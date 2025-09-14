Страсбург — Гавр: прогноз на футбол и ставка за 1.85

14 сентября в четвертом туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Страсбург» и «Гавр». Начало игры — в 18:15 мск. Ставка и прогноз на матч «Страсбург» — «Гавр», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Страсбург»

Турнирное положение: «Страсбург» после трех туров французского первенства имеет в своем активе шесть очков и находится в зоне еврокубков (топ-6).

Команда занимает шестую позицию и как по дополнительным показателям отстает от зоны Лиги чемпионов (топ-4), так и по ним же опережает седьмое место.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках третьего тура нового розыгрыша чемпионата Франции клуб потерпел выездное поражение от «Монако» со счетом 2:3.

Перед этим коллектив уже оказался на высоте, когда снова-таки в чужих стенах в ответной игре раунда плей-офф Лиги конференций обыграл датский «Брондбю» (3:2).

Не сыграют: травмированы — Кулибали, Дуэ, Энкисо, Соу, дисквалифицирован — Нзингула.

Состояние команды: в семи последних поединках, которые были официальными и товарищескими, «Страсбург» выиграл четыре раза при одном поражении двух ничьих.

Такая форма сулит хозяевам неплохие шансы на три балла, особенно если учесть преимущество над соперником в классе, а также фактор своего поля.

Хоакин Паничелли — лучший бомбардир команды в Лиге 1 нового сезона с двумя голами.

«Гавр»

Турнирное положение: «Гавр» после трех стартовых туров французского первенства имеет три очка в активе и находится в середине таблицы.

Команда занимает 11-е место и на три очка отстает от зоны еврокубков (топ-6), которую замыкает соперник, а также лишь по дополнительным показателям опережает зону плей-офф за выживание.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках третьего тура нового розыгрыша чемпионата Франции клуб на своем поле одержал победу над «Ниццей» (3:1).

Перед этим во втором туре национального первенства коллектив уже остался без очков, когда теперь в домашних стенах потерпел поражение от «Ланса» (1:2).

Не сыграют: травмированы — Писарро и Загаду, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних поединках, три из которых были официальными, а один — товарищеским, «Гавр» трижды проиграл при одной победе.

Это сулит гостям плохие шансы даже на один балл, особенно если учесть преимущество соперника в классе, а также фактор чужого поля.

Фоде Дукуре и Рассул Ндиай — лучшие бомбардиры команды в Лиге 1 нового сезона с двумя голами.

Статистика для ставок

в четырех из шести последних матчей «Страсбурга» хотя бы одна команда не забивала

в трех последних матчах «Гавра» забивали обе команды

в трех последних матчах «Гавра» забивали больше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Страсбург» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.60. Ничья — в 4.15, победа «Гавра» — в 5.20.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, как и ТМ 2,5 — 1.80 и 2.00.

Прогноз: в трех последних матчах гостей забивали оба соперника. Так было и в их пяти из семи последних выездных поединков.

Такой же сценарий был реализован и в двух последних матчах хозяев.

Ставка: обе команды забьют за 1.85.

Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в трех последних матчах «Гавра».

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.25