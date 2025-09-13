Фиорентина — Наполи: прогноз на матч итальянской Серии А за 2.30

1-й таймМарсель — ЛорьянОнлайн
    Прогнозы на футбол Прогнозы на Серию А Прогнозы на футбол Италии Прогнозы на Фиорентину Прогнозы на Наполи Календарь Серии А
    Прогноз и ставки на «Фиорентина» — «Наполи»
    «Наполи»
    13 сентября в матче 3-го тура чемпионата Италии по футболу сыграют «Фиорентина» и «Наполи». Начало встречи — в 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Фиорентина» — «Наполи», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    Футбол. Италия. Серия А 13 Сентября 2025 года

    Фиорентина

  • Флоренция
    •  Фиорентина 21:45 Наполи

    Наполи

  • Неаполь
    •

    «Фиорентина»

    Турнирное положение: флорентийский коллектив не очень хорошо начал новый сезон Серии А.

    В двух стартовых турах «фиолетовые» смогли набрать всего два очка и занимают 12-е место в турнирной таблице.

    Фиорентина — Наполи: коэффициенты букмекеров

    За два матча флорентийцы смогли только один раз поразить ворота соперника и один раз пропустили в свои.

    Последние матчи: на старте сезона «лилии» сыграли вничью с «Кальяри» (1:1) и «Торино» (0:0).

    Также команда из Флоренции дважды переиграла «Полесье» (3:0, 3:2) в квалификации Лиги конференций.

    Прогнозы и ставки на Серию А

    Прошлый сезон «Фиорентина» завершила победами над «Удинезе» (3:2) и «Болоньей» (3:2).

    Не сыграют: травмированы Кристиан Куаме и Антонин Барак.

    Состояние команды: нельзя сказать, что подопечные Стефано Пиоли провалили старт сезона, но ни точно могли выступить намного лучше. От «Фиорентины» в этом сезоне большие ожидания.

    Флорентийцы являются нестабильными, поэтому никак не могут побороться даже за топ-4. В любом случае, именно такая задача и стоит перед командой перед стартом этого сезона.

    «Наполи»

    Турнирное положение: неаполитанцы здорово начали защиту чемпионского титула, добытого в прошлом сезоне.

    В двух турах команда из Неаполя дважды победила, набрала шесть очков из шести возможных и занимает первое место в турнирной таблице.

    • За два матча «голубые» трижды поразили ворота соперников и ни разу не пропустили в свои.

    Последние матчи: на старте сезона неаполитанский коллектив выиграл у «Сассуоло» (2:0) и «Кальяри» (1:0).

    Прошлый сезон «партенопейцы» завершили победой над «Кальяри» (2:0) и ничьей с «Пармой» (0:0).

    Не сыграют: в лазарете находятся Ромелу Лукаку и Мигель Гутьеррес.

    Состояние команды: «маленьким ослам» в этом сезоне точно будет крайне непросто защитить чемпионский титул. На «Наполи» будут все настраиваться как на чемпиона, с удвоенной энергией.

    Подопечные Антонио Конте не только добывают результат, но и показывают качественный футбол. Не зря «Наполи» называют одним из главным претендентов на победу в чемпионате и в этом сезоне.

    Статистика для ставок

    • «Наполи» выиграл 3 последних официальных матча

    • «Фиорентина» не проигрывает на протяжении 6 официальных матчей

    • В последнем очном матче «Наполи» победил «Фиорентину» со счетом 2:1

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Наполи» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.30. Ничья оценена в 3.25, а победа «Фиорентины» — в 3.45.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 2.35 и 1.60.

    Прогноз: «Наполи» подошел к сезону в отличной форме, поэтому должен побеждать.

    Ставка: победа «Наполи» за 2.30.

    Прогноз: обе команды любят забивать и должны это сделать в этой игре.

    Ставка: обе забьют за 2.05.

    Фиорентина — Наполи: прогноз и ставка за 2.30, статистика, коэффициенты матча 13.09.202521:45.
