    В ожидании голевого бартера?!

    Сенегал — Судан. Ставка (к. 2.74) и прогноз на футбол, квалификация ЧМ-2026, 5 сентября 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на ЧМ-2026 Прогнозы на сборную Сенегала
    Прогноз и ставки на Сенегал — Судан
    Калиду Кулибали
    5 сентября в 7-м туре квалификации чемпионата мира по футболу сыграют Сенегал и Судан. Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч Сенегал — Судан, коэффициенты, форма соперников и статистика.
    Футбол. ЧМ-2026. Отбор. Африка 05 Сентября 2025 года

    Сенегал

  • Дакар
    •  Сенегал 22:00 Судан

    Судан

  • Хартум
    Сенегал

    Турнирное положение: Сенегальцы продуктивно проводят текущий отборочный цикл. По итогам 6 туров команда пребывает на 2 месте турнирной таблицы.

    При этом Сенегал на один балл отстает от лидера группы. Причем команда пропустила в собственные ворота всего лишь 1 мяч.

    Сенегал — Судан: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой последний поединок команда провела удачно. Сенегальцы в серии пенальти переиграли Судан.

    При этом чуть ранее Сенегал в серии пенальти уступил Марокко. А вот поединок с Угандой завершился викторией (1:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах Сенегал добыл одну победу. При этом игроки команды отличились 4 забитыми мячами при 3 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

    Состояние команды: Сенегальцы на данном этапе выглядят не столь стабильно. Да и забивает команда в среднем чаще гола за матч.

    При всем при этом Сенегал традиционно удачно противостоит Судану. В пяти последних очных поединках команда победила 2 раза при 3 паритетах.

    Нет никаких сомнений, что номинальные хозяева будут действовать первым номером. Сенегальцы симпатично выглядят по именам.

    Судан

    Турнирное положение: Суданцы бьются за выход на Мундиаль. На текущий момент команда находится на 3 месте в своем секстете.

    Причем Судан в среднем забивает чуть чаще гола за матч. А вот отставание от второй позиции измеряется лишь дополнительными показателями.

    • Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Суданцы в серии пенальти уступили Сенегалу.

    До того команда минимально уступила Мадагаскару. А еще чуть раньше она в серии пенальти переиграла Алжир.

    Вообще же, Судан в 5 своих последних матчах добыл лишь одну победу. В них команда забила 6 мячей при 3 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Суданцы имеют скромный подбор игроков. А вот мотивация запрыгнуть на вторую строчку таблицы огромная.

    При этом Судан не может победить уже 4 матча кряду. А вот пропустила команда всего 2 мяча в 6 поединках отборочного турнира.

    Команда еще ни разу в истории не обыгрывали сенегальцев. Тем не менее, суданцы явно намерены зацепиться за очки.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать вторым номером. Суданцы постараются найти свои шансы в контригре.

    Статистика для ставок

    • Судан не побеждает уже 4 матча кряду

    • Сенегальцы не проигрывают 6 матчей подряд

    • Сенегал еще ни разу не проигрывал суданцам

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Сенегал — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.28. Ничья оценена в 5.10, а победа оппонента — в скромные 11.50.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.94 и 1.79.

    Прогноз: Сенегальцы наверняка поднатореют в плане реализации, и явно будут максимально активны в атаке.

    Номинальные хозяева выглядят монолитнее оппонента, однако и суданцы не собираются лишь отсиживаться в обороне.

    Ставка: Обе забьют за 2.74.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят больше трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 3.25

