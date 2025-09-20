прогноз на матч Лиги 1, ставка за 2.90

«Ланс» встретится с «Лиллем» в матче 5-го тура французской Лиги 1. Поединок пройдет 20 сентября и начнется в 22:05 по мск.

«Ланс»

Турнирное положение: Команда занимает 9-е место в таблице Лиги 1 с 6-ю очками в активе после 4-х туров. «Ланс» отстает от зоны еврокубков лишь на 1 балл.

Команда провела уже 2 встречи на своем поле в нынешнем сезоне, набрав 3 очка из 6-и возможных. «Ланс» занимает 12-е место в лиге по этому показателю.

Последние матчи: В прошедшем туре Лиги 1 команда уступила ПСЖ со счетом 0:2, пропустив по голу в каждом тайме. До этого «Ланс» одолел «Брест» (3:1), перевернув игру во 2-м отрезке матча.

В 4-х встречах нынешнего сезона Лиги 1 команда по 2 раза выиграла и проиграла. За этот отрезок «Ланс» также одолел «Гавр» (2:1) и уступил «Лиону» (0:1).

Не сыграет: Машаду из-за травмы.

Состояние команды: «Ланс» неплохо стартовал в нынешнем сезоне, но команде необходимо выдать серию с набранными очками, чтобы запрыгнуть в зону еврокубков. В прошлом сезоне этого сделать по итогу не получилось.

Стоит отметить, что «Лансу» тяжело даются матчи против топовых французских соперников. Команда уступила ПСЖ и «Лиону» в нынешнем сезоне. Предстоящий соперник «Лилль» примерно из той же категории команд.

«Лилль»

Турнирное положение: После 4-х туров в Лиге 1 команда занимает 2-е место в таблице с 10-ю очками в активе. «Лилль» отстает от лидера лиги (ПСЖ) лишь на 2 балла.

Команда потеряла 2 очка в нынешнем сезоне именно на чужом поле. «Лилль» набрал в гостях 4 очка из 6-и возможных, занимая по этому показателю 2-е место.

Последние матчи: В прошлой встрече Лиги 1 команда одолела «Тулузу» со счетом 2:1, перевернув игру в концовке встречи. Матчем ранее «Лилль» разгромил «Лорьян» со счетом 7:1, забив все голы во 2-м тайме.

В 4-х поединках нынешнего сезона команда команда трижды победила и однажды сыграла вничью с «Брестом» (3:3). За этот отрезок «Лилль» также одолел «Монако» (1:0).

Не сыграют: Александро, Менье и Туре (у всех — травмы).

Состояние команды: «Лилль» отлично стартовал в нынешнем сезоне, набрав почти максимальное количество очков. Команда пока не отстает от ПСЖ в наборе баллов, но надолго ли?

В последних 3-х очных встречах «Лилль» стабильно обыгрывал «Ланс» (2:1, 2:0 и 1:0). Сможет ли команда и на сей раз обыграть соперника? К слову, «Лилль» уверенно действует в гостях.

Статистика для ставок

«Ланс» проиграл 2 матча из 4-х в нынешнем сезоне

У «Лилля» продолжается победная серия в Лиге 1, которая насчитывает 3 матча подряд

В последних 3-х очных встречах «Лилль» стабильно обыгрывал «Ланс»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Ланса» — 2.35, победа «Лилля» — 2.90, ничья — за 3.45.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.80 и 2.00 соответственно.

Прогноз: «Лилль» продолжит побеждать. «Ланс» — серьезный соперник, но гости взломают оборону хозяев.

Ставка: Победа «Лилля» за 2.90.

Прогноз: «Лилль» начнет активно и откроет счет.

Ставка: «Лилль» забьет 1-й гол в матче за 2.10.