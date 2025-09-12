Ипсвич — Шеффилд Юнайтед: прогноз на матч чемпионата Англии (Чемпионшип) и ставка за 1.83

12 сентября в пятом туре второго дивизиона чемпионата Англии Чемпионшипа сыграют «Ипсвич» и «Шеффилд Юнайтед». Начало встречи — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Ипсвич» — «Шеффилд Юнайтед», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Ипсвич»

Турнирное положение: «Ипсвич» после четырех поединков нового розыгрыша второго английского дивизиона имеет три балла в активе и находится на 20-й позиции.

Команда лишь на один пункт опережает зону вылета (22-24-я строчки), а также на два очка — своего нынешнего соперника, поэтому ей важно по максимуму набирать очки.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках четвертого тура национального первенства клуб на своем поле со счетом 2:2 сыграл вничью с «Дерби».

Перед этим в игре третьего тура Чемпионшипа «Трактористы» и вовсе остались ни с чем, когда в чужих стенах потерпели поражение от «Престона» (0:1).

Не сыграют: травмированы — Бернс, Кларк, Хамфрис и Таунсенд, дисквалифицированных игроков нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: в пяти последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Ипсвич» не выиграл при трех ничьих и двух поражениях.

Такая форма вроде бы сулит хозяевам не лучшие шансы на три балла, тем не менее, они все же немалы, особенно если учесть преимущество в классе над соперником, а также фактор своего поля.

Четыре гола команды в Чемпионшипе забивали разные игроки.

«Шеффилд Юнайтед»

Турнирное положение: «Шеффилд Юнайтед» после четырех туров нового розыгрыша второго английского дивизиона не имеет баллов в активе и находится на дне таблицы.

Команда занимает последнюю, 24-ю позицию и на два очка отстает от безопасной 21-й строчки, а также на три пункта — от нынешнего соперника.

Последние матчи: в своем предыдущем игре в рамках четвертого тура национального первенства «Клинки» остались без очков, потерпев выездное поражение от «Мидлсбро» (0:1).

Перед этим в поединке предыдущего тура английского чемпионата коллектив теперь уже в домашних стенах не нашел контраргументов против «Миллуолла» — 0:1.

Не сыграют: травмированы — Арбластер, Дэвис, Сачдев и Шеклтон, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в шести последних поединках, пять из которых были официальными, а один — товарищеским, «Шеффилд Юнайтед» неизменно проигрывал.

Это сулит сулит гостям плохие шансы даже на один балл, особенно если учесть преимущество соперника в классе, а также фактор чужого поля.

Тайрес Кэмпбелл — автор пока что единственного гола команды в новом сезоне Чемпионшипа.

Статистика для ставок

в четырех из пяти последних матчей «Ипсвича» забивали обе команды

в трех последних матчах «Шеффилд Юнайтед» забивали меньше 2,5 голов

в шести последних матчах «Шеффилд Юнайтед» проиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ипсвич» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.83. Ничья — в 3.70, победа «Шеффилд Юнайтед» — в 4.20.

ТБ 2,5 считается букмекерами столь же вероятным, как и ТМ 2,5 — 1.90 и 1.90.

Прогноз: в шести последних матчах гости проиграли. Так было и в их четырех последних выездных поединках.

И хотя в пяти последних матчах хозяева не выиграли, они все же превосходят соперника в классе.

Ставка: «Ипсвич» победит за 1.83.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито меньше 2,5 голов, ведь так было в трех последних матчах «Шеффилд Юнайтед».

Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 1.90