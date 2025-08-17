Ноттингем Форест — Брентфорд: прогноз на АПЛ, ставка за 1.85

Ноттингем Форест
Брентфорд
«Ноттингем Форест»
Турнирное положение: «Ноттингем Форест» в прошлом сезоне английской Премьер-лиги финишировал на седьмой позиции, поэтому попала в еврокубки.
Команда нынешним летом проводила только товарищеские встречи, поэтому грядущая игра станет для нее первой официальной в кампании 2025/2026 годов.
Ноттингем Форест — Брентфорд: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своем предыдущем поединке, который был контрольным, клуб сыграл вничью на своем поле со счетом 0:0 с «Аль-Кадисией» из Саудовской Аравии.
Перед этим еще в одной товарищеской встрече коллектив также не смог выиграть, когда снова-таки в домашних стенах с результатом 0:0 сыграл вничью с итальянской «Фиорентиной».
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в восьми последних поединках, семь из которых были контрольными, а один — официальным, «Ноттингем Форест» ни разу не выиграл при пяти ничьих и двух поражениях.
Такая форма вроде бы не сулит хозяевам хороших шансов на три балла, тем не менее, они все же немалы, если учесть примерно тот же класс соперника, а также фактор своего поля.
Команда еще не забивала в официальных матчах нового сезона.
«Брентфорд»
Турнирное положение: «Брентфорд» в прошлой кампании финишировал на 10-й позиции в английском первенстве с отставанием в девять очков от зоны еврокубков (топ-7).
Команда, как и соперник, также нынешним летом проводила лишь товарищеские встречи, так что грядущая игра станет для нее первой официальной в новой кампании.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке, который был товарищеским, клуб на своем поле сыграл вничью с немецкой «Боруссией» Менхенгладбах (2:2).
Перед этим еще в одной контрольной встрече коллектив уже был на высоте, когда теперь уже в чужих стенах переиграл соотечественников из «Куинз Парк Рейнджерс» (1:0).
Не сыграют: травмированы — Густаво Нунес, Магома, Пиннок, Висса — решение тренера, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в четырех последних поединках, три из которых были товарищескими, а один — официальным, «Брентфорд» ни разу не проиграл при трех ничьих и одной победе.
Это сулит гостям неплохие шансы по крайней мере на один пункт, что, правда, будет непросто, если учесть примерно тот же класс соперника, а также фактор чужого поля.
Команда также еще не забивала в официальных матчах нового сезона.
Статистика для ставок
- в семи из восьми последних матчей «Ноттингем Форест» хотя бы одна команда не забивала
- в пяти из семи последних матчей «Ноттингем Форест» сыграл вничью
- в четырех из пяти последних матчей «Брентфорда» забивали обе команды.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Ноттингем Форест» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.10. Ничья — в 3.35, победа «Брентфорда» — в 3.55.
ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.05 и 1.77.
Прогноз: в четырех из пяти последних матчей гостей забивали обе команды. Так было и в их двух из трех последних выездных поединков.
И хотя в семи из восьми последних матчей хозяев по крайней мере один из соперников не забивал, результативность матчей аутсайдера дуэли обещает стать решающим фактором.
Ставка: обе команды забьют за 1.85.
Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют, ведь они все же немного превосходят соперника в классе.
Ставка: «Ноттингем Форест» выиграет за 2.10