прогноз на футбол и ставка за 1.90

21 сентября в пятом туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Гавр» и «Лорьян». Начало игры — в 18:15 мск.

«Гавр»

Турнирное положение: «Гавр» после четырех туров французского первенства имеет в своем активе три очка и находится в нижней половине таблицы.

Команда занимает 13-ю позицию и лишь по дополнительным показателям опережает зону плей-офф за право остаться в Лиге 1 (16-е место), а также на два балла зону вылета (17-18-я строчки).

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках четвертого тура нового розыгрыша чемпионата Франции клуб потерпел выездное поражение от «Страсбурга» со счетом 0:1.

Перед этим в третьем туре национального первенства коллектив уже набрал максимум очков, когда теперь в домашних стенах оказался сильнее «Ниццы» (3:1).

Не сыграют: травмированых и дисквалифицированных игроков нет.

Прогнозы и ставки на Лигу 1

Состояние команды: в пяти последних поединках, четыре из которых были официальными и один — товарищеским, «Гавр» проиграл четыре раза при одной победе.

Такая форма вроде бы сулит хозяевам плохие шансы даже на один балл, пусть даже и на своем поле, тем не менее, они все же немалы, если учесть то, что соперник явно не превосходит их в классе.

Фоде Дукуре и Рассул Ндиай — лучшие бомбардиры команды в Лиге 1 нового сезона с двумя голами.

«Лорьян»

Турнирное положение: «Лорьян» после четырех стартовых туров французского первенства имеет три очка в активе и находится внизу таблицы.

Команда занимает 16-ю позицию, что в зоне плей-офф за выживание в элите, и на два очка опережает зону вылета, а также лишь по дополнительным показателям уступает спасительному 15-му месту.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках четвертого тура нового розыгрыша чемпионата Франции клуб на чужом поле потерпел разгром от «Марселя» (0:4).

Перед этим в третьем туре национального первенства коллектив также остался без очков, когда теперь в домашних стенах потерпел поражение от «Лилля» (1:7).

Не сыграют: травмированы — Аджей, Пажи, Туре, плохая форма — Сануси, дисквалифицирован — Йонгва.

Состояние команды: в пяти последних поединках, четыре из которых были официальными, а один — товарищеским, «Лорьян» проиграл четырежды при одной победе.

Это вроде бы сулит гостям плохие шансы даже на один балл, особенно на чужом поле, тем не менее, они все же немалы, если учесть, что их соперник примерно соответствует их уровню.

Тосин Айегун — лучший бомбардир команды в Лиге 1 нового сезона с двумя голами.

Статистика для ставок

в трех из четырех последних матчей «Гавра» забивали больше 2,5 голов

в трех последних матчах «Лорьяна» забивали больше 3,5 голов

в четырех из пяти последних матчей «Лорьян» проиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Гавр» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.15. Ничья — в 3.55, победа «Лорьяна» — в 3.30.

ТБ 2,5 считается букмекерами столь же вероятным, как и ТМ 2,5 — 1.90 и 1.90.

Прогноз: в трех из четырех последних матчей хозяев забивали больше 2,5 голов. Так было и в их двух последних домашних поединках.

Такой же сценарий был реализован и в трех последних матчах гостей.

1.90 Тотал больше 2,5 голов Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.90.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 3,5 голов, ведь так было в трех последних матчах «Лорьяна».

3.10 Тотал больше 3,5 голов Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка: тотал больше 3,5 голов за 3.10