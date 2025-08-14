Дьер — АИК: прогноз на футбол и ставка за 2.80

Дьёр
АИК
«Дьер»
Турнирное положение: Венгры в минувшем раунде прошли «Пюник». Причем команда сумела победить после поражения в первой встрече.
При этом «Дьер» не побеждал в 3 своих последних поединках. Да и в своем чемпионате команда находится лишь на 9 месте.
Дьёр — АИК: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Дьер» не смог одолеть «Залаэгерсег» (1:1).
До того команда потерпела поражение от АИКа (1:2). А вот поединок с «Уйпештом» завершился паритетом (1:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну победу. В этих поединках «Дьер» забил 9 мячей, пропустив в свои ворота 8.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Дьер» крайне нестабилен в плане результатов. Команда имеет проблемы с надежностью тылов.
Причем «Дьер» неизменно пропускает уже 3 месяца. Да и вообще, команда испытывает проблемы в плане реализации.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Венгры постараются максимально воспользоваться фактором своего поля.
АИК
Турнирное положение: Шведы удачно начали официальный сезон. Команда в прошлом раунде квалификации прошла «Пайде».
Причем АИК неудачно выступает в своем чемпионате. Там команда находится на 4 месте, на 12 очков отставая от лидера.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. АИК не смог переиграть «Юргорден» (0:0).
До того команда нанесла поражение «Дьеру» (2:1). А вот чуть ранее она учинила форменный разгром «Пайде» (6:0).
При этом АИК в 5 своих последних поединках добыл 3 виктории. Команда отличилась 10 забитыми мячами при одном пропущенном в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: АИК нынче выглядит весьма выгодно. Да и победа в первой встрече несколько окрыляет.
При этом АИК весьма скромен в плане реализации. Команда в среднем забивает немногим чаще гола за матч.
Команда постепенно набирает обороты. Шведы победили в первом поединке, но оттого явно не собираются лишь обороняться в ответной встрече.
Безусловно, номинальные гости будут действовать первым номером. Команда намерена как можно увереннее пройти в следующий раунд квалификации.
Статистика для ставок
- Венгры не могут победить 3 матча кряду
- АИК не проигрывал в 5 своих последних матчах
- Шведы в первой встрече одолели «Дьер» (2:1)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Дьер» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.40. Ничья оценена в 3.10, а победа оппонента — в скромные 2.80.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.15 и 1.67.
Прогноз: Шведы выглядят сильнее соперника, и наверняка будут активны у ворот соперника.
АИК способен прибавить в плане реализации, плюс «Дьер» имеет проблемы с надежностью тылов.
Ставка: Победа АИКа за 2.80.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.15