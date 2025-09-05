Сенегал — Судан. Ставка (к. 2.74) и прогноз на футбол, квалификация ЧМ-2026, 5 сентября 2025 года

Сенегал
Судан
Сенегал
Турнирное положение: Сенегальцы продуктивно проводят текущий отборочный цикл. По итогам 6 туров команда пребывает на 2 месте турнирной таблицы.
При этом Сенегал на один балл отстает от лидера группы. Причем команда пропустила в собственные ворота всего лишь 1 мяч.
Сенегал — Судан: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой последний поединок команда провела удачно. Сенегальцы в серии пенальти переиграли Судан.
При этом чуть ранее Сенегал в серии пенальти уступил Марокко. А вот поединок с Угандой завершился викторией (1:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах Сенегал добыл одну победу. При этом игроки команды отличились 4 забитыми мячами при 3 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Сенегальцы на данном этапе выглядят не столь стабильно. Да и забивает команда в среднем чаще гола за матч.
При всем при этом Сенегал традиционно удачно противостоит Судану. В пяти последних очных поединках команда победила 2 раза при 3 паритетах.
Нет никаких сомнений, что номинальные хозяева будут действовать первым номером. Сенегальцы симпатично выглядят по именам.
Судан
Турнирное положение: Суданцы бьются за выход на Мундиаль. На текущий момент команда находится на 3 месте в своем секстете.
Причем Судан в среднем забивает чуть чаще гола за матч. А вот отставание от второй позиции измеряется лишь дополнительными показателями.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Суданцы в серии пенальти уступили Сенегалу.
До того команда минимально уступила Мадагаскару. А еще чуть раньше она в серии пенальти переиграла Алжир.
Вообще же, Судан в 5 своих последних матчах добыл лишь одну победу. В них команда забила 6 мячей при 3 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Суданцы имеют скромный подбор игроков. А вот мотивация запрыгнуть на вторую строчку таблицы огромная.
При этом Судан не может победить уже 4 матча кряду. А вот пропустила команда всего 2 мяча в 6 поединках отборочного турнира.
Команда еще ни разу в истории не обыгрывали сенегальцев. Тем не менее, суданцы явно намерены зацепиться за очки.
Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать вторым номером. Суданцы постараются найти свои шансы в контригре.
Статистика для ставок
- Судан не побеждает уже 4 матча кряду
- Сенегальцы не проигрывают 6 матчей подряд
- Сенегал еще ни разу не проигрывал суданцам
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Сенегал — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.28. Ничья оценена в 5.10, а победа оппонента — в скромные 11.50.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.94 и 1.79.
Прогноз: Сенегальцы наверняка поднатореют в плане реализации, и явно будут максимально активны в атаке.
Номинальные хозяева выглядят монолитнее оппонента, однако и суданцы не собираются лишь отсиживаться в обороне.
Ставка: Обе забьют за 2.74.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят больше трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 3.25