    Очередной прокол хабаровчан?

    СКА-Хабаровск — Челябинск. Ставка (к. 3.20) и прогноз на футбол, Первая лига, 14 сентября 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол России Прогнозы на Первая лига Прогнозы на СКА-Хабаровск Прогнозы на Челябинск Календарь ФНЛ
    Прогноз и ставки на «СКА-Хабаровск» — «Челябинск»
    Алексей Поддубский
    14 сентября в 10-м туре чемпионата России по футболу сыграют «СКА-Хабаровск» и «Челябинск». Начало игры — в 08:00 мск. Ставка и прогноз на матч «СКА-Хабаровск» — «Челябинск», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    Футбол. Россия. Первая лига 14 Сентября 2025 года

    СКА-Хабаровск

  • Хабаровск
    •  СКА-Хабаровск 08:00 Челябинск

    Челябинск

  • Россия. Первая лига
    «СКА-Хабаровск»

    Турнирное положение: Хабаровчане ныне не блистают результатами. Нынче команда пребывает на 10 месте турнирной таблицы.

    При этом «СКА-Хабаровск» набрал лишь 9 очков в 9 стартовых турах. А вот забила команда 8 мячей в ворота соперников.

    СКА-Хабаровск — Челябинск: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Хабаровчане уступили «Ротору» (0:1).

    До того команда была бита «канонирами» (1:3). А вот поединок с КАМАЗом принес один зачетный балл (1:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла лишь одну ничью. В этих поединках «СКА-Хабаровск» забил 3 мяча, пропустив в свои ворота 8.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на ФНЛ

    Состояние команды: Хабаровчане всего на 3 очка опережают опасную зону. При этом состав команды по именам выглядит скромно.

    Причем «СКА-Хабаровск» традиционно сложно противостоит «Челябинску». В двух очных поединках команда по разу победила и уступила.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Хабаровчане явно постараются дать бой крепким челябинцам.

    «Челябинск»

    Турнирное положение: Челябинцы способны побороться за стыки. На данный момент команда находится на 5 месте турнирной таблицы.

    Причем «Челябинск» лишь на один балл отстает от 4 позиции. А вот пропустила команда 9 мячей в девяти первых турах.

    • Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. Челябинцы переиграли «Чайку» (1:0).

    До того команда подписала мировую с «Факелом» (1:1). А вот чуть ранее она не сумела одолеть «Нефтехимик» (1:1).

    При этом «Челябинск» в 5 своих последних поединках добыл 2 виктории. Команда отличилась 7 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Челябинцы не проигрывали в 4 своих последних матчах. Да и состав команды по именам выглядит симпатично.

    При этом «Челябинск» в среднем забивает чаще гола за матч. А вот отставание от 2 места составляет всего 3 зачетных балла.

    Команда явно не блещет в выездных поединках. Да и последняя победа над «Чайкой» вышла уж чересчур натужной.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Команда явно постарается максимально использовать стандарты.

    Статистика для ставок

    • «Армейцы» в среднем забивают чуть реже гола за матч

    • Хабаровчане уступили в 2 своих последних поединках

    • «Челябинск» не проигрывает 3 матча кряду

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «СКА-Хабаровск» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.25. Ничья оценена в 3.10, а победа оппонента — в скромные 3.20.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.20 и 1.60.

    Прогноз: «Челябинск» выглядит сильнее соперника, к тому же весьма силен на стандартах.

    Челябинцы имеют в своем составе довольно качественных атакующих исполнителей, да и хабаровчане нынче не блистают.

    Ставка: Победа «Челябинска» за 3.20.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.20

    СКА-Хабаровск — Челябинск: прогноз и ставка за 3.20, статистика, коэффициенты матча 14.09.202508:00. Очередной прокол хабаровчан?
