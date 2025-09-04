ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
  Прогнозы на футбол
    Валерий Карпин — главный тренер сборной России Сафонов, Головин и Миранчук покажут класс? Сборная России готовится к товарищеским матчам Эмилиано МартинесПадение Эми Мартинеса. Как герой «Астон Виллы» стал раздражающей фигурой Кристиан ЭриксенОт Эриксена до Пьянича: топ-10 свободных агентов этой осени
  • 00:37
    • Соболенко прошла в полуфинал US Open, Вондроушова снялась с турнира
  • 23:53
    • Источник: Хейлунн расстроен из-за ухода из «Манчестер Юнайтед»
  • 22:52
    • Гюндоган: «Манчестер Сити» всегда будет занимать особое место в моём сердце
  • 22:47
    • Алькарас пробился в полуфинал US Open — 2025
  • 20:32
    • Пегула обыграла Крейчикову и прошла в полуфинал US Open — 2025
  • 16:59
    • Джуд Беллингем может вернуться в состав «Реала» к матчу против «Атлетико»
  • 12:13
    • «Манчестер Сити» подписал Доннарумму
    Турции придется очень нелегко

    Грузия — Турция: прогноз ЧМ-2026, ставка на матч — 1.90

    Прогнозы на футбол Прогнозы на ЧМ-2026 Прогнозы на сборную Турции Прогнозы на Футбол Турции Прогнозы на Сборная Грузии
    Прогноз и ставки на Грузия — Турция
    Жорж Микаутадзе
    4 сентября в отборе на ЧМ-2026 по футболу сыграют Грузия и Турция. Начало встречи — 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч Грузия — Турция, коэффициенты, форма соперников и статистика.
    Футбол. ЧМ-2026. Отбор. Европа. Группа E 04 Сентября 2025 года

    Грузия

  • Тбилиси
    •  Грузия 19:00 Турция

    Турция

  • Анкара
    Грузия

    Турнирное положение: пока сборная Грузии не сыграла ни одного матча в отборе на ЧМ-2026.

    Последние матчи: Грузия сыграла вничью с Кабо-Верде (1:1) в товарищеской встрече, а также выиграла у Фарерских островов (1:0).

    Грузия — Турция: коэффициенты букмекеров

    1X2Новым игрокам
  • 3.053.552.26Бонус$1500
    Ранее Грузия смогла пробиться в Лигу наций В, обыграв по сумме двух матчей Армению (3:0, 6:1).

  • Кризис доверия: фанаты «МЮ» отворачиваются от Аморима, но перемен не ждут
  • Болельщики устали от вечных перезапусков проекта
  • 29/08/2025

    • Не сыграют: под вопросом участие Кварацхелии (п).

    Состояние команды: сейчас Грузия переживает золотой период под руководством известного в прошлом футболиста Вилли Саньоля.

    Сборная впервые в своей истории пробилась на Евро-2024, имеет в составе настоящую звезду европейского уровня Кварацхелию, а также мастеровитых футболистов в лице Мамардишвили, Микаутадзе. Состав при этом постоянно пополняется молодежью, которая уже многая играет в европейских клубах.

    Турция

    Турнирное положение: это будет первый тур отбора на ЧМ-2026.

    Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

    Последние матчи: в июне Турция уступила в товарищеском матче Мексике (0:1) и обыграла США (2:1).

    В марте 2025 сборная Турции смогла отстоять свое право играть в Лиге наций А, победив в серии Венгрию (3:0, 3:1).

    Не сыграют: все в строю.

    Состояние команды: уже два года с Турцией успешно работает Винценцо Монтелла, который сумел существенно омолодить состав сборной и привить ей более рациональный и организованный стиль игры. Тем не менее, Турция иногда проваливает матчи и играет на выезде гораздо хуже.

    Статистика для ставок

    • В 2024 году на Евро Турция победила со счетом 3:1

    • В 2012 году в товарищеской встрече турки были также сильнее (3:1)

    • В 2007 победа досталась Грузии

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу Грузии дают 3,30, а на Турцию — 2,2, ничью букмекеры оценивают в 3,60.

    Тотал меньше 2,5 идет за 1,96, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,90.

    Прогноз: встречаются две южные сборные, ориентированные на атакующий стиль игры с целой россыпью сильных футболистов в средней линии и нападении, поэтому есть смысл ожидать яркой и результативной игры.

    Основная ставка: тотал больше 2,5 за 1,90.

    Прогноз: также можно рискнуть и заиграть на победу хозяев, которые будут играть при мощной поддержке трибун, а Кварацхелия, скорее всего, успеет восстановиться.

    Дополнительная ставка: победа Грузии за 3,30.

