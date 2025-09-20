прогноз на матч АПЛ, ставка за 2.47

20 сентября в 5-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Вест Хэм» и «Кристал Пэлас». Начало игры — в 17:00 мск.

«Вест Хэм»

Турнирное положение: «Молотобойцы» стартовали крайне слабо. Команда находится на 18 месте турнирной таблицы.

При этом «Вест Хэм» в 4 матчах набрал всего 3 зачетных балла. В них команда отличилась 4 забитыми мячами при 11 пропущенных.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Молотобойцы» уступили «Тоттенхэму» (0:3).

До того команда нанесла поражение «Ноттингем Форесту» (3:0). А вот поединок с «Вулверхэмптоном» завершился коллизией (2:3).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну победу. В этих поединках «Вест Хэм» забил 6 мячей, пропустив в свои ворота 14.

Не сыграют: Томаш Соучек — дисквалифицирован.

Состояние команды: «Молотобойцы» потенциально способны побороться за попадание в еврокубки. Да и состав команды по именам выглядит довольно симпатично.

Причем «Вест Хэм» традиционно неудачно противостоит «Кристал Пэласу». В пяти последних очных поединках команда победила 1 раз при 3 поражениях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Молотобойцы» мотивированы выбраться из опасной зоны.

«Кристал Пэлас»

Турнирное положение: «Орлы» нынешний чемпионат начали продуктивно. Команда ныне пребывает на 9 строчке турнирной таблицы.

Причем «Кристал Пэлас» в 4 матчах набрал 6 очков. Команда отличилась 4 мячами при одном пропущенном в собственные ворота.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Орлы» в серии пенальти одолели «Миллуолл».

До того команда расписала мировую с «Сандерлендом» (0:0). А вот чуть ранее она нанесла поражение «Астон Вилле» (3:0).

При этом «Кристал Пэлас» в 5 своих последних поединках добыл одну викторию. Команда отличилась 5 забитыми мячами при 2 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Орлы» поборются за попадание в еврокубки. Да и не проигрывает команда уже полтора месяца.

При этом «Кристал Пэлас» до последнего поединка не пропускал 3 матча кряду. Да и вообще, среднем команда пропускает реже гола за матч.

Команда постепенно набирает обороты. Да и проход в следующий раунд Кубка английской лиги явно окрылил.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Команда постарается подтянуться к зоне еврокубков.

Статистика для ставок

«Кристал Пэлас» не проигрывает уже полтора месяца

«Вест Хэм» пропустил 11 мячей в 4 стартовых турах АПЛ

«Кристал Пэлас» в 4 первых матчах чемпионата пропустил всего 1 раз

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Кристал Пэлас» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.47. Ничья оценена в 3.35, а победа оппонента — в скромные 2.98.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.03 и 1.83.

Прогноз: «Кристал Пэлас» выглядит сильнее соперника, плюс «молотобойцы» пропускают уж слишком часто.

Номинальные гости постепенно прибавляют, к тому же максимально мотивированы подтянуться к зоне еврокубков.

Ставка: Победа «Кристал Пэласа» за 2.47.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мирное соглашение.

Ставка: Ничья за 3.35