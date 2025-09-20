20 сентября в 5-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Вест Хэм» и «Кристал Пэлас». Начало игры — в 17:00 мск.
«Вест Хэм»
Турнирное положение: «Молотобойцы» стартовали крайне слабо. Команда находится на 18 месте турнирной таблицы.
При этом «Вест Хэм» в 4 матчах набрал всего 3 зачетных балла. В них команда отличилась 4 забитыми мячами при 11 пропущенных.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Молотобойцы» уступили «Тоттенхэму» (0:3).
До того команда нанесла поражение «Ноттингем Форесту» (3:0). А вот поединок с «Вулверхэмптоном» завершился коллизией (2:3).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну победу. В этих поединках «Вест Хэм» забил 6 мячей, пропустив в свои ворота 14.
Не сыграют: Томаш Соучек — дисквалифицирован.
Состояние команды: «Молотобойцы» потенциально способны побороться за попадание в еврокубки. Да и состав команды по именам выглядит довольно симпатично.
Причем «Вест Хэм» традиционно неудачно противостоит «Кристал Пэласу». В пяти последних очных поединках команда победила 1 раз при 3 поражениях.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Молотобойцы» мотивированы выбраться из опасной зоны.
«Кристал Пэлас»
Турнирное положение: «Орлы» нынешний чемпионат начали продуктивно. Команда ныне пребывает на 9 строчке турнирной таблицы.
Причем «Кристал Пэлас» в 4 матчах набрал 6 очков. Команда отличилась 4 мячами при одном пропущенном в собственные ворота.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Орлы» в серии пенальти одолели «Миллуолл».
До того команда расписала мировую с «Сандерлендом» (0:0). А вот чуть ранее она нанесла поражение «Астон Вилле» (3:0).
При этом «Кристал Пэлас» в 5 своих последних поединках добыл одну викторию. Команда отличилась 5 забитыми мячами при 2 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Орлы» поборются за попадание в еврокубки. Да и не проигрывает команда уже полтора месяца.
При этом «Кристал Пэлас» до последнего поединка не пропускал 3 матча кряду. Да и вообще, среднем команда пропускает реже гола за матч.
Команда постепенно набирает обороты. Да и проход в следующий раунд Кубка английской лиги явно окрылил.
Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Команда постарается подтянуться к зоне еврокубков.
Статистика для ставок
- «Кристал Пэлас» не проигрывает уже полтора месяца
- «Вест Хэм» пропустил 11 мячей в 4 стартовых турах АПЛ
- «Кристал Пэлас» в 4 первых матчах чемпионата пропустил всего 1 раз
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Кристал Пэлас» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.47. Ничья оценена в 3.35, а победа оппонента — в скромные 2.98.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.03 и 1.83.
Прогноз: «Кристал Пэлас» выглядит сильнее соперника, плюс «молотобойцы» пропускают уж слишком часто.
Номинальные гости постепенно прибавляют, к тому же максимально мотивированы подтянуться к зоне еврокубков.
Ставка: Победа «Кристал Пэласа» за 2.47.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мирное соглашение.
Ставка: Ничья за 3.35