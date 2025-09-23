прогноз на матч Кубка России, ставка за 3.30

23 сентября в 1/4 финала пути регионов Кубка России по футболу сыграют «Broke Boys» и «Сокол». Начало игры — в 19:30 мск.

«Broke Boys»

Турнирное положение: «Броуки» феерят в Кубке России. Команда прошла уже 3 раунда турнира.

При этом «Broke Boys» победил в 3 своих последних матчах. В них команда забивала не меньше 2 мячей за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Броуки» одолели «Леон Сатурн» (2:0).

До того команда нанесла поражение «Авангарду» (2:1). Да и поединок с «Орлом» принес непростую викторию (3:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках «Broke Boys» забила 8 мячей, пропустив в свои ворота 5.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Броуки» нынче находятся на подъеме. При этом состав команды по именам выглядит весьма симпатично.

Причем для лидера «Broke Boys» поединок с «Соколом» будет сверхпринципиальным. Фёдор Смолов начинал свой футбольный путь как раз в Саратове.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Броуки» явно постараются продлить свой сказочный путь в Кубке.

«Сокол»

Турнирное положение: Саратовцы бьются за выживание в первой лиге. На данный момент команда находится на 16 месте турнирной таблицы.

Причем «Сокол» лишь на один пункт отстает от спасительной 15 позиции. А вот пропустила команда 11 мячей в 11 поединках первенства.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. Саратовцы переиграли «Торпедо» (1:0).

До того команда не сумела одолеть «Шинник» (0:0). А вот чуть ранее она потерпела поражение от костромского «Спартака» (1:2).

При этом «Сокол» в 5 своих последних поединках добыл одну викторию. Команда отличилась 2 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Саратовцы не особенно преуспевают в плане реализации. Команда в среднем забивает реже гола за матч.

При этом «Сокол» отличается отличными бойцовскими качествами. Вот только проблемы с реализацией никуда не запропастились.

Саратовцы не пропускают уже 2 матча кряду. Да и состав команды, как для первого дивизиона, выглядит весьма скромно.

Безусловно, номинальные гости будут действовать первым номером. Команда явно постарается продлить свой успешный сериал.

Статистика для ставок

Саратовцы в среднем забивают реже гола за матч

«Броуки» победили в 3 своих последних поединках

«Сокол» не пропускал в 2 своих последних матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Сокол» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.06. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 3.30.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с немного разными коэффициентами — 1.80 и 1.90.

Прогноз: «Броуки» выглядят сильнее соперника, и уж точно попытаются продлить свою кубковую сказку.

«Broke Boys» постепенно прибавляет во всех компонентах, да и «Сокол» забивает с огромнейшей натугой.

3.30 П1 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка: Победа «Broke Boys» за 3.30.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трёх мячей.

3.05 ТБ 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка: ТБ 3.5 за 3.05