Ахмат — Рубин. Ставка (к. 2.05) и прогноз на футбол, Кубок России, 26 августа 2025 года

26 августа в Кубке России сыграют «Ахмат» и «Рубин». Начало встречи — в 20:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Ахмат» — «Рубин», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Ахмат»

Турнирное положение: Под руководством Станислава Черчесова «Ахмат» демонстрирует стабильность в РПЛ (две победы и ничья).

Но в Кубке пока не удаётся набрать очки. В стартовых турах грозненцы уступили «Зениту» (1:2) и «Оренбургу» (1:2). В Кубке России «Ахмат» в таблице идет на последнем, 4-м месте.

В РПЛ грозненский клуб находится на 10-й строчке, набрав 7 баллов в шести встречах.

Последние матчи: Последний матч с «Оренбургом» в чемпионате завершился боевой ничьей 2:2, несмотря на два удаления. Это показывает характер команды и даёт надежду на то, что с «Рубином» получится сыграть более удачно.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Лечи Садулаев и Эгаш Касинтура — ключевые игроки «Ахмата», которые в предыдущем туре Кубка России остались в запасе. Они могут выйти в основе против «Рубина», так как получили желтые карточки в чемпионате и пропустят следующую игру с «Ростовом».

«Ахмат» редко обыгрывает казанцев дома: всего одна победа за последние семь матчей при трёх ничьих и трёх поражениях.

Черчесов добавил команде характера, поэтому в предстоящей встрече «Ахмат» постарается одержать первую победу в Кубке России-2025/26.

«Рубин»

Турнирное положение: В Кубке России «Рубин» идет на 2-м месте в таблице. Клуб набрал три очка в двух играх. 31 июля казанцы дома взяли верх над «Оренбургом» со счетом 2:1.

В РПЛ «Рубин» находится в топ-5. Клуб набрал 10 очков по итогам шести матчей.

Последние матчи: Под руководством Рашида Рахимова «Рубин» потерпел три поражения в четырёх последних играх, включая разгромы от ЦСКА (1:5), «Зенита» (0:3) и поражение от «Спартака» (0:2).

Единственная победа была одержана над «Ростовом» (1:0).

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: После проигрыша «Спартаку» Рахимов может дать отдых основной обойме и задействовать резервистов.

Казанский клуб редко побеждает в гостевых встречах кубка, а результативность на выезде оставляет желать лучшего. За последние 12 кубковых матчей на разных стадиях «Рубин» одержал всего две победы при десяти поражениях, восемь из которых завершились без забитых мячей.

Статистика для ставок

Клубы сыграли 45 матчей, по итогам которых преимущество у «Рубина» — 18 побед

Ставка «обе забьют» прошла в 6 последних очных встречах из 10

За последние 12 кубковых матчей на разных стадиях «Рубин» выиграл лишь дважды

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ахмат» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.04. Ничья оценена в 3.43, а победа оппонента — в скромные 3.58.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентами — 2.05 и 1.88.

Прогноз: «Ахмат» силен на своем поле. Наверняка команда дома сыграет агрессивно. У подопечных Станислава Черчесова есть неплохие шансы на победу.

Ставка: Победа «Ахмата» за 2.04.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече команды забьют на двоих забьют минимум три гола.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.05.