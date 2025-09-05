Сенегал — Судан. Ставка (к. 2.74) и прогноз на футбол, квалификация ЧМ-2026, 5 сентября 2025 года

5 сентября в 7-м туре квалификации чемпионата мира по футболу сыграют Сенегал и Судан. Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч Сенегал — Судан, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Сенегал

Турнирное положение: Сенегальцы продуктивно проводят текущий отборочный цикл. По итогам 6 туров команда пребывает на 2 месте турнирной таблицы.

При этом Сенегал на один балл отстает от лидера группы. Причем команда пропустила в собственные ворота всего лишь 1 мяч.

Последние матчи: свой последний поединок команда провела удачно. Сенегальцы в серии пенальти переиграли Судан.

При этом чуть ранее Сенегал в серии пенальти уступил Марокко. А вот поединок с Угандой завершился викторией (1:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах Сенегал добыл одну победу. При этом игроки команды отличились 4 забитыми мячами при 3 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Сенегальцы на данном этапе выглядят не столь стабильно. Да и забивает команда в среднем чаще гола за матч.

При всем при этом Сенегал традиционно удачно противостоит Судану. В пяти последних очных поединках команда победила 2 раза при 3 паритетах.

Нет никаких сомнений, что номинальные хозяева будут действовать первым номером. Сенегальцы симпатично выглядят по именам.

Судан

Турнирное положение: Суданцы бьются за выход на Мундиаль. На текущий момент команда находится на 3 месте в своем секстете.

Причем Судан в среднем забивает чуть чаще гола за матч. А вот отставание от второй позиции измеряется лишь дополнительными показателями.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Суданцы в серии пенальти уступили Сенегалу.

До того команда минимально уступила Мадагаскару. А еще чуть раньше она в серии пенальти переиграла Алжир.

Вообще же, Судан в 5 своих последних матчах добыл лишь одну победу. В них команда забила 6 мячей при 3 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Суданцы имеют скромный подбор игроков. А вот мотивация запрыгнуть на вторую строчку таблицы огромная.

При этом Судан не может победить уже 4 матча кряду. А вот пропустила команда всего 2 мяча в 6 поединках отборочного турнира.

Команда еще ни разу в истории не обыгрывали сенегальцев. Тем не менее, суданцы явно намерены зацепиться за очки.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать вторым номером. Суданцы постараются найти свои шансы в контригре.

Статистика для ставок

Судан не побеждает уже 4 матча кряду

Сенегальцы не проигрывают 6 матчей подряд

Сенегал еще ни разу не проигрывал суданцам

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Сенегал — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.28. Ничья оценена в 5.10, а победа оппонента — в скромные 11.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.94 и 1.79.

Прогноз: Сенегальцы наверняка поднатореют в плане реализации, и явно будут максимально активны в атаке.

Номинальные хозяева выглядят монолитнее оппонента, однако и суданцы не собираются лишь отсиживаться в обороне.

Ставка: Обе забьют за 2.74.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят больше трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 3.25