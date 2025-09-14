СКА-Хабаровск — Челябинск. Ставка (к. 3.20) и прогноз на футбол, Первая лига, 14 сентября 2025 года

14 сентября в 10-м туре чемпионата России по футболу сыграют «СКА-Хабаровск» и «Челябинск». Начало игры — в 08:00 мск. Ставка и прогноз на матч «СКА-Хабаровск» — «Челябинск», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«СКА-Хабаровск»

Турнирное положение: Хабаровчане ныне не блистают результатами. Нынче команда пребывает на 10 месте турнирной таблицы.

При этом «СКА-Хабаровск» набрал лишь 9 очков в 9 стартовых турах. А вот забила команда 8 мячей в ворота соперников.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Хабаровчане уступили «Ротору» (0:1).

До того команда была бита «канонирами» (1:3). А вот поединок с КАМАЗом принес один зачетный балл (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла лишь одну ничью. В этих поединках «СКА-Хабаровск» забил 3 мяча, пропустив в свои ворота 8.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на ФНЛ

Состояние команды: Хабаровчане всего на 3 очка опережают опасную зону. При этом состав команды по именам выглядит скромно.

Причем «СКА-Хабаровск» традиционно сложно противостоит «Челябинску». В двух очных поединках команда по разу победила и уступила.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Хабаровчане явно постараются дать бой крепким челябинцам.

«Челябинск»

Турнирное положение: Челябинцы способны побороться за стыки. На данный момент команда находится на 5 месте турнирной таблицы.

Причем «Челябинск» лишь на один балл отстает от 4 позиции. А вот пропустила команда 9 мячей в девяти первых турах.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. Челябинцы переиграли «Чайку» (1:0).

До того команда подписала мировую с «Факелом» (1:1). А вот чуть ранее она не сумела одолеть «Нефтехимик» (1:1).

При этом «Челябинск» в 5 своих последних поединках добыл 2 виктории. Команда отличилась 7 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Челябинцы не проигрывали в 4 своих последних матчах. Да и состав команды по именам выглядит симпатично.

При этом «Челябинск» в среднем забивает чаще гола за матч. А вот отставание от 2 места составляет всего 3 зачетных балла.

Команда явно не блещет в выездных поединках. Да и последняя победа над «Чайкой» вышла уж чересчур натужной.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Команда явно постарается максимально использовать стандарты.

Статистика для ставок

«Армейцы» в среднем забивают чуть реже гола за матч

Хабаровчане уступили в 2 своих последних поединках

«Челябинск» не проигрывает 3 матча кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «СКА-Хабаровск» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.25. Ничья оценена в 3.10, а победа оппонента — в скромные 3.20.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.20 и 1.60.

Прогноз: «Челябинск» выглядит сильнее соперника, к тому же весьма силен на стандартах.

Челябинцы имеют в своем составе довольно качественных атакующих исполнителей, да и хабаровчане нынче не блистают.

Ставка: Победа «Челябинска» за 3.20.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.20