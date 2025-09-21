прогноз на матч АПЛ, ставка за 2.86

21 сентября в 5-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Борнмут» и «Ньюкасл». Начало игры — в 16:00 мск.

«Борнмут»

Турнирное положение: «Вишни» стартовали явно выше ожиданий. Команда нынче находится на 4 месте турнирной таблицы.

При этом «Борнмут» в 4 матчах набрал 9 зачетных баллов. В них команда отличилась 6 забитыми мячами при 5 пропущенных.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Вишни» переиграли «Брайтон» (2:1).

До того команда нанесла поражение «Тоттенхэму» (1:0). А вот поединок с «Брентфордом» завершился коллизией (0:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Борнмут» забил 6 мячей, пропустив в свои ворота 7.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на АПЛ

Состояние команды: «Вишни» намерены побороться за выход в еврокубки. Да и победила команда в 2 последних матчах.

Причем «Борнмут» традиционно удачно противостоит «Ньюкаслу». В пяти последних очных поединках команда победила 2 раза при трех паритетах.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Вишни» мотивированы закрепиться в лидирующей группе.

«Ньюкасл»

Турнирное положение: «Сороки» нынешний чемпионат начали крайне неудачно. Команда ныне пребывает на 10 строчке турнирной таблицы.

Причем «Ньюкасл» в 4 матчах набрал всего 5 очков. Команда сумела отличиться лишь тремя забитыми мячами в АПЛ.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Сороки» уступили «Барселоне» (1:2).

До того команда нанесла поражение «Вулверхэмптону» (1:0). А вот чуть ранее она не сумела одолеть «Лидс» (0:0).

При этом «Ньюкасл» в 5 своих последних поединках добыл одну викторию. Команда отличилась 4 забитыми мячами при 5 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Сороки» ныне выглядят бледновато. Команда все никак не может выйти на проектную мощность.

При этом «Ньюкасл» уже 3 года не может одолеть «Борнмут». А вот среднем команда пропускает фактически гол за матч.

Команда все никак не поймает свою игру. Да и последний поединок с «Барселоной» отнял слишком много сил.

Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. Команда постарается подтянуться к зоне еврокубков.

Статистика для ставок

«Ньюкасл» в среднем забивает реже гола за матч

«Борнмут» победил в 2 своих последних поединках

«Вишни» уже 3 года не проигрывают «сорокам»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Борнмут» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.49. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 2.86.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.84 и 2.03.

Прогноз: «Сороки» явно прибавят во всех компонентах, да и оппонент явно небезгрешен.

Номинальные гости максимально мотивированы подтянуться к зоне еврокубков, да и везение «Борнмута» должно наконец закончиться.

2.86 П2 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка: Победа «Ньюкасла» за 2.86.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют меньше трех мячей.

2.03 ТМ 2.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка: ТМ 2.5 за 2.03