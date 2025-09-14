1-й тайм Арсенал — Ноттингем ФорестОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Мартин Эдегор«Арсенал» — «Ноттингем Форест». Онлайн, прямая трансляция Ильшат Айткулов «Пари НН» — «Оренбург». Онлайн, прямая трансляция Главный тренер «Авангарда» Ги Буше«Авангард» — «Динамо» Москва. Онлайн, прямая трансляция
  • 12:48
    • В «Спартаке» выразили поддержку Станковичу
  • 11:14
    • Капризов хочет получать в «Миннесоте» от 18 до 19 млн долларов в год
  • 11:27
    • Парфенов возглавил московское «Торпедо»
  • 08:21
    • Зидан готов возглавить сборную Франции
  • 07:53
    • Футболист «Барселоны» Гави получил травму
  • 08:34
    • Анчелотти высказался о будущем Неймара в сборной Бразилии
  • 23:52
    • «Марсель» разгромил «Лорьян» в матче Лиги 1
    Все новости спорта

    Выпадет ли «Страсбург» из топ-6?

    Страсбург — Гавр: прогноз на футбол и ставка за 1.85

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу 1 Прогнозы на футбол Франции Прогнозы на Страсбург Прогнозы на Гавр Календарь Лиги 1
    Прогноз и ставки на «Страсбург» — «Гавр»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Хоакин Паничелли
    14 сентября в четвертом туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Страсбург» и «Гавр». Начало игры — в 18:15 мск. Ставка и прогноз на матч «Страсбург» — «Гавр», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Франция. Лига 1 14 Сентября 2025 года

    Страсбург

  • Франция. Лига 1
    •  Страсбург 18:15 Гавр

    Гавр

  • Товарищеские матчи (клубы)
    •

    «Страсбург»

    Турнирное положение: «Страсбург» после трех туров французского первенства имеет в своем активе шесть очков и находится в зоне еврокубков (топ-6).

    Команда занимает шестую позицию и как по дополнительным показателям отстает от зоны Лиги чемпионов (топ-4), так и по ним же опережает седьмое место.

    Страсбург — Гавр: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках третьего тура нового розыгрыша чемпионата Франции клуб потерпел выездное поражение от «Монако» со счетом 2:3.

    Перед этим коллектив уже оказался на высоте, когда снова-таки в чужих стенах в ответной игре раунда плей-офф Лиги конференций обыграл датский «Брондбю» (3:2).

    Не сыграют: травмированы — Кулибали, Дуэ, Энкисо, Соу, дисквалифицирован — Нзингула.

    Прогнозы и ставки на Лигу 1

    Состояние команды: в семи последних поединках, которые были официальными и товарищескими, «Страсбург» выиграл четыре раза при одном поражении двух ничьих.

    Такая форма сулит хозяевам неплохие шансы на три балла, особенно если учесть преимущество над соперником в классе, а также фактор своего поля.

    Хоакин Паничелли — лучший бомбардир команды в Лиге 1 нового сезона с двумя голами.

    «Гавр»

    Турнирное положение: «Гавр» после трех стартовых туров французского первенства имеет три очка в активе и находится в середине таблицы.

    Команда занимает 11-е место и на три очка отстает от зоны еврокубков (топ-6), которую замыкает соперник, а также лишь по дополнительным показателям опережает зону плей-офф за выживание.

  • Навязчивые идеи. Как топ-клубами управляют трансферные мании
  • У каждого гранда есть своя трансферная одержимость
  • 10/09/2025

    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках третьего тура нового розыгрыша чемпионата Франции клуб на своем поле одержал победу над «Ниццей» (3:1).

    Перед этим во втором туре национального первенства коллектив уже остался без очков, когда теперь в домашних стенах потерпел поражение от «Ланса» (1:2).

    Не сыграют: травмированы — Писарро и Загаду, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в четырех последних поединках, три из которых были официальными, а один — товарищеским, «Гавр» трижды проиграл при одной победе.

    1000USDИгратьБонус к первому пополнениюcoins game 130EURИгратьФрибет только по промо LS1W1win

    Это сулит гостям плохие шансы даже на один балл, особенно если учесть преимущество соперника в классе, а также фактор чужого поля.

    Фоде Дукуре и Рассул Ндиай — лучшие бомбардиры команды в Лиге 1 нового сезона с двумя голами.

    Статистика для ставок

    • в четырех из шести последних матчей «Страсбурга» хотя бы одна команда не забивала

    • в трех последних матчах «Гавра» забивали обе команды

    • в трех последних матчах «Гавра» забивали больше 2,5 голов.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Страсбург» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.60. Ничья — в 4.15, победа «Гавра» — в 5.20.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, как и ТМ 2,5 — 1.80 и 2.00.

    Прогноз: в трех последних матчах гостей забивали оба соперника. Так было и в их пяти из семи последних выездных поединков.

    Такой же сценарий был реализован и в двух последних матчах хозяев.

    Ставка: обе команды забьют за 1.85.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в трех последних матчах «Гавра».

    Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.25

    Ещё прогнозы на спорт
    2.00
  • Прогноз на матч Арсенал — Ноттингем Форест
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Барыс — Динамо Минск
  • Хоккей
  • Сегодня в 15:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Хетафе — Овьедо
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  3.25
  • Прогноз на матч Кальяри — Парма
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Хайденхайм — Боруссия Д
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.66
  • Прогноз на матч Унион — Хоффенхайм
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.42
  • Прогноз на матч Фрайбург — Штутгарт
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.57
  • Прогноз на матч Майнц — РБ Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.04
  • Прогноз на матч Вольфсбург — Кёльн
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  3.35
  • Прогноз на матч Динамо — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 16:45
    •  2.75
  • Прогноз на матч Ахмат — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 16:45
    •  1.88
  • Прогноз на матч Захрай — Вавринка
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  2.72
  • Прогноз на матч Прижмич — Риндеркнеш
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Эвертон — Астон Вилла
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Страсбург — Гавр: прогноз и ставка за 1.85, статистика, коэффициенты матча 14.09.202518:15. Выпадет ли «Страсбург» из топ-6?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры