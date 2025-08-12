Монца — Интер. Ставка (к. 2.05) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 12 августа 2025 года

Монца
Интер
«Монца»
Турнирное положение: «Монца» провалила провела минувший сезон. Команда вылетела в Серию B.
При этом «Монца» летом провела 5 контрольных поединков. В них команда добыла 4 победы при одном поражении.
Монца — Интер: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Монца» уступила «Аталанте» (1:2).
До того команда нанесла поражение «Альбинолеффе» (2:0). Да и поединок с «Альционе Миланом» завершился успехом (2:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 победы. В этих поединках «Монца» забила 10 мячей, пропустив в свои ворота 3.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Монца» в летних спаррингах выглядит весьма симпатично. Подбор игроков у команды по именам весьма скромный, но задача вернуться в элиту имеется.
Причем «Монца» традиционно неудачно противостоит «Интеру». Из пяти последних очных поединков команда победила 1 раз при 3 поражениях.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать вторым номером. «Монца» постарается преуспеть в контригре.
«Интер»
Турнирное положение: «Змеи» минувший сезон провели не столь успешно. Команда финишировала на 2 месте турнирной таблицы.
Причем «Интер» неудачно выступил на КЧМ. Команда дошла до 1/8 финала турнира, уступив «Флуминенсе».
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Змеи» одолели «Монако» (2:1).
До того команда проиграла «Флуминенсе» (0:2). А вот несколько ранее она уверенно переиграла «Ривер Плейт» (2:0).
При этом «Интер» в 5 своих последних поединках победил 3 раза. Команда отличилась 7 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Змеи» в летнем цикле выглядят не столь ярко. Команда чередует успешные поединки с блеклыми.
При этом «Интер» неизменно пропускал в 2 последних матчах. Хотя оборона команды изначально считается надежной.
Команда уже больше двух лет не проигрывает «Монце». Да и состав «змеев» буквально начинен качественными исполнителями.
Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Миланцы на голову сильнее соперника, что явно докажут на поле.
Статистика для ставок
- «Монца» в 5 спаррингах победила 4 раза
- Миланцы более двух лет не проигрывают «Монце»
- «Интер» дошел до 1/8 финала КЧМ
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Интер» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.38. Ничья оценена в 5.00, а победа оппонента — в скромные 8.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.80 и 2.00.
Прогноз: «Змеи» обязаны прибавить в плане реализации, и явно будут максимально активно атаковать.
«Интер» имеет в своем распоряжении качественных атакующих исполнителей, да и оппонента уровня «Монцы» команда должна обыгрывать легко и непринужденно.
Ставка: Фора «Интера» -1.5 за 2.05.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 3.00