 очков. Команда сумела отличиться 9 забитыми мячами при 5 пропущенных.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Горожане» не сумели одолеть «Арсенал» (1:1).

До того команда нанесла поражение «Наполи» (2:0). А вот чуть ранее она уверенно одолела «Манчестер Юнайтед» (3:0).

При этом «Манчестер Сити» в 5 своих последних поединках добыл 2 виктории. Команда отличилась 7 забитыми мячами при 5 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Горожане» постепенно набирают обороты. Да и в Кубке английской лиги команда намерена побороться за трофей.

При этом «Манчестер Сити» не проигрывает 3 матча кряду. А вот среднем команда пропускает аккурат гол за матч.

В любом кадровом сочетании «горожане» обязаны обыгрывать команду из низшей лиги. Да и в трех последних очных поединках команда одолела «терьеров».

Безусловно, номинальные гости будут действовать первым номером. Команда Гвардиолы намерена уверенно пройти в следующий раунд турнира.

Статистика для ставок

«Манчестер Сити» в среднем пропускает один мяч за матч

«Хаддерсфилд Таун» не побеждал в 2 своих последних поединках

«Терьеры» в 3 последних очных поединках разгромно уступили «горожанам»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Манчестер Сити» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.16. Ничья оценена в 7.60, а победа оппонента — в скромные 16.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.39 и 2.92.

Прогноз: «Горожане» на голову сильнее соперника, и уж точно проведут встречу максимально агрессивно.

Номинальные гости постепенно набирают обороты, но и «терьеры» отнюдь не собираются лишь отсиживаться в тылах.

2.20 Обе забьют Ставка на матч #1

Ставка: Обе забьют за 2.20.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят больше трех мячей.

2.00 ТБ 3.5 Ставка на матч #2

Ставка: ТБ 3.5 за 2.00