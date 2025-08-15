Алтын Асыр — Аркадаг: прогноз на футбол и ставка за 2.95

15 августа в 17-м туре чемпионата Туркменистана по футболу сыграют «Алтын Асыр» и «Аркадаг». Начало игры — в 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Алтын Асыр» — «Аркадаг», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Алтын Асыр»

Турнирное положение: «Алтын Асыр» сражается за серебряные медали. Команда нынче пребывает на 3 строчке турнирной таблицы.

При этом «Алтын Асыр» на 2 очка отстает от второй позиции. А вот отличились игроки команды 23 результативным ударом в 16 матчах.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Алтын Асыр» не смог одолеть «Мерв» (0:0).

До того команда нанесла поражение «Ашхабаду» (2:1). А вот поединок с «Аркадагом» завершился зычной коллизией (3:7).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Алтын Асыр» забил 9 мячей, пропустив в свои ворота 11.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Алтын Асыр» нынче находится в приличных кондициях. Команда не проигрывает 2 матча кряду.

Причем «Алтын Асыр» традиционно неудачно противостоит «Аркадагу». В пяти последних очных поединках команда уступила 5 раз.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с оглядкой на тылы. Команда постарается дать бой местному гегемону.

«Аркадаг»

Турнирное положение: «Аркадаг» шикарно проводит нынешний сезон. Команда на данный момент находится на 1 строчке турнирной таблицы.

Причем «Аркадаг» в 17 матчах добыл 17 побед. А вот в собственные ворота команда пропустила лишь 8 мячей.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела успешно. «Аркадаг» разгромил «Небитчи» (8:1).

До того команда уверенно одолела «Копетдаг» (5:0). А вот чуть ранее она не оставила шансов «Ашхабаду» (4:0).

При этом «Аркадаг» в 5 своих последних поединках победил 4 раза. Команда отличилась 25 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Аркадаг» откровенно не замечает соперников по чемпионату. Команда настреляла аж 72 мяча в 17 поединках чемпионата.

При этом «Аркадаг» пропускает в среднем реже гола за матч. Да и чемпионский титул уж в руках туркменского гранда.

Команда на данном этапе в плане игры и результатов выглядит шикарно. «Аркадаг» сносит всех и вся на своем пути.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Команда намерена продолжить снимать скальпы.

Статистика для ставок

«Алтын Асыр» не проигрывал в 2 своих последних матчах

«Аркадаг» победил во всех своих 17 поединках в рамках чемпионата

«Аркадаг» забивает в среднем более 4 голов за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Аркадаг» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.18. Ничья оценена в 6.20, а победа оппонента — в скромные 10.90.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.16 и 3.10.

Прогноз: «Аркадаг» на голову сильнее оппонента, и явно проведет поединок максимально агрессивно.

Номинальные хозяева мотивированы улучшить свои результаты, и наверняка способны пободаться с чемпионом.

Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.95.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке «Аркадаг» уверенно одолеет соперника.

Ставка: Точный счет 0:3 за 7.25