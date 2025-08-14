ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Михаил Дегтярёв«Вопрос решен, нечего обсуждать». РПЛ ждёт ужесточение лимита, потолок зарплат, реформа судейства Игорь СемшовИгорь Семшов: В «Зените» нет той химии, которая была 2-3 года назад Арне СлотКрасная революция. Почему «Ливерпуль» радикально обновил чемпионский состав
  • 00:11
    • ПСЖ стал обладателем Суперкубка Европы
  • 22:40
    • «Краснодар» забил четыре безответных мяча в ворота «Динамо»
  • 20:55
    • «Сочи» добыл первую победу в сезоне в матче против «Крыльев Советов»
  • 20:38
    • Голы Батракова и Воробьева принесли «Локомотиву» победу над «Балтикой»
  • 19:46
    • Футбольный клуб «Аяччо» исключен из числа участников Лиги 2
  • 19:12
    • «Милан» объявил о трансфере Кони де Винтера из «Дженоа»
  • 18:27
    • «Оренбург» вырвал победу у «Ахмата» в матче Кубка России
    Все новости спорта

    Постигнет ли хорватов неудача в Албании?

    Динамо Тирана — Хайдук: прогноз на футбол и ставка за 1.80

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу конференций Календарь Лиги конференций
    Прогноз и ставки на «Динамо» Тирана — «Хайдук»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Анте Ребич («Хайдук»)
    14 августа в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги конференций по футболу сыграют «Динамо» Тирана и «Хайдук». Начало игры — в 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Динамо» Тирана — «Хайдук», коэффициенты, форма соперников и статистика.

    «Динамо» Тирана

    Турнирное положение: «Динамо» Тирана начало выступления в Лиге конференций со второго раунда квалификации еврокубка.

    Команда на этой стадии континентального турнира по итогам двухматчевой дуэли сломила сопротивление андоррского «АК Эскальдеса».

    Последние матчи: в своей последней игре с нынешним соперником в третьем раунде отбора Лиги конференций клуб выиграл 2:1 на выезде, поэтому в ответном матче дома может позволить себе ничью.

    Ранее в ответном поединке второго круга квалификации этого же еврокубка коллектив с результатом 1:1 разошелся мировой с «АК Эскальдесом».

    Прогнозы и ставки на Лигу конференций

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в семи последних матчах, которые были официальными и товарищескими, «Динамо» Тирана выиграл лишь раз при пяти поражениях и одной ничьей.

    Такая форма обещает хозяевам плохие шансы на победу, пусть даже и на своем поле, особенно если учесть преимущество соперника в классе.

    Батон Забергья — лучший бомбардир команды в Лиге конференций с двумя голами.

    «Хайдук»

    Турнирное положение: Хорватский «Хайдук» начал выступления в Лиге конференций со второго раунда квалификации.

    Команда на этой стадии континентального турнира по итогам двухматчевой дуэли сломила сопротивление азербайджанской «Зири».

  • Трансферный дайджест. 5 — 11 августа
  • Коман отправляется в Саудовскую Аравию, новые команды для Мораты и Хейлунна, супертрансфер Родриго
  • 11/08/2025

    • Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках второго тура национального первенства клуб на своем поле переиграл «Горицу» с результатом 2:0.

    Ранее на нынешней стадии отбора Лиги конференций коллектив дома одержал победу над тиранским «Динамо» (2:1), так что теперь на выезде его устроит даже ничья.

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в пяти последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Хайдук» ни разу не проиграл при четырех победах и одной ничьей.

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 130EURИгратьФрибет только по промо LS1W1win

    Это, очевидно, говорит об отличных шансах гостей на победу, пусть даже и на чужом поле, особенно если учесть преимущество в классе над соперником.

    Пять голов команды в отборе Лиги конференций текущего сезона забивали разные игроки.

    Статистика для ставок

    • в трех из четырех последних матчей «Динамо» Тирана забивали больше 2,5 голов

    • в трех из четырех последних матчей «Динамо» Тирана забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов

    • в четырех последних матчах «Хайдук» выиграл.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Хайдук» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.82. Ничья — в 3.80, победа «Динамо» Тирана — в 4.20.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.80 и 2.00.

    Прогноз: в трех из четырех последних матчей хозяев забивали больше 2,5 голов. Так было и в первой дуэли нынешних соперников.

    При этом в трех из четырех последних поединков гостей был реализован такой же сценарий.

    Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.80.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в трех из четырех последних матчей обоих соперников.

    Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.15

    Ещё прогнозы на спорт
    1.97
  • Прогноз на матч Комесана — Рублев
  • Теннис
  • Сегодня в 00:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Нарди — Алькарас
  • Теннис
  • Сегодня в 02:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч Александрова — Калинская
  • Теннис
  • Сегодня в 03:30
    •  3.30
  • Прогноз на матч Астана — Лозанна
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Зайдель — Грачева
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Бронцетти — Гауфф
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч КуПС — РФШ
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Сабах — Левски
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч Паолини — Крейчикова
  • Теннис
  • Сегодня в 19:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Мидтьюлланн — Фредрикстад
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Наполи — Олимпиакос
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.44
  • Прогноз на матч Пари НН — Ростов
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Левадия — Дифферданж
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Ноа — Линкольн
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Динамо Тирана — Хайдук: прогноз и ставка за 1.80, статистика, коэффициенты матча 14.08.202521:45. Постигнет ли хорватов неудача в Албании?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры