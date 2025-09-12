1-й тайм СКА — ТракторОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Игорь ЛарионовСКА — «Трактор». Онлайн, прямая трансляция Дженнаро Гаттузо Антикатеначчо. Гаттузо научил Италию атаковать, но она совсем забыла, как защищаться Роман ТрушечкинРоман Трушечкин: Мой комментарий постепенно утрачивает стремление к эпатажу
  • 19:34
    • «Динамо» переиграло «Металлург» по буллитам
  • 18:47
    • «Авангард» обыграл «Амур» в матче КХЛ
  • 15:33
    • КДК РФС дисквалифицировал Кордобу на два матча
  • 14:33
    • РФС назвала судей на матчи 8-го тура Мир РПЛ
  • 13:45
    • «Шахтёр» подаст в суд на УАФ из-за допингового дела Мудрика
  • 16:30
    • ЦСКА готов заплатить за бельгийского нападающего € 37 млн
  • 16:29
    • Махачкалинское «Динамо» подписало контракт с нападающим Миро
    Все новости спорта

    Отъедут ли «Трактористы» от трясины?

    Ипсвич — Шеффилд Юнайтед: прогноз на матч чемпионата Англии (Чемпионшип) и ставка за 1.83

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Чемпионшип Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на Ипсвич Прогнозы на Шеффилд Юнайтед
    Прогноз и ставки на «Ипсвич» — «Шеффилд Юнайтед»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Ипсвич»
    12 сентября в пятом туре второго дивизиона чемпионата Англии Чемпионшипа сыграют «Ипсвич» и «Шеффилд Юнайтед». Начало встречи — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Ипсвич» — «Шеффилд Юнайтед», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Англия. Чемпионшип 12 Сентября 2025 года

    Ипсвич Таун

  • Англия. Чемпионшип
    •  Ипсвич Таун 22:00 Шеффилд Юнайтед

    Шеффилд Юнайтед

  • Шеффилд
    •

    «Ипсвич»

    Турнирное положение: «Ипсвич» после четырех поединков нового розыгрыша второго английского дивизиона имеет три балла в активе и находится на 20-й позиции.

    Команда лишь на один пункт опережает зону вылета (22-24-я строчки), а также на два очка — своего нынешнего соперника, поэтому ей важно по максимуму набирать очки.

    Ипсвич Таун — Шеффилд Юнайтед: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках четвертого тура национального первенства клуб на своем поле со счетом 2:2 сыграл вничью с «Дерби».

    Перед этим в игре третьего тура Чемпионшипа «Трактористы» и вовсе остались ни с чем, когда в чужих стенах потерпели поражение от «Престона» (0:1).

    Не сыграют: травмированы — Бернс, Кларк, Хамфрис и Таунсенд, дисквалифицированных игроков нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: в пяти последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Ипсвич» не выиграл при трех ничьих и двух поражениях.

    Такая форма вроде бы сулит хозяевам не лучшие шансы на три балла, тем не менее, они все же немалы, особенно если учесть преимущество в классе над соперником, а также фактор своего поля.

    Четыре гола команды в Чемпионшипе забивали разные игроки.

    «Шеффилд Юнайтед»

    Турнирное положение: «Шеффилд Юнайтед» после четырех туров нового розыгрыша второго английского дивизиона не имеет баллов в активе и находится на дне таблицы.

    Команда занимает последнюю, 24-ю позицию и на два очка отстает от безопасной 21-й строчки, а также на три пункта — от нынешнего соперника.

  • Навязчивые идеи. Как топ-клубами управляют трансферные мании
  • У каждого гранда есть своя трансферная одержимость
  • Вчера

    • Последние матчи: в своем предыдущем игре в рамках четвертого тура национального первенства «Клинки» остались без очков, потерпев выездное поражение от «Мидлсбро» (0:1).

    Перед этим в поединке предыдущего тура английского чемпионата коллектив теперь уже в домашних стенах не нашел контраргументов против «Миллуолла» — 0:1.

    Не сыграют: травмированы — Арбластер, Дэвис, Сачдев и Шеклтон, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в шести последних поединках, пять из которых были официальными, а один — товарищеским, «Шеффилд Юнайтед» неизменно проигрывал.

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 130EURИгратьФрибет только по промо LS1W1win

    Это сулит сулит гостям плохие шансы даже на один балл, особенно если учесть преимущество соперника в классе, а также фактор чужого поля.

    Тайрес Кэмпбелл — автор пока что единственного гола команды в новом сезоне Чемпионшипа.

    Статистика для ставок

    • в четырех из пяти последних матчей «Ипсвича» забивали обе команды

    • в трех последних матчах «Шеффилд Юнайтед» забивали меньше 2,5 голов

    • в шести последних матчах «Шеффилд Юнайтед» проиграл.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Ипсвич» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.83. Ничья — в 3.70, победа «Шеффилд Юнайтед» — в 4.20.

    ТБ 2,5 считается букмекерами столь же вероятным, как и ТМ 2,5 — 1.90 и 1.90.

    Прогноз: в шести последних матчах гости проиграли. Так было и в их четырех последних выездных поединках.

    И хотя в пяти последних матчах хозяева не выиграли, они все же превосходят соперника в классе.

    Ставка: «Ипсвич» победит за 1.83.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито меньше 2,5 голов, ведь так было в трех последних матчах «Шеффилд Юнайтед».

    Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 1.90

    Ещё прогнозы на спорт
    2.15
  • Прогноз на матч Хаддад — Пигосси
  • Теннис
  • Сегодня в 19:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Ченгиз — Сарасуа
  • Теннис
  • Сегодня в 19:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч СКА — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.28
  • Прогноз на матч Спартак — Северсталь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.40
  • Прогноз на матч Леон Сатурн — Broke Boys
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Адде — Вавринка
  • Теннис
  • Сегодня в 20:00
    •  5.49
  • Экспресс дня 11 сентября
  • Сегодня в 20:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Хантер — Аранго
  • Теннис
  • Сегодня в 23:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Хименес-Касинцева — Кудерметова
  • Теннис
  • Сегодня в 23:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Осорио — Йович
  • Теннис
  • Завтра в 01:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Крузейро — Атлетико Минейро
  • Футбол
  • Завтра в 01:30
    •  1.98
  • Прогноз на матч Остапенко — Стакушич
  • Теннис
  • Завтра в 03:00
    •  2.31
  • Прогноз на матч Ботафого — Васко да Гама
  • Футбол
  • Завтра в 03:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Стефанини — Френх
  • Теннис
  • Завтра в 04:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Ипсвич — Шеффилд Юнайтед: прогноз и ставка за 1.83, статистика, коэффициенты матча 12.09.202522:00. Отъедут ли «Трактористы» от трясины?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры