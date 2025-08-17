ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Ужалят ли «Пчёлы» «Лесников»?

    Ноттингем Форест — Брентфорд: прогноз на АПЛ, ставка за 1.85

    Прогноз и ставки на «Ноттингем Форест» — «Брентфорд»
    Каллум Хадсон-Одои
    17 августа в 1-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Ноттингем Форест» и «Брентфорд». Начало игры — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Ноттингем Форест» — «Брентфорд», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    Футбол. Англия. Премьер-лига 17 Августа 2025 года

    Ноттингем Форест

  • Ноттингем
    •  Ноттингем Форест 16:00 Брентфорд

    Брентфорд

  • Брентфорд
    «Ноттингем Форест»

    Турнирное положение: «Ноттингем Форест» в прошлом сезоне английской Премьер-лиги финишировал на седьмой позиции, поэтому попала в еврокубки.

    Команда нынешним летом проводила только товарищеские встречи, поэтому грядущая игра станет для нее первой официальной в кампании 2025/2026 годов.

    Ноттингем Форест — Брентфорд: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке, который был контрольным, клуб сыграл вничью на своем поле со счетом 0:0 с «Аль-Кадисией» из Саудовской Аравии.

    Перед этим еще в одной товарищеской встрече коллектив также не смог выиграть, когда снова-таки в домашних стенах с результатом 0:0 сыграл вничью с итальянской «Фиорентиной».

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Прогнозы и ставки на АПЛ

    Состояние команды: в восьми последних поединках, семь из которых были контрольными, а один — официальным, «Ноттингем Форест» ни разу не выиграл при пяти ничьих и двух поражениях.

    Такая форма вроде бы не сулит хозяевам хороших шансов на три балла, тем не менее, они все же немалы, если учесть примерно тот же класс соперника, а также фактор своего поля.

    Команда еще не забивала в официальных матчах нового сезона.

    «Брентфорд»

    Турнирное положение: «Брентфорд» в прошлой кампании финишировал на 10-й позиции в английском первенстве с отставанием в девять очков от зоны еврокубков (топ-7).

    Команда, как и соперник, также нынешним летом проводила лишь товарищеские встречи, так что грядущая игра станет для нее первой официальной в новой кампании.

  • Грилиш и «Эвертон»: аренда, которая должна вернуть лучшую версию Джека
  • У Дэвида Мойеса больше терпения, чем у Пепа
  • Вчера

    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке, который был товарищеским, клуб на своем поле сыграл вничью с немецкой «Боруссией» Менхенгладбах (2:2).

    Перед этим еще в одной контрольной встрече коллектив уже был на высоте, когда теперь уже в чужих стенах переиграл соотечественников из «Куинз Парк Рейнджерс» (1:0).

    Не сыграют: травмированы — Густаво Нунес, Магома, Пиннок, Висса — решение тренера, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в четырех последних поединках, три из которых были товарищескими, а один — официальным, «Брентфорд» ни разу не проиграл при трех ничьих и одной победе.

    Это сулит гостям неплохие шансы по крайней мере на один пункт, что, правда, будет непросто, если учесть примерно тот же класс соперника, а также фактор чужого поля.

    Команда также еще не забивала в официальных матчах нового сезона.

    Статистика для ставок

    • в семи из восьми последних матчей «Ноттингем Форест» хотя бы одна команда не забивала

    • в пяти из семи последних матчей «Ноттингем Форест» сыграл вничью

    • в четырех из пяти последних матчей «Брентфорда» забивали обе команды.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Ноттингем Форест» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.10. Ничья — в 3.35, победа «Брентфорда» — в 3.55.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.05 и 1.77.

    Прогноз: в четырех из пяти последних матчей гостей забивали обе команды. Так было и в их двух из трех последних выездных поединков.

    И хотя в семи из восьми последних матчей хозяев по крайней мере один из соперников не забивал, результативность матчей аутсайдера дуэли обещает стать решающим фактором.

    Ставка: обе команды забьют за 1.85.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют, ведь они все же немного превосходят соперника в классе.

    Ставка: «Ноттингем Форест» выиграет за 2.10

    Ноттингем Форест — Брентфорд: прогноз и ставка за 1.85, статистика, коэффициенты матча 17.08.202516:00. Ужалят ли «Пчёлы» «Лесников»?
