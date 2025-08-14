Динамо Тирана — Хайдук: прогноз на футбол и ставка за 1.80

14 августа в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги конференций по футболу сыграют «Динамо» Тирана и «Хайдук». Начало игры — в 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Динамо» Тирана — «Хайдук», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Динамо» Тирана

Турнирное положение: «Динамо» Тирана начало выступления в Лиге конференций со второго раунда квалификации еврокубка.

Команда на этой стадии континентального турнира по итогам двухматчевой дуэли сломила сопротивление андоррского «АК Эскальдеса».

Последние матчи: в своей последней игре с нынешним соперником в третьем раунде отбора Лиги конференций клуб выиграл 2:1 на выезде, поэтому в ответном матче дома может позволить себе ничью.

Ранее в ответном поединке второго круга квалификации этого же еврокубка коллектив с результатом 1:1 разошелся мировой с «АК Эскальдесом».

Прогнозы и ставки на Лигу конференций

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в семи последних матчах, которые были официальными и товарищескими, «Динамо» Тирана выиграл лишь раз при пяти поражениях и одной ничьей.

Такая форма обещает хозяевам плохие шансы на победу, пусть даже и на своем поле, особенно если учесть преимущество соперника в классе.

Батон Забергья — лучший бомбардир команды в Лиге конференций с двумя голами.

«Хайдук»

Турнирное положение: Хорватский «Хайдук» начал выступления в Лиге конференций со второго раунда квалификации.

Команда на этой стадии континентального турнира по итогам двухматчевой дуэли сломила сопротивление азербайджанской «Зири».

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках второго тура национального первенства клуб на своем поле переиграл «Горицу» с результатом 2:0.

Ранее на нынешней стадии отбора Лиги конференций коллектив дома одержал победу над тиранским «Динамо» (2:1), так что теперь на выезде его устроит даже ничья.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Хайдук» ни разу не проиграл при четырех победах и одной ничьей.

Это, очевидно, говорит об отличных шансах гостей на победу, пусть даже и на чужом поле, особенно если учесть преимущество в классе над соперником.

Пять голов команды в отборе Лиги конференций текущего сезона забивали разные игроки.

Статистика для ставок

в трех из четырех последних матчей «Динамо» Тирана забивали больше 2,5 голов

в трех из четырех последних матчей «Динамо» Тирана забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов

в четырех последних матчах «Хайдук» выиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Хайдук» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.82. Ничья — в 3.80, победа «Динамо» Тирана — в 4.20.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.80 и 2.00.

Прогноз: в трех из четырех последних матчей хозяев забивали больше 2,5 голов. Так было и в первой дуэли нынешних соперников.

При этом в трех из четырех последних поединков гостей был реализован такой же сценарий.

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.80.

Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в трех из четырех последних матчей обоих соперников.

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.15