Нью-Йорк Сити — Нэшвилл. Ставка (к. 2.80) и прогноз на футбол, МЛС, 18 августа 2025 года

18 августа в 27-м туре чемпионата США по футболу сыграют «Нью-Йорк Сити» и «Нэшвилл». Начало игры — в 00:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Нью-Йорк Сити» — «Нэшвилл», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Нью-Йорк Сити»

Турнирное положение: «Нью-Йорк Сити» сражается за попадание в топ-7. Команда нынче пребывает на 8 месте турнирной таблицы.

При этом «Нью-Йорк Сити» на 3 очка отстает от 7 позиции. А вот отличились игроки команды 34 результативными ударами в 24 матчах.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Нью-Йорк Сити» уступил «Толуке» (1:2).

До того команда нанесла поражение «Леону» (2:0). А вот поединок с «Пуэблой» завершился зычной коллизией (0:3).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Нью-Йорк Сити» забил 8 мячей, пропустив в свои ворота 9.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Нью-Йорк Сити» нынче не блещет стабильностью результатов. Команда в среднем пропускает чаще гола за матч.

Причем «Нью-Йорк Сити» традиционно сложно противостоит «Нэшвиллу». В пяти последних очных поединках команда победила и уступила по 2 раза.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать вторым номером. Команда постарается сдержать атаки соперника.

«Нэшвилл»

Турнирное положение: «Нэшвилл» проводит продуктивный сезон. Команда на данный момент находится на 3 строчке турнирной таблицы.

Причем «Нэшвилл» на 4 зачетных балла отстает от лидера своей конференции. А вот в собственные ворота команда пропустила 29 мячей в 26 поединках.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Нэшвилл» был бит «Сент-Луис Сити» (1:3).

До того команда подписала мировую с «Астон Виллой» (2:2). А вот чуть ранее она минимально уступила «Сан-Диего».

При этом «Нэшвилл» в 5 своих последних поединках добыл 2 победы. Команда отличилась 7 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Нэшвилл» относительно преуспевает в плане реализации. Команда настреляла 43 мяча в 26 поединках чемпионата.

При этом «Нэшвилл» пропускает в среднем чаще гола за матч. Да и уступила команда уже в 7 поединках чемпионата США.

Команда на данном этапе не преуспевает в плане игры и результатов. «Нэшвилл» не побеждает уже три матча кряду.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Команда явно постарается прервать свой неудачный сериал.

Статистика для ставок

«Нью-Йорк Сити» забивает в среднем чаще одного мяча за матч

«Нэшвилл» не побеждал в 3 последних поединках

Обе команды в среднем пропускают чаще гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Нью-Йорк Сити» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.50. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 2.80.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с немного разными коэффициентами — 1.83 и 1.98.

Прогноз: «Нэшвилл» выглядит сильнее оппонента, и явно проведет поединок максимально агрессивно.

Номинальные гости мотивированы улучшить свои результаты, к тому же оппонент крайне нестабилен.

Ставка: Победа «Нэшвилла» за 2.80.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мирное соглашение.

Ставка: Ничья за 3.40