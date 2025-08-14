Омония — Араз: прогноз на футбол и ставка за 2.05

Кипрская «Омония» сыграет против «Араза» из Азербайджана в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги конференций. Поединок пройдёт 14 августа, начало — в 20:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Омония» — «Араз», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Омония»

Турнирная таблица: Новый сезон в чемпионате Кипра стартует 23 августа, в 1 туре внутреннего первенства «Омония» примет АЕК из Ларнаки.

Последние матчи: Во втором раунде Лиги конференций «Омония» оказалась сильнее грузинского коллектива «Торпедо» Кутаиси, не пропусти ни одного гола (1:0 — дома, 4:0 — в гостях).

Киприоты в шаге от выхода в четвёртый квалификационный раунд Лиги конференций. В первом матче 3-го раунда «Омония» выиграла у «Араза» (4:0).

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Прогнозы и ставки на Лигу конференций

Состояние команды: «Омония» выдает трехматчевую победную серию.

«Араз»

Турнирная таблица: «Араз» — бронзовый призёр чемпионата Азербайджана, в минувшем сезоне команда уступила первые две строчки чемпиону «Карабаху» и вице-чемпиону «Зире».

Последние матчи: Во втором раунде Лиги конференций «Араз» обыграл греческий «Арис» (2:1 — дома, 2:2 — в гостях).

«Араз» в шаге от вылета в четвёртый отборочный раунд Лиги конференций, дело в том что азербайджанцы потерпели крупное фиаско в поединке против «Омонии» (0:4).

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Состояние команды: В последних пяти матчах «Араз» одержал две победы, сыграл один матч вничью и проиграл две игры.

Статистика для ставок

«Араз» переиграл «Арис» во втором раунде Лиги конференций (2:1 — дома, 2:2 — в гостях)

«Омония» не пропустила от «Торпедо» Кутаиси ни одного мяча

«Омония» разгромила «Араз» (4:0)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Омония» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.38. Ничья оценена в 4.70, а победа «Араза» — в 8.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.75 и 2.10.

Прогноз: «Омония» останавливаться на достигнутом не собирается, да у киприотов есть солидное превосходство над «Аразом». Можно рискнуть в пользу новой крупной победы «Омонии».

Ставка: Ф1 (-1.5) с коэффициентом 2.05.

Прогноз: В среднем за игру футболисты «Омонии» и «Араза» забивают по три мяча. Можно сыграть на результативности матча.

Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 2.20.