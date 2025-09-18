прогноз на матч чемпионата Туркменистана, ставка за 2.37

18 сентября в 20-м туре чемпионата Туркменистана по футболу сыграют «Алтын Асыр» и «Шагадам». Начало игры — в 15:00 мск.

«Алтын Асыр»

Турнирное положение: «Алтын Асыр» сражается за серебряные медали. Команда нынче пребывает на 2 месте турнирной таблицы.

При этом «Алтын Асыр» на 27 очков отстает от лидера. Да и пропустила команда 26 мячей в 19 поединках чемпионата.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Алтын Асыр» одолел «Копетдаг» (5:1).

До того команда не сумела одолеть «Ахал» (0:0). А вот поединок с «Аркадагом» не принес зачетных баллов (2:5).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Алтын Асыр» забил 9 мячей, пропустив в свои ворота 7.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Алтын Асыр» относительно преуспевает в плане реализации. Команда в среднем забивает чаще гола за матч.

Причем «Алтын Асыр» исторически успешно противостоит «Шагадаму». В пяти последних очных поединках команда победила 3 раза при одной коллизии.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Команда мотивирована закрепиться на второй строчке таблицы.

«Шагадам»

Турнирное положение: «Шагадам» сражается за попадание на пьедестал. Команда на данный момент находится на 4 месте.

Причем «Шагадам» на 4 очка отстает от второй позиции. Да и забивает команда в среднем чуть чаще гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Шагадам» уступил «Аркадагу» (1:4).

До того команда не сумела обыграть «Небитчи» (1:1). А вот чуть ранее она потерпела поражение от «Копетдага» (1:2).

При этом «Шагадам» в 5 своих последних поединках добыл 2 победы. Команда отличилась 6 забитыми мячами при 8 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Шагадам» имеет не столь надежные тылы. Команда в среднем пропускает чаще гола за матч.

При этом «Шагадам» не побеждал в 3 своих последних матчах. Вот только лишь в одном из них команда разжилась одним баллом.

Команда всеми силами пытается догнать «Ахал». А вот состав, даже по местным меркам, выглядит не столь грозно.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Команда постарается найти свои шансы в контригре.

Статистика для ставок

«Шагадам» не побеждал в 3 своих последних поединках

«Алтын Асыр» не проигрывает 2 матча кряду

Обе команды пропускают в среднем чаще гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Алтын Асыр» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.74. Ничья оценена в 3.55, а победа оппонента — в скромные 5.40.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.23 и 1.70.

Прогноз: «Алтын Асыр» выглядит предпочтительнее соперника, и явно сразу будет максимально активно атаковать.

Номинальные хозяева способны прибавить в плане реализации, к тому же «Шагадам» нынче крайне нестабилен.

П1 в 1 тайме

Ставка: Победа «Алтын Асыра» в 1 тайме за 2.37.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

ТБ 2.5

Ставка: ТБ 2.5 за 2.23