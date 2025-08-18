2-й таймВулверхэмптон — Манчестер СитиОнлайн
    Нью-Йорк Сити — Нэшвилл. Ставка (к. 2.80) и прогноз на футбол, МЛС, 18 августа 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на MLS
    Прогноз и ставки на «Нью-Йорк Сити» — «Нэшвилл»
    Максимилиано Моралес
    18 августа в 27-м туре чемпионата США по футболу сыграют «Нью-Йорк Сити» и «Нэшвилл». Начало игры — в 00:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Нью-Йорк Сити» — «Нэшвилл», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    Футбол. США. MLS 18 Августа 2025 года

    Нью-Йорк Сити

  • Нью-Йорк
    •  Нью-Йорк Сити 00:00 Нэшвилл

    Нэшвилл

  • Нашвилл
    «Нью-Йорк Сити»

    Турнирное положение: «Нью-Йорк Сити» сражается за попадание в топ-7. Команда нынче пребывает на 8 месте турнирной таблицы.

    При этом «Нью-Йорк Сити» на 3 очка отстает от 7 позиции. А вот отличились игроки команды 34 результативными ударами в 24 матчах.

    Нью-Йорк Сити — Нэшвилл: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Нью-Йорк Сити» уступил «Толуке» (1:2).

    До того команда нанесла поражение «Леону» (2:0). А вот поединок с «Пуэблой» завершился зычной коллизией (0:3).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Нью-Йорк Сити» забил 8 мячей, пропустив в свои ворота 9.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Нью-Йорк Сити» нынче не блещет стабильностью результатов. Команда в среднем пропускает чаще гола за матч.

    Причем «Нью-Йорк Сити» традиционно сложно противостоит «Нэшвиллу». В пяти последних очных поединках команда победила и уступила по 2 раза.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать вторым номером. Команда постарается сдержать атаки соперника.

    «Нэшвилл»

    Турнирное положение: «Нэшвилл» проводит продуктивный сезон. Команда на данный момент находится на 3 строчке турнирной таблицы.

    Причем «Нэшвилл» на 4 зачетных балла отстает от лидера своей конференции. А вот в собственные ворота команда пропустила 29 мячей в 26 поединках.

    • Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Нэшвилл» был бит «Сент-Луис Сити» (1:3).

    До того команда подписала мировую с «Астон Виллой» (2:2). А вот чуть ранее она минимально уступила «Сан-Диего».

    При этом «Нэшвилл» в 5 своих последних поединках добыл 2 победы. Команда отличилась 7 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Нэшвилл» относительно преуспевает в плане реализации. Команда настреляла 43 мяча в 26 поединках чемпионата.

    При этом «Нэшвилл» пропускает в среднем чаще гола за матч. Да и уступила команда уже в 7 поединках чемпионата США.

    Команда на данном этапе не преуспевает в плане игры и результатов. «Нэшвилл» не побеждает уже три матча кряду.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Команда явно постарается прервать свой неудачный сериал.

    Статистика для ставок

    • «Нью-Йорк Сити» забивает в среднем чаще одного мяча за матч

    • «Нэшвилл» не побеждал в 3 последних поединках

    • Обе команды в среднем пропускают чаще гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Нью-Йорк Сити» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.50. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 2.80.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с немного разными коэффициентами — 1.83 и 1.98.

    Прогноз: «Нэшвилл» выглядит сильнее оппонента, и явно проведет поединок максимально агрессивно.

    Номинальные гости мотивированы улучшить свои результаты, к тому же оппонент крайне нестабилен.

    Ставка: Победа «Нэшвилла» за 2.80.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мирное соглашение.

    Ставка: Ничья за 3.40

    Нью-Йорк Сити — Нэшвилл: прогноз и ставка за 2.80, статистика, коэффициенты матча 18.08.202500:00. «Нью-Йорк Сити» ждёт разочарование?!
