23 сентября в 3-м раунде Кубка Английских лиг сыграют «Вулверхэмптон» и «Эвертон». Начало игры — в 21:45 мск.

«Вулверхэмптон»

Путь команды: «Вулверхэмптон» смог пройти первый раунд Кубка лиг, обыграв своего оппонента в матче с пятью голами.

Последние матчи: во втором раунде был пройден клуб «Вэст Хэм». Команды завершили основное время матча со счетом 3:2 в пользу «Вулверхэмптона».

Не сыграют: травмирован защитник Ки-Яна Хувер.

Состояние команды: «Вулверхэмптон» ужасает на старте сезоне. Победа в прошлом раунде Кубка никак не объясняет провала во внутреннем чемпионате. У команды пять поражений к ряду.

«Эвертон»

Путь команды: «Эвертон» прошел прошлый этап кубка, обыграв в сухую клуб из первой лиги английского футбола.

Последние матчи: во втором раунде «ириски» прошли клуб «Мэнсфилд Таун» со счетом 2:0. Голами отличились полузащитник Карлос Алькарас и нападающий Бету Бетункал. Дубль из ассистов на счету Харрисона Армстронга.

Не сыграют: травмирован Виталий Миколенко, Натан Паттерсон и Джерред Брэнтуэйт.

Состояние команды: «Эвертон» уверенно обыграл соперника в прошлом раунде и готов повторить успех в матче против разобранных «волков».

Статистика для ставок

«Вулверхэмптон» проиграл в 3 последних матчах

«Вулверхэмптон» пропускает в 15 последних матчах

В последних 5 играх «Эвертон» пропускает меньше гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Эвертон» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.49. Ничья оценена в 3.45, а победа оппонента — в 2.90.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.99 и 1.80.

Прогноз: Ожидаем победу гостей в матче. Это будет основная ставка в этом матче.

Ставка: Победа гостей в матче за 2.49.

Прогноз: Видим в этой игре большое количество забитых мячей. Можно сыграть на ставке ТБ 3.

Ставка: ТБ 3 в матче за 2.75.