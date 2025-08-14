Бейтар — Рига: прогноз на футбол и ставка за 1.97

Бейтар
Рига
«Бейтар»
Турнирная таблица: Новый сезон в чемпионате Израиля стартует 23 августа, в 1 туре внутреннего первенства «Бейтар» на выезде сыграет против клуба «Бней Сахнин».
Последние матчи: В Лиге конференций «Бейтар» смог преодолеть «Сутьеску» из Черногории (5:2 — дома, 2:1 — в гостях).
Клуб из Израиля в шаге от вылета из еврокубков, в первом матче 3-го отборочного раунда Лиги конференций «Бейтар» проиграл «Риге» (0:3).
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Прогнозы и ставки на Лигу конференций
Состояние команды: Прервалась победная серия «Бейтара», которая состояла из пяти матчей.
«Рига»
Турнирная таблица: В чемпионате Латвии «Рига» занимает 1 место, набрав 67 очков. В 26 туре участник Лиги конференций выиграл у клуба «Гробиня» (2:0).
Последние матчи: «Рига» в Лиге конференций стартовала со второго квалификационного раунда, на этой стадии латвийский коллектив обыграл грузинскую «Дилу» (2:1 — дома, 3:3 — в гостях).
В третьем отборочном раунде латвийский клуб разгромил «Бейтар» со счётом 3:0.
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Состояние команды: «Рига» проводит ударный отрезок и не проигрывает с марта 2025. Латвийский клуб одержал 24 победы и 3 ничьи.
Статистика для ставок
- «Рига» не проигрывает 27 матчей подряд: 24 победы и 3 ничьи
- Прервалась победная серия «Бейтара» из пяти матчей
- «Рига» разгромила «Бейтар» со счетом 3:0
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Бейтар» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.40. Ничья оценена в 4.05, а победа «Риги» — в 2.60.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.58 и 2.40.
- 3.30Астана — Лозанна: прогноз и ставкаСегодня в 17:00
- 1.92Шахтер — Панатинаикос: прогноз и ставкаСегодня в 21:00
- 2.44Пари НН — Ростов: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: «Рига» слажено играет в обороне и крайне редко пропускает, можно рискнуть и сыграть на том, что латвийская команда сохранит свои ворота на замке.
Ставка: Ф2 (0) с коэффициентом 1.97.
Прогноз: Обе команды играют в результативный футбол, «Бейтар» и «Рига» вполне могут сыграть в верховой футбол.
Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 1.88.