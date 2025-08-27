Ростов — Динамо Махачкала: прогноз на Кубок России и ставка на матч за 3.25

«Ростов» встретится с «Динамо» Махачкала в матче 3-го тура группового этапа Кубка России. Поединок пройдет 27 августа и начнется в 20:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Ростов» — «Динамо» Махачкала, коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Ростов»

Турнирное положение: Команда провалила старт группового этапа Кубка России. После 2-х туров «Ростов» занимает последнее 4-е место в группе С без набранных баллов.

К тому же, ростовчане не могут похвастаться результатами и в РПЛ. После 6-и туров «Ростов» располагается на 14-й позиции (4 очка), находясь в зоне стыковых матчей.

Последние матчи: В прошлом туре РПЛ «Ростов» сыграл вничью с «Локомотивом» со счетом 3:3, совершив камбэк с 0:2. До этого команда уступила «Рубину» (0:1).

В 1-м туре группового этапа Кубка России «Ростов» уступил на своем поле «Спартаку» со счетом 0:2, а во 2-м поединке турнира команда проиграла «Пари НН» (0:1), пропустив единственный гол на 74-й минуте.

Состояние команды: Старт нынешнего сезона точно нельзя назвать удачным для «Ростова», команда уже потеряла много очков в РПЛ и в Кубке России. Ростовчане все никак не могут найти свою игру.

Стоит отметить, что команду покинули несколько лидеров этим летом, а новички пока не впечатляют. Тот же нападающий Роналдо забил только 1 гол в 4-х встречах нынешнего сезона.

«Динамо» Махачкала

Турнирное положение: Эта команда отлично проявляет себя в Кубке России. После 2-х туров «Динамо» Мх занимает 1-е место в группе С с 5-ю очками в активе.

Команда опережает в своей группе «Спартак», «Пари НН» и «Ростов». Несмотря на впечатляющую игру на турнире, вся борьба еще впереди.

Последние матчи: В прошлом туре РПЛ «Динамо» Мх крупно проиграло «Зениту» со счетом 0:4, пропустив по 2 гола в каждом тайме. До этого команда уступила «Пари НН» (0:2).

В 1-м туре группового этапа Кубка России «Динамо» Мх обыграло ту же нижегородскую команду со счетом 1:0, забив победный гол на 80-й минуте. В следующем матче на турнире махачкалинцы одолели «Спартак» (1:1, 4:3 по пен.).

Состояние команды: «Динамо» Мх показало отличный старт в нынешнем сезоне, но затем пробуквало, проиграв несколько матчей подряд. Сейчас махачкалинцы попытаются вновь найти ключ к победе.

В Кубке России у «Динамо» Мх результативностью отличается нападающий Гамид Агаларов, который забил 2 гола в 2-х встречах на турнире. Этот форвард может сыграть важную роль в предстоящем поединке против «Ростова».

Статистика для ставок

«Ростов» проиграл все 2 матча в Кубке России

«Динамо» Мх проиграло 2 последних матча, не забив ни одного гола

В последних 3-х очных встречах команды дважды сыграли вничью

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Ростова» — 2.03, победа «Динамо» Махачкала — 3.95, ничья — за 3.25.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.30 и 1.62 соответственно.

Прогноз: Можно предположить, что команды сыграют вничью. «Ростов» и «Динамо» Мх находятся в не самой лучшей форме.

Ставка: Ничья за 3.25.

Прогноз: Команды забьют минимум по одному голу.

Ставка: Обе забьют за 2.05.