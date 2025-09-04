Грузия — Турция: прогноз ЧМ-2026, ставка на матч — 1.90

4 сентября в отборе на ЧМ-2026 по футболу сыграют Грузия и Турция. Начало встречи — 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч Грузия — Турция, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Грузия

Турнирное положение: пока сборная Грузии не сыграла ни одного матча в отборе на ЧМ-2026.

Последние матчи: Грузия сыграла вничью с Кабо-Верде (1:1) в товарищеской встрече, а также выиграла у Фарерских островов (1:0).

Грузия — Турция: коэффициенты букмекеров 1X2Новым игрокам 3.053.552.26Бонус$1500

Ранее Грузия смогла пробиться в Лигу наций В, обыграв по сумме двух матчей Армению (3:0, 6:1).

Не сыграют: под вопросом участие Кварацхелии (п).

Состояние команды: сейчас Грузия переживает золотой период под руководством известного в прошлом футболиста Вилли Саньоля.

Сборная впервые в своей истории пробилась на Евро-2024, имеет в составе настоящую звезду европейского уровня Кварацхелию, а также мастеровитых футболистов в лице Мамардишвили, Микаутадзе. Состав при этом постоянно пополняется молодежью, которая уже многая играет в европейских клубах.

Турция

Турнирное положение: это будет первый тур отбора на ЧМ-2026.

Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

Последние матчи: в июне Турция уступила в товарищеском матче Мексике (0:1) и обыграла США (2:1).

В марте 2025 сборная Турции смогла отстоять свое право играть в Лиге наций А, победив в серии Венгрию (3:0, 3:1).

Не сыграют: все в строю.

Состояние команды: уже два года с Турцией успешно работает Винценцо Монтелла, который сумел существенно омолодить состав сборной и привить ей более рациональный и организованный стиль игры. Тем не менее, Турция иногда проваливает матчи и играет на выезде гораздо хуже.

Статистика для ставок

В 2024 году на Евро Турция победила со счетом 3:1

В 2012 году в товарищеской встрече турки были также сильнее (3:1)

В 2007 победа досталась Грузии

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу Грузии дают 3,30, а на Турцию — 2,2, ничью букмекеры оценивают в 3,60.

Тотал меньше 2,5 идет за 1,96, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,90.

Прогноз: встречаются две южные сборные, ориентированные на атакующий стиль игры с целой россыпью сильных футболистов в средней линии и нападении, поэтому есть смысл ожидать яркой и результативной игры.

Основная ставка: тотал больше 2,5 за 1,90.

Прогноз: также можно рискнуть и заиграть на победу хозяев, которые будут играть при мощной поддержке трибун, а Кварацхелия, скорее всего, успеет восстановиться.

Дополнительная ставка: победа Грузии за 3,30.