Арарат-Армения — Спарта: прогноз на футбол и ставка за 1.85

Арарат-Армения
Спарта П
«Арарат-Армения»
Турнирная таблица: «Арарат-Армения» стартовала в новом сезоне чемпионата Армении. В первом туре внутреннего первенства участник Лиги конференций разошёлся миром с клубом «Ван» (0:0).
Последние матчи: В Лиге конференций «Арарат-Армения» стартовала со второго квалификационного раунда, на этой стадии армяне нанесли поражение румынскому коллективу «Университатя Клуж» (0:0 — дома, 2:1 — в гостях).
Арарат-Армения — Спарта П: коэффициенты букмекеров
В третьем раунде еврокубка армянский коллектив потерпел крупное поражение от пражской «Спарты» (1:4).
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Прогнозы и ставки на Лигу конференций
Состояние команды: В последних пяти матчах «Арарат-Армения» одержала две победы, сыграла два матча вничью и потерпела одно поражение.
«Спарта»
Турнирная таблица: «Спарта» делит первое место со «Славией» в чемпионате Чехии, набрав 10 очков. В 4 туре турнира «Спарта» с минимальным счетом обыграла «Сигму» (1:0).
Последние матчи: «Спарта» стартовала в еврокубках со второго отборочного раунда Лиги конференций. На этой стадии чехи переиграли «Актобе» из Казахстана (4:0 — дома, 1:2 — в гостях).
В третьем раунде Лиги конференций пражане разгромили «Арарат-Армению» (4:1).
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Состояние команды: «Спарта» выдаёт победную серию из пяти матчей.
Статистика для ставок
- «Арарат-Армения» одержала две победы в пяти матчах
- «Спарта» выиграла в пятом матче подряд
- «Спарта» разгромила «Арарат-Армению» (4:1)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Спарта» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.50. Ничья оценена в 4.40, а победа «Арарат-Армении» — в 6.20.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.98 и 1.82.
- 3.30Астана — Лозанна: прогноз и ставкаСегодня в 17:00
- 2.60Шериф — Андерлехт: прогноз и ставкаСегодня в 20:00
- 2.44Пари НН — Ростов: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: «Спарта» классом выше своего соперника, в том что пражский коллектив одержит победу, нет сомнений.
Ставка: Ф2 (-1) с коэффициентом 1.85.
Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.
Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 1.98.