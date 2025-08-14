Бейтар — Рига: прогноз на футбол и ставка за 1.97

«Бейтар» из Израиля сыграет против «Риги» из Латвии в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги конференций. Поединок пройдёт 14 августа, начало — в 23:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Бейтар» — «Рига», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Бейтар»

Турнирная таблица: Новый сезон в чемпионате Израиля стартует 23 августа, в 1 туре внутреннего первенства «Бейтар» на выезде сыграет против клуба «Бней Сахнин».

Последние матчи: В Лиге конференций «Бейтар» смог преодолеть «Сутьеску» из Черногории (5:2 — дома, 2:1 — в гостях).

Клуб из Израиля в шаге от вылета из еврокубков, в первом матче 3-го отборочного раунда Лиги конференций «Бейтар» проиграл «Риге» (0:3).

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Прогнозы и ставки на Лигу конференций

Состояние команды: Прервалась победная серия «Бейтара», которая состояла из пяти матчей.

«Рига»

Турнирная таблица: В чемпионате Латвии «Рига» занимает 1 место, набрав 67 очков. В 26 туре участник Лиги конференций выиграл у клуба «Гробиня» (2:0).

Последние матчи: «Рига» в Лиге конференций стартовала со второго квалификационного раунда, на этой стадии латвийский коллектив обыграл грузинскую «Дилу» (2:1 — дома, 3:3 — в гостях).

В третьем отборочном раунде латвийский клуб разгромил «Бейтар» со счётом 3:0.

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Состояние команды: «Рига» проводит ударный отрезок и не проигрывает с марта 2025. Латвийский клуб одержал 24 победы и 3 ничьи.

Статистика для ставок

«Рига» не проигрывает 27 матчей подряд: 24 победы и 3 ничьи

Прервалась победная серия «Бейтара» из пяти матчей

«Рига» разгромила «Бейтар» со счетом 3:0

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Бейтар» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.40. Ничья оценена в 4.05, а победа «Риги» — в 2.60.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.58 и 2.40.

Прогноз: «Рига» слажено играет в обороне и крайне редко пропускает, можно рискнуть и сыграть на том, что латвийская команда сохранит свои ворота на замке.

Ставка: Ф2 (0) с коэффициентом 1.97.

Прогноз: Обе команды играют в результативный футбол, «Бейтар» и «Рига» вполне могут сыграть в верховой футбол.

Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 1.88.