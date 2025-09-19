19 сентября в 19-м туре чемпионата Кыргызстана по футболу сыграют «Илбирс» и «Барс». Начало игры — в 18:00 мск.

«Илбирс»

Турнирное положение: «Илбирс» сражается за выживание в элитном дивизионе.  Команда нынче пребывает на 13 месте турнирной таблицы.

При этом «Илбирс» на один пункт опережает зоны вылета.  Да и пропустила команда 33 мяча в 17 поединках чемпионата.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно.  «Илбирс» уступил «Мурас Юнайтед» (1:4).

До того команда нанесла поражение «Дордою» (2:0).  А вот поединок с «Нефтчи» Кочкор-Ата не принес зачетных баллов (0:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну викторию.  В этих поединках «Илбирс» забил 5 мячей, пропустив в свои ворота 11.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Илбирс» явно не преуспевает в плане реализации.  Команда в среднем забивает реже гола за матч.

Причем «Илбирс» лишь однажды противостоял «Барсу».  В весенней очной встрече команда уступила сопернику (0:3).

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно.  Команда мотивирована оторваться от последнего места.

«Барс»

Турнирное положение: «Барс» проводит весьма продуктивный сезон.  Команда на данный момент находится на 3 месте.

Причем «Барс» всего лишь на 4 очка отстает от лидера.  А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно.  «Барс» переиграл «Дордой» (5:1).

До того команда минимально уступила «Нефтчи» Кочкор-Ата.  А вот чуть ранее она не сумела одолеть «Алдиер» (1:1).

При этом «Барс» в 5 своих последних поединках добыла 2 виктории.  Команда отличилась 9 забитыми мячами при 4 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Барс» имеет вполне-себе надежные тылы.  Команда в среднем пропускает реже гола за матч.

При этом «Барс» вполне способен побороться за второе место.  Вот только команде нужно срочно прибавлять в плане реализации.

Команда сильна, вот только яркие победы контрастируют с досадными коллизиями.  А вот состав, даже по местным меркам, выглядит довольно скромно.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы.  Команда постарается подтянуться к дуэту лидеров.

Статистика для ставок

  • «Барс» в среднем пропускает реже гола за матч
  • «Илбирс» в среднем забивает реже одного мяча за матч
  • «Илбирс» пропускает в среднем фактически 2 мяча за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Барс» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой.  На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.00.  Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 3.60.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.97 и 1.83.

Прогноз: «Барс» выглядит куда монолитнее соперника, и явно максимально активно понесётся в атаку.

Номинальные гости способны прибавить в плане реализации, к тому же «Илбирс» пропускает уж слишком часто.

2.00П2Ставка на матч #1

Ставка: Победа «Барса» за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

3.35ТБ 3.5Ставка на матч #2

Ставка: ТБ 3.5 за 3.35