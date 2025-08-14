ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
  Прогнозы на футбол
    «Омония» разгромит соперника?

    Омония — Араз: прогноз на футбол и ставка за 2.05

    Прогноз и ставки на «Омония» — «Араз»
    «Борац» — «Омония»
    Кипрская «Омония» сыграет против «Араза» из Азербайджана в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги конференций. Поединок пройдёт 14 августа, начало — в 20:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Омония» — «Араз», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    Футбол. Лига конференций. Квалификация 14 Августа 2025 года

    Омония

  • Никосия
    •  Омония 20:00 Араз-Нахчыван

    Араз-Нахчыван

  • Нахичевань
    «Омония»

    Турнирная таблица: Новый сезон в чемпионате Кипра стартует 23 августа, в 1 туре внутреннего первенства «Омония» примет АЕК из Ларнаки.

    Последние матчи: Во втором раунде Лиги конференций «Омония» оказалась сильнее грузинского коллектива «Торпедо» Кутаиси, не пропусти ни одного гола (1:0 — дома, 4:0 — в гостях).

    Киприоты в шаге от выхода в четвёртый квалификационный раунд Лиги конференций. В первом матче 3-го раунда «Омония» выиграла у «Араза» (4:0).

    Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

    Состояние команды: «Омония» выдает трехматчевую победную серию.

    «Араз»

    Турнирная таблица: «Араз» — бронзовый призёр чемпионата Азербайджана, в минувшем сезоне команда уступила первые две строчки чемпиону «Карабаху» и вице-чемпиону «Зире».

    • Последние матчи: Во втором раунде Лиги конференций «Араз» обыграл греческий «Арис» (2:1 — дома, 2:2 — в гостях).

    «Араз» в шаге от вылета в четвёртый отборочный раунд Лиги конференций, дело в том что азербайджанцы потерпели крупное фиаско в поединке против «Омонии» (0:4).

    Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

    Состояние команды: В последних пяти матчах «Араз» одержал две победы, сыграл один матч вничью и проиграл две игры.

    Статистика для ставок

    • «Араз» переиграл «Арис» во втором раунде Лиги конференций (2:1 — дома, 2:2 — в гостях)

    • «Омония» не пропустила от «Торпедо» Кутаиси ни одного мяча

    • «Омония» разгромила «Араз» (4:0)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Омония» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.38. Ничья оценена в 4.70, а победа «Араза» — в 8.50.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.75 и 2.10.

    Прогноз: «Омония» останавливаться на достигнутом не собирается, да у киприотов есть солидное превосходство над «Аразом». Можно рискнуть в пользу новой крупной победы «Омонии».

    Ставка: Ф1 (-1.5) с коэффициентом 2.05.

    Прогноз: В среднем за игру футболисты «Омонии» и «Араза» забивают по три мяча. Можно сыграть на результативности матча.

    Ставка: ТБ 3 с коэффициентом  2.20.

    Омония — Араз: прогноз и ставка за 2.05, статистика, коэффициенты матча 14.08.202520:00. «Омония» разгромит соперника?
