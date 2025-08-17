Нант — ПСЖ: прогноз и ставка на Лигу 1 за 1.92

17 августа в 1-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Нант» и «ПСЖ». Начало игры — в 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Нант» — «ПСЖ», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Нант»

Турнирное положение: «Нант» минувший сезон провели не лучшим образом и только в последнем туре смог себе обеспечить место в Лиге 1 — 13-е место в турнирной таблице Календарь и таблица Лиги 1.

«Нант» провела пять товарищеских встреч, в которых четырежды проиграл и одержал только одну победу.

Последние матчи: свой предыдущий поединок «канарейки» провели не лучшим образом, потерпев в большинстве от новичка Лиги 1 «Парижа» со счетом 2:3.

До того «Нант» проиграл «Анже» (0:1) и «Ренну» (2:3).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных нет.

Прогнозы и ставки на Лигу 1

Состояние команды: «Нант», судя по предсезонке, подходит к старту сезона не самым лучшим образом и вряд ли первые матчи «канареек» будут радовать болельщиков команды.

«ПСЖ»

Турнирное положение: «ПСЖ» в прошлом сезоне провел историческую кампанию, выиграв четыре трофея — чемпионат, кубок и суперкубок Франции, а также Лигу чемпионов.

Летом парижане дошли до финала Клубного чемпионата мира, где проиграл «Челси» (0:3), но французский гранд смог компенсировать горечь поражения победой в Суперкубке Европы.

Последние матчи: предыдущий матч «ПСЖ» провел в рамках Суперкубка Европы, где одержал волевую победу над «Тоттенхэмом» — 2:2, 4:3 по пенальти.

В последних пяти матчах парижане одержали четыре победы и проиграл в одном матче.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных нет.

Состояние команды: «ПСЖ» как обычно является главным фаворитом сезона и несмотря на не самые простые последние встречи.

Команда Луиса Энрике находится на «другой планете» по сравнению с остальными клубами Лиги 1 и вполне способна продолжить гегемонию внутри страны.

Статистика для ставок

«ПСЖ» не проигрывает «Нанту» на протяжении 7 встреч кряду

«Нант» забивал в ворота «ПСЖ» в четырех из пяти последних встреч

Матчи между командами в прошлом сезоне завершились вничью со счетом 1:1

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «ПСЖ» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.37. Ничья оценена в 5.60, а победа оппонента — в 7.40.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.46 и 2.65.

Прогноз: «Нант» попытается навязать борьбу в стартовой встрече, но «ПСЖ» с более высоким уровнем игроков начнет с уверенной победы как минимум в два мяча.

Ставка: Фора «ПСЖ» -1,5 за 1.92.

Прогноз: В последних трех матчах между командами было забито два мяча. Учитывая результативность в матчах с участием «ПСЖ», мы можем предположить, что матч получится весьма результативным.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.13