    АИК еще раз одолеет венгров

    Дьер — АИК: прогноз на футбол и ставка за 2.80

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу конференций Календарь Лиги конференций
    Прогноз и ставки на «Дьер» — АИК
    АИК
    14 августа в 3-м квалификационном раунде Лиги конференций по футболу сыграют «Дьер» и АИК. Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Дьер» — АИК, коэффициенты, форма соперников и статистика.
    «Дьер»

    Турнирное положение: Венгры в минувшем раунде прошли «Пюник». Причем команда сумела победить после поражения в первой встрече.

    При этом «Дьер» не побеждал в 3 своих последних поединках. Да и в своем чемпионате команда находится лишь на 9 месте.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Дьер» не смог одолеть «Залаэгерсег» (1:1).

    До того команда потерпела поражение от АИКа (1:2). А вот поединок с «Уйпештом» завершился паритетом (1:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну победу. В этих поединках «Дьер» забил 9 мячей, пропустив в свои ворота 8.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на Лигу конференций

    Состояние команды: «Дьер» крайне нестабилен в плане результатов. Команда имеет проблемы с надежностью тылов.

    Причем «Дьер» неизменно пропускает уже 3 месяца. Да и вообще, команда испытывает проблемы в плане реализации.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Венгры постараются максимально воспользоваться фактором своего поля.

    АИК

    Турнирное положение: Шведы удачно начали официальный сезон. Команда в прошлом раунде квалификации прошла «Пайде».

    Причем АИК неудачно выступает в своем чемпионате. Там команда находится на 4 месте, на 12 очков отставая от лидера.

    • Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. АИК не смог переиграть «Юргорден» (0:0).

    До того команда нанесла поражение «Дьеру» (2:1). А вот чуть ранее она учинила форменный разгром «Пайде» (6:0).

    При этом АИК в 5 своих последних поединках добыл 3 виктории. Команда отличилась 10 забитыми мячами при одном пропущенном в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: АИК нынче выглядит весьма выгодно. Да и победа в первой встрече несколько окрыляет.

    При этом АИК весьма скромен в плане реализации. Команда в среднем забивает немногим чаще гола за матч.

    Команда постепенно набирает обороты. Шведы победили в первом поединке, но оттого явно не собираются лишь обороняться в ответной встрече.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать первым номером. Команда намерена как можно увереннее пройти в следующий раунд квалификации.

    Статистика для ставок

    • Венгры не могут победить 3 матча кряду

    • АИК не проигрывал в 5 своих последних матчах

    • Шведы в первой встрече одолели «Дьер» (2:1)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Дьер» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.40. Ничья оценена в 3.10, а победа оппонента — в скромные 2.80.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.15 и 1.67.

    Прогноз: Шведы выглядят сильнее соперника, и наверняка будут активны у ворот соперника.

    АИК способен прибавить в плане реализации, плюс «Дьер» имеет проблемы с надежностью тылов.

    Ставка: Победа АИКа за 2.80.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.15

    Дьер — АИК: прогноз и ставка за 2.80, статистика, коэффициенты матча 14.08.202520:00. АИК еще раз одолеет венгров
