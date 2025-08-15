ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Николай Комличенко и Максим ОсипенкоВторая сила Азии и худшие команды Южной Америки. С кем сборная России сыграет осенью 2025 года Игроки «ПСЖ» с трофеем«ПСЖ» разбил мечту «Тоттенхэма» о Суперкубке: хладнокровный камбек от парижан Макс Холлоуэй против Дастина ПорьеПроигрыш Диаса, перформансы Холлоуэя — вспоминаем хронологию боев за титул BMF
  • 11:29
    • Карпин высказался о возможном ужесточении лимита на легионеров в РПЛ
  • 10:27
    • Кордоба высказался о возможном уходе из «Краснодара»
  • 09:11
    • Калинская обыграла Александрову и вышла в четвертьфинал турнира в Цинциннати
  • 07:01
    • Рублёв пробился в четвертьфинал «Мастерса» в Цинциннати
  • 07:23
    • Сафонов опубликовал пост после победы «ПСЖ» в матче за Суперкубок УЕФА
  • 00:11
    • ПСЖ стал обладателем Суперкубка Европы
  • 22:41
    • «Краснодар» забил четыре безответных мяча в ворота «Динамо»
    Все новости спорта

    Первый тайм принесет паритет?

    Алтын Асыр — Аркадаг: прогноз на футбол и ставка за 2.95

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Футбол Туркмении Прогнозы на Туркмения. Премьер-лига
    Прогноз и ставки на «Алтын Асыр» — «Аркадаг»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Аркадаг»
    15 августа в 17-м туре чемпионата Туркменистана по футболу сыграют «Алтын Асыр» и «Аркадаг». Начало игры — в 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Алтын Асыр» — «Аркадаг», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Туркменистан. Премьер-лига 15 Августа 2025 года

    Алтын Асыр

  • Ашхабад
    •  Алтын Асыр 18:00 Аркадаг

    Аркадаг

  • Аркадаг
    •

    «Алтын Асыр»

    Турнирное положение: «Алтын Асыр» сражается за серебряные медали. Команда нынче пребывает на 3 строчке турнирной таблицы.

    При этом «Алтын Асыр» на 2 очка отстает от второй позиции. А вот отличились игроки команды 23 результативным ударом в 16 матчах.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Алтын Асыр» не смог одолеть «Мерв» (0:0).

    До того команда нанесла поражение «Ашхабаду» (2:1). А вот поединок с «Аркадагом» завершился зычной коллизией (3:7).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Алтын Асыр» забил 9 мячей, пропустив в свои ворота 11.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Алтын Асыр» нынче находится в приличных кондициях. Команда не проигрывает 2 матча кряду.

    Причем «Алтын Асыр» традиционно неудачно противостоит «Аркадагу». В пяти последних очных поединках команда уступила 5 раз.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с оглядкой на тылы. Команда постарается дать бой местному гегемону.

    «Аркадаг»

    Турнирное положение: «Аркадаг» шикарно проводит нынешний сезон. Команда на данный момент находится на 1 строчке турнирной таблицы.

    Причем «Аркадаг» в 17 матчах добыл 17 побед. А вот в собственные ворота команда пропустила лишь 8 мячей.

  • Игорь Семшов: В «Зените» нет той химии, которая была 2-3 года назад
  • Бронзовый призер Евро-2008 в эксклюзивном интервью для LiveSport.Ru — о матчах четвертого тура РПЛ
  • Вчера

    • Последние матчи: предыдущий поединок команда провела успешно. «Аркадаг» разгромил «Небитчи» (8:1).

    До того команда уверенно одолела «Копетдаг» (5:0). А вот чуть ранее она не оставила шансов «Ашхабаду» (4:0).

    При этом «Аркадаг» в 5 своих последних поединках победил 4 раза. Команда отличилась 25 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Аркадаг» откровенно не замечает соперников по чемпионату. Команда настреляла аж 72 мяча в 17 поединках чемпионата.

    1000USDИгратьБонус к первому пополнениюcoins game 130EURИгратьФрибет только по промо LS1W1win

    При этом «Аркадаг» пропускает в среднем реже гола за матч. Да и чемпионский титул уж в руках туркменского гранда.

    Команда на данном этапе в плане игры и результатов выглядит шикарно. «Аркадаг» сносит всех и вся на своем пути.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Команда намерена продолжить снимать скальпы.

    Статистика для ставок

    • «Алтын Асыр» не проигрывал в 2 своих последних матчах

    • «Аркадаг» победил во всех своих 17 поединках в рамках чемпионата

    • «Аркадаг» забивает в среднем более 4 голов за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Аркадаг» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.18. Ничья оценена в 6.20, а победа оппонента — в скромные 10.90.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.16 и 3.10.

    Прогноз: «Аркадаг» на голову сильнее оппонента, и явно проведет поединок максимально агрессивно.

    Номинальные хозяева мотивированы улучшить свои результаты, и наверняка способны пободаться с чемпионом.

    Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.95.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке «Аркадаг» уверенно одолеет соперника.

    Ставка: Точный счет 0:3 за 7.25

    Ещё прогнозы на спорт
    3.30
  • Прогноз на матч Астана — Лозанна
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Бронцетти — Гауфф
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч КуПС — РФШ
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Арарат-Армения — Спарта
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Сабах — Левски
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Мидтьюлланн — Фредрикстад
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Наполи — Олимпиакос
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.44
  • Прогноз на матч Пари НН — Ростов
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.40
  • Прогноз на матч Левадия — Дифферданж
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Левадия — Дифферданж
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.60
  • Прогноз на матч Шериф — Андерлехт
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.80
  • Прогноз на матч Дьер — АИК
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Омония — Араз
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Бранн — Хеккен
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Алтын Асыр — Аркадаг: прогноз и ставка за 2.95, статистика, коэффициенты матча 15.08.202515:00. Первый тайм принесет паритет?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры