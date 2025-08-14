ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Игроки «ПСЖ» с трофеем«ПСЖ» разбил мечту «Тоттенхэма» о Суперкубке: хладнокровный камбек от парижан Николай Комличенко и Максим ОсипенкоВторая сила Азии и худшие команды Южной Америки. С кем сборная России сыграет осенью 2025 года Игроки Краснодара празднуют гол«Краснодар» уничтожил «Динамо» в Москве: дубль дебютанта и головная боль Карпина
  • 07:01
    • Рублёв пробился в четвертьфинал «Мастерса» в Цинциннати
  • 00:11
    • ПСЖ стал обладателем Суперкубка Европы
  • 22:41
    • «Краснодар» забил четыре безответных мяча в ворота «Динамо»
  • 07:23
    • Сафонов опубликовал пост после победы «ПСЖ» в матче за Суперкубок УЕФА
  • 20:55
    • «Сочи» добыл первую победу в сезоне в матче против «Крыльев Советов»
  • 20:38
    • Голы Батракова и Воробьева принесли «Локомотиву» победу над «Балтикой»
  • 15:41
    • В «Зените» высказались по поводу интереса к Бельтрану
    «Спарта» сокрушит соперника вновь?

    Арарат-Армения — Спарта: прогноз на футбол и ставка за 1.85

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу конференций Прогнозы на Спарта Календарь Лиги конференций
    Прогноз и ставки на «Арарат-Армения» — «Спарта»
    «Байер» — «Спарта»
    «Арарат-Армения» из Армении дома сыграет против «Спарты» из Чехии в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги конференций. Поединок пройдёт 14 августа, начало — в 19:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Арарат-Армения» — «Спарта», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    Футбол. Лига конференций. Квалификация 14 Августа 2025 года

    Арарат-Армения

  • Ереван
    •  Арарат-Армения 19:00 Спарта П

    Спарта П

  • Прага
    «Арарат-Армения»

    Турнирная таблица: «Арарат-Армения» стартовала в новом сезоне чемпионата Армении. В первом туре внутреннего первенства участник Лиги конференций разошёлся миром с клубом «Ван» (0:0).

    Последние матчи: В Лиге конференций «Арарат-Армения» стартовала со второго квалификационного раунда, на этой стадии армяне нанесли поражение румынскому коллективу «Университатя Клуж» (0:0 — дома, 2:1 — в гостях).

    Арарат-Армения — Спарта П: коэффициенты букмекеров

    В третьем раунде еврокубка армянский коллектив потерпел крупное поражение от пражской «Спарты» (1:4).

    Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

    Прогнозы и ставки на Лигу конференций

    Состояние команды: В последних пяти матчах «Арарат-Армения» одержала две победы, сыграла два матча вничью и потерпела одно поражение.

    «Спарта»

    Турнирная таблица: «Спарта» делит первое место со «Славией» в чемпионате Чехии, набрав 10 очков. В 4 туре турнира «Спарта» с минимальным счетом обыграла «Сигму» (1:0).

    • Последние матчи: «Спарта» стартовала в еврокубках со второго отборочного раунда Лиги конференций. На этой стадии чехи переиграли «Актобе» из Казахстана (4:0 — дома, 1:2 — в гостях).

    В третьем раунде Лиги конференций пражане разгромили «Арарат-Армению» (4:1).

    Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

    Состояние команды: «Спарта» выдаёт победную серию из пяти матчей.

    Статистика для ставок

    • «Арарат-Армения» одержала две победы в пяти матчах

    • «Спарта» выиграла в пятом матче подряд

    • «Спарта» разгромила «Арарат-Армению» (4:1)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Спарта» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.50. Ничья оценена в 4.40, а победа «Арарат-Армении» — в 6.20.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.98 и 1.82.

    Прогноз: «Спарта» классом выше своего соперника, в том что пражский коллектив одержит победу, нет сомнений.

    Ставка: Ф2 (-1) с коэффициентом 1.85.

    Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

    Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом  1.98.

