23 сентября в 3-м раунде Кубка Английских лиг сыграют «Вулверхэмптон» и «Эвертон». Начало игры — в 21:45 мск.
«Вулверхэмптон»
Путь команды: «Вулверхэмптон» смог пройти первый раунд Кубка лиг, обыграв своего оппонента в матче с пятью голами.
Последние матчи: во втором раунде был пройден клуб «Вэст Хэм». Команды завершили основное время матча со счетом 3:2 в пользу «Вулверхэмптона».
Не сыграют: травмирован защитник Ки-Яна Хувер.
Состояние команды: «Вулверхэмптон» ужасает на старте сезоне. Победа в прошлом раунде Кубка никак не объясняет провала во внутреннем чемпионате. У команды пять поражений к ряду.
«Эвертон»
Путь команды: «Эвертон» прошел прошлый этап кубка, обыграв в сухую клуб из первой лиги английского футбола.
Последние матчи: во втором раунде «ириски» прошли клуб «Мэнсфилд Таун» со счетом 2:0. Голами отличились полузащитник Карлос Алькарас и нападающий Бету Бетункал. Дубль из ассистов на счету Харрисона Армстронга.
Не сыграют: травмирован Виталий Миколенко, Натан Паттерсон и Джерред Брэнтуэйт.
Состояние команды: «Эвертон» уверенно обыграл соперника в прошлом раунде и готов повторить успех в матче против разобранных «волков».
Статистика для ставок
- «Вулверхэмптон» проиграл в 3 последних матчах
- «Вулверхэмптон» пропускает в 15 последних матчах
- В последних 5 играх «Эвертон» пропускает меньше гола за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Эвертон» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.49. Ничья оценена в 3.45, а победа оппонента — в 2.90.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.99 и 1.80.
Прогноз: Ожидаем победу гостей в матче. Это будет основная ставка в этом матче.
Ставка: Победа гостей в матче за 2.49.
Прогноз: Видим в этой игре большое количество забитых мячей. Можно сыграть на ставке ТБ 3.
Ставка: ТБ 3 в матче за 2.75.