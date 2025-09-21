21 сентября в 5-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Борнмут» и «Ньюкасл». Начало игры — в 16:00 мск.
«Борнмут»
Турнирное положение: «Вишни» стартовали явно выше ожиданий. Команда нынче находится на 4 месте турнирной таблицы.
При этом «Борнмут» в 4 матчах набрал 9 зачетных баллов. В них команда отличилась 6 забитыми мячами при 5 пропущенных.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Вишни» переиграли «Брайтон» (2:1).
До того команда нанесла поражение «Тоттенхэму» (1:0). А вот поединок с «Брентфордом» завершился коллизией (0:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Борнмут» забил 6 мячей, пропустив в свои ворота 7.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Вишни» намерены побороться за выход в еврокубки. Да и победила команда в 2 последних матчах.
Причем «Борнмут» традиционно удачно противостоит «Ньюкаслу». В пяти последних очных поединках команда победила 2 раза при трех паритетах.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Вишни» мотивированы закрепиться в лидирующей группе.
«Ньюкасл»
Турнирное положение: «Сороки» нынешний чемпионат начали крайне неудачно. Команда ныне пребывает на 10 строчке турнирной таблицы.
Причем «Ньюкасл» в 4 матчах набрал всего 5 очков. Команда сумела отличиться лишь тремя забитыми мячами в АПЛ.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Сороки» уступили «Барселоне» (1:2).
До того команда нанесла поражение «Вулверхэмптону» (1:0). А вот чуть ранее она не сумела одолеть «Лидс» (0:0).
При этом «Ньюкасл» в 5 своих последних поединках добыл одну викторию. Команда отличилась 4 забитыми мячами при 5 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Сороки» ныне выглядят бледновато. Команда все никак не может выйти на проектную мощность.
При этом «Ньюкасл» уже 3 года не может одолеть «Борнмут». А вот среднем команда пропускает фактически гол за матч.
Команда все никак не поймает свою игру. Да и последний поединок с «Барселоной» отнял слишком много сил.
Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. Команда постарается подтянуться к зоне еврокубков.
Статистика для ставок
- «Ньюкасл» в среднем забивает реже гола за матч
- «Борнмут» победил в 2 своих последних поединках
- «Вишни» уже 3 года не проигрывают «сорокам»
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Борнмут» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.49. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 2.86.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.84 и 2.03.
Прогноз: «Сороки» явно прибавят во всех компонентах, да и оппонент явно небезгрешен.
Номинальные гости максимально мотивированы подтянуться к зоне еврокубков, да и везение «Борнмута» должно наконец закончиться.
Ставка: Победа «Ньюкасла» за 2.86.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют меньше трех мячей.
Ставка: ТМ 2.5 за 2.03