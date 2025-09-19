прогноз на матч чемпионата Кыргызстана, ставка за 2.00

19 сентября в 19-м туре чемпионата Кыргызстана по футболу сыграют «Илбирс» и «Барс». Начало игры — в 18:00 мск.

«Илбирс»

Турнирное положение: «Илбирс» сражается за выживание в элитном дивизионе. Команда нынче пребывает на 13 месте турнирной таблицы.

При этом «Илбирс» на один пункт опережает зоны вылета. Да и пропустила команда 33 мяча в 17 поединках чемпионата.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Илбирс» уступил «Мурас Юнайтед» (1:4).

До того команда нанесла поражение «Дордою» (2:0). А вот поединок с «Нефтчи» Кочкор-Ата не принес зачетных баллов (0:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну викторию. В этих поединках «Илбирс» забил 5 мячей, пропустив в свои ворота 11.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Илбирс» явно не преуспевает в плане реализации. Команда в среднем забивает реже гола за матч.

Причем «Илбирс» лишь однажды противостоял «Барсу». В весенней очной встрече команда уступила сопернику (0:3).

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Команда мотивирована оторваться от последнего места.

«Барс»

Турнирное положение: «Барс» проводит весьма продуктивный сезон. Команда на данный момент находится на 3 месте.

Причем «Барс» всего лишь на 4 очка отстает от лидера. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Барс» переиграл «Дордой» (5:1).

До того команда минимально уступила «Нефтчи» Кочкор-Ата. А вот чуть ранее она не сумела одолеть «Алдиер» (1:1).

При этом «Барс» в 5 своих последних поединках добыла 2 виктории. Команда отличилась 9 забитыми мячами при 4 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Барс» имеет вполне-себе надежные тылы. Команда в среднем пропускает реже гола за матч.

При этом «Барс» вполне способен побороться за второе место. Вот только команде нужно срочно прибавлять в плане реализации.

Команда сильна, вот только яркие победы контрастируют с досадными коллизиями. А вот состав, даже по местным меркам, выглядит довольно скромно.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Команда постарается подтянуться к дуэту лидеров.

Статистика для ставок

«Барс» в среднем пропускает реже гола за матч

«Илбирс» в среднем забивает реже одного мяча за матч

«Илбирс» пропускает в среднем фактически 2 мяча за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Барс» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.00. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 3.60.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.97 и 1.83.

Прогноз: «Барс» выглядит куда монолитнее соперника, и явно максимально активно понесётся в атаку.

Номинальные гости способны прибавить в плане реализации, к тому же «Илбирс» пропускает уж слишком часто.

Ставка: Победа «Барса» за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 3.35