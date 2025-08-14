Арарат-Армения — Спарта: прогноз на футбол и ставка за 1.85

«Арарат-Армения» из Армении дома сыграет против «Спарты» из Чехии в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги конференций. Поединок пройдёт 14 августа, начало — в 19:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Арарат-Армения» — «Спарта», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Арарат-Армения»

Турнирная таблица: «Арарат-Армения» стартовала в новом сезоне чемпионата Армении. В первом туре внутреннего первенства участник Лиги конференций разошёлся миром с клубом «Ван» (0:0).

Последние матчи: В Лиге конференций «Арарат-Армения» стартовала со второго квалификационного раунда, на этой стадии армяне нанесли поражение румынскому коллективу «Университатя Клуж» (0:0 — дома, 2:1 — в гостях).

В третьем раунде еврокубка армянский коллектив потерпел крупное поражение от пражской «Спарты» (1:4).

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Прогнозы и ставки на Лигу конференций

Состояние команды: В последних пяти матчах «Арарат-Армения» одержала две победы, сыграла два матча вничью и потерпела одно поражение.

«Спарта»

Турнирная таблица: «Спарта» делит первое место со «Славией» в чемпионате Чехии, набрав 10 очков. В 4 туре турнира «Спарта» с минимальным счетом обыграла «Сигму» (1:0).

Последние матчи: «Спарта» стартовала в еврокубках со второго отборочного раунда Лиги конференций. На этой стадии чехи переиграли «Актобе» из Казахстана (4:0 — дома, 1:2 — в гостях).

В третьем раунде Лиги конференций пражане разгромили «Арарат-Армению» (4:1).

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Состояние команды: «Спарта» выдаёт победную серию из пяти матчей.

Статистика для ставок

«Арарат-Армения» одержала две победы в пяти матчах

«Спарта» выиграла в пятом матче подряд

«Спарта» разгромила «Арарат-Армению» (4:1)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Спарта» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.50. Ничья оценена в 4.40, а победа «Арарат-Армении» — в 6.20.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.98 и 1.82.

Прогноз: «Спарта» классом выше своего соперника, в том что пражский коллектив одержит победу, нет сомнений.

Ставка: Ф2 (-1) с коэффициентом 1.85.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 1.98.