  • 23:52
    • Синнер стал первым финалистом «тысячника» в Цинциннати
  • 23:25
    • «Бавария» обыграла «Штутгарт» в матче за Суперкубок Германии
  • 22:41
    • «Барселона» разгромила «Мальорку» в первом туре Примеры
  • 22:24
    • Дубль Касинтуры помог «Ахмату» обыграть «Крылья Советов» в матче РПЛ
  • 21:31
    • «Ман Сити» разгромил «Вулверхэмптон», Холанн оформил дубль
  • 20:30
    • Александр Тукманов: Кононов был немного психологически надломлен ситуацией в «Торпедо»
  • 20:14
    • Тренер «Спартака»: Мы заслуживали лучшего результата в матче с «Зенитом»
    «ПСЖ» без проблем победит «Нант»?

    Нант — ПСЖ: прогноз и ставка на Лигу 1 за 1.92

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу 1 Прогнозы на футбол Франции Прогнозы на Нант Прогнозы на ПСЖ Календарь Лиги 1
    Прогноз и ставки на «Нант» — «ПСЖ»
    Усман Дембеле
    17 августа в 1-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Нант» и «ПСЖ». Начало игры — в 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Нант» — «ПСЖ», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Франция. Лига 1 17 Августа 2025 года

    Нант

  • Франция. Лига 1
    •  Нант 21:45 ПСЖ

    ПСЖ

  • Париж
    •

    «Нант»

    Турнирное положение: «Нант» минувший сезон провели не лучшим образом и только в последнем туре смог себе обеспечить место в Лиге 1 — 13-е место в турнирной таблице Календарь и таблица Лиги 1.

    «Нант» провела пять товарищеских встреч, в которых четырежды проиграл и одержал только одну победу.

    Нант — ПСЖ: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок «канарейки» провели не лучшим образом, потерпев в большинстве от новичка Лиги 1 «Парижа» со счетом 2:3.

    До того «Нант» проиграл «Анже» (0:1) и «Ренну» (2:3).

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных нет.

    Прогнозы и ставки на Лигу 1

    Состояние команды: «Нант», судя по предсезонке, подходит к старту сезона не самым лучшим образом и вряд ли первые матчи «канареек» будут радовать болельщиков команды.

    «ПСЖ»

    Турнирное положение: «ПСЖ» в прошлом сезоне провел историческую кампанию, выиграв четыре трофея — чемпионат, кубок и суперкубок Франции, а также Лигу чемпионов.

    Летом парижане дошли до финала Клубного чемпионата мира, где проиграл «Челси» (0:3), но французский гранд смог компенсировать горечь поражения победой в Суперкубке Европы.

  • Прощание с Доннаруммой: почему «ПСЖ» отказался от одного из лучших вратарей мира
  • В Париже выбрали будущее без Джиджи
  • 14/08/2025

    • Последние матчи: предыдущий матч «ПСЖ» провел в рамках Суперкубка Европы, где одержал волевую победу над «Тоттенхэмом» — 2:2, 4:3 по пенальти.

    В последних пяти матчах парижане одержали четыре победы и проиграл в одном матче.

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных нет.

    Состояние команды: «ПСЖ» как обычно является главным фаворитом сезона и несмотря на не самые простые последние встречи.

    Команда Луиса Энрике находится на «другой планете» по сравнению с остальными клубами Лиги 1 и вполне способна продолжить гегемонию внутри страны.

    Статистика для ставок

    • «ПСЖ» не проигрывает «Нанту» на протяжении 7 встреч кряду

    • «Нант» забивал в ворота «ПСЖ» в четырех из пяти последних встреч

    • Матчи между командами в прошлом сезоне завершились вничью со счетом 1:1

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «ПСЖ» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.37. Ничья оценена в 5.60, а победа оппонента — в 7.40.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.46 и 2.65.

    Прогноз: «Нант» попытается навязать борьбу в стартовой встрече, но «ПСЖ» с более высоким уровнем игроков начнет с уверенной победы как минимум в два мяча.

    Ставка: Фора «ПСЖ» -1,5 за 1.92.

    Прогноз: В последних трех матчах между командами было забито два мяча. Учитывая результативность в матчах с участием «ПСЖ», мы можем предположить, что матч получится весьма результативным.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.13

    Нант — ПСЖ: прогноз и ставка за 1.92, статистика, коэффициенты матча 17.08.202521:45. «ПСЖ» без проблем победит «Нант»?
