Омония — Араз: прогноз на футбол и ставка за 2.05

Омония
Араз-Нахчыван
«Омония»
Турнирная таблица: Новый сезон в чемпионате Кипра стартует 23 августа, в 1 туре внутреннего первенства «Омония» примет АЕК из Ларнаки.
Последние матчи: Во втором раунде Лиги конференций «Омония» оказалась сильнее грузинского коллектива «Торпедо» Кутаиси, не пропусти ни одного гола (1:0 — дома, 4:0 — в гостях).
Киприоты в шаге от выхода в четвёртый квалификационный раунд Лиги конференций. В первом матче 3-го раунда «Омония» выиграла у «Араза» (4:0).
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Прогнозы и ставки на Лигу конференций
Состояние команды: «Омония» выдает трехматчевую победную серию.
«Араз»
Турнирная таблица: «Араз» — бронзовый призёр чемпионата Азербайджана, в минувшем сезоне команда уступила первые две строчки чемпиону «Карабаху» и вице-чемпиону «Зире».
Последние матчи: Во втором раунде Лиги конференций «Араз» обыграл греческий «Арис» (2:1 — дома, 2:2 — в гостях).
«Араз» в шаге от вылета в четвёртый отборочный раунд Лиги конференций, дело в том что азербайджанцы потерпели крупное фиаско в поединке против «Омонии» (0:4).
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Состояние команды: В последних пяти матчах «Араз» одержал две победы, сыграл один матч вничью и проиграл две игры.
Статистика для ставок
- «Араз» переиграл «Арис» во втором раунде Лиги конференций (2:1 — дома, 2:2 — в гостях)
- «Омония» не пропустила от «Торпедо» Кутаиси ни одного мяча
- «Омония» разгромила «Араз» (4:0)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Омония» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.38. Ничья оценена в 4.70, а победа «Араза» — в 8.50.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.75 и 2.10.
- 3.30Астана — Лозанна: прогноз и ставкаСегодня в 17:00
- 2.60Шериф — Андерлехт: прогноз и ставкаСегодня в 20:00
- 2.44Пари НН — Ростов: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: «Омония» останавливаться на достигнутом не собирается, да у киприотов есть солидное превосходство над «Аразом». Можно рискнуть в пользу новой крупной победы «Омонии».
Ставка: Ф1 (-1.5) с коэффициентом 2.05.
Прогноз: В среднем за игру футболисты «Омонии» и «Араза» забивают по три мяча. Можно сыграть на результативности матча.
Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 2.20.