Динамо Тирана — Хайдук: прогноз на футбол и ставка за 1.80

«Динамо» Тирана
Турнирное положение: «Динамо» Тирана начало выступления в Лиге конференций со второго раунда квалификации еврокубка.
Команда на этой стадии континентального турнира по итогам двухматчевой дуэли сломила сопротивление андоррского «АК Эскальдеса».
Последние матчи: в своей последней игре с нынешним соперником в третьем раунде отбора Лиги конференций клуб выиграл 2:1 на выезде, поэтому в ответном матче дома может позволить себе ничью.
Ранее в ответном поединке второго круга квалификации этого же еврокубка коллектив с результатом 1:1 разошелся мировой с «АК Эскальдесом».
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в семи последних матчах, которые были официальными и товарищескими, «Динамо» Тирана выиграл лишь раз при пяти поражениях и одной ничьей.
Такая форма обещает хозяевам плохие шансы на победу, пусть даже и на своем поле, особенно если учесть преимущество соперника в классе.
Батон Забергья — лучший бомбардир команды в Лиге конференций с двумя голами.
«Хайдук»
Турнирное положение: Хорватский «Хайдук» начал выступления в Лиге конференций со второго раунда квалификации.
Команда на этой стадии континентального турнира по итогам двухматчевой дуэли сломила сопротивление азербайджанской «Зири».
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках второго тура национального первенства клуб на своем поле переиграл «Горицу» с результатом 2:0.
Ранее на нынешней стадии отбора Лиги конференций коллектив дома одержал победу над тиранским «Динамо» (2:1), так что теперь на выезде его устроит даже ничья.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в пяти последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Хайдук» ни разу не проиграл при четырех победах и одной ничьей.
Это, очевидно, говорит об отличных шансах гостей на победу, пусть даже и на чужом поле, особенно если учесть преимущество в классе над соперником.
Пять голов команды в отборе Лиги конференций текущего сезона забивали разные игроки.
Статистика для ставок
- в трех из четырех последних матчей «Динамо» Тирана забивали больше 2,5 голов
- в трех из четырех последних матчей «Динамо» Тирана забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов
- в четырех последних матчах «Хайдук» выиграл.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Хайдук» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.82. Ничья — в 3.80, победа «Динамо» Тирана — в 4.20.
ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.80 и 2.00.
Прогноз: в трех из четырех последних матчей хозяев забивали больше 2,5 голов. Так было и в первой дуэли нынешних соперников.
При этом в трех из четырех последних поединков гостей был реализован такой же сценарий.
Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.80.
Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в трех из четырех последних матчей обоих соперников.
Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.15