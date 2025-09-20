прогноз на матч АПЛ, ставка за 2.22

20 сентября в 5-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Бёрнли» и «Ноттингем Форест». Начало игры — в 17:00 мск.

«Бёрнли»

Турнирное положение: «Бордовые» стартовали крайне слабо. Команда находится на 17 месте турнирной таблицы.

При этом «Бёрнли» в 4 матчах набрал всего 3 зачетных балла. В них команда отличилась 4 забитыми мячами при 7 пропущенных.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Бордовые» уступили «Ливерпулю» (0:1).

До того команда потерпела поражение от «Манчестер Юнайтед» (2:3). А вот поединок с «Дерби Каунти» завершился викторией (2:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Бёрнли» забил 6 мячей, пропустив в свои ворота 8.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Бордовые» всеми силами пытаются избежать борьбы за выживание. Да и состав команды по именам выглядит довольно скромно.

Причем «Бёрнли» традиционно успешно противостоит «Ноттингем Форесту». В пяти последних очных поединках команда победила 2 раза при одном поражении.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Бордовые» мотивированы отдалиться от опасной зоны.

«Ноттингем Форест»

Турнирное положение: «Лесники» нынешний чемпионат начали неудачно. Команда ныне пребывает на 15 строчке турнирной таблицы.

Причем «Ноттингем Форест» в 4 матчах набрал всего 4 очка. Команда отличилась 4 мячами при 8 пропущенных в собственные ворота.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Лесники» уступили «Суонси» (2:3).

До того команда потерпела поражение от «Арсенала» (0:3). А вот чуть ранее она была бита еще и «Вест Хэмом» (0:3).

При этом «Ноттингем Форест» в 5 своих последних поединках добыл одну викторию. Команда отличилась 6 забитыми мячами при 11 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Лесники» ныне выглядят крайне слабо. Команда уступила в 3 своих последних поединках.

При этом «Ноттингем Форест» в 3 последних поединках неизменно пропускал по 3 мяча. Да и вообще, среднем команда пропускает 2 гола за матч.

Команда все никак не поймает свою игру. Зато опытнейший Крис Вуд отличился уже двумя забитыми мячами в чемпионате.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Команда постарается прервать свой неудачный сериал.

Статистика для ставок

«Ноттингем Форест» уступил в 3 своих последних матчах

«Бёрнли» уступил в 2 последних поединках

Обе команды в среднем забивают гол за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ноттингем Форест» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.22. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 3.35.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.98 и 1.88.

Прогноз: «Ноттингем Форест» выглядит сильнее соперника, плюс «бордовые» пока только привыкают к реалиям АПЛ.

Номинальные гости максимально мотивированы выбраться из группы аутсайдеров, да и Вуд скажет свое веское слово.

Ставка: Победа «Ноттингем Фореста» за 2.22.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.

Ставка: Обе не забьют за 2.02