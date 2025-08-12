Монца — Интер. Ставка (к. 2.05) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 12 августа 2025 года

12 августа в международном товарищеском матче по футболу сыграют «Монца» и «Интер». Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Монца» — «Интер», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Монца»

Турнирное положение: «Монца» провалила провела минувший сезон. Команда вылетела в Серию B.

При этом «Монца» летом провела 5 контрольных поединков. В них команда добыла 4 победы при одном поражении.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Монца» уступила «Аталанте» (1:2).

До того команда нанесла поражение «Альбинолеффе» (2:0). Да и поединок с «Альционе Миланом» завершился успехом (2:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 победы. В этих поединках «Монца» забила 10 мячей, пропустив в свои ворота 3.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Монца» в летних спаррингах выглядит весьма симпатично. Подбор игроков у команды по именам весьма скромный, но задача вернуться в элиту имеется.

Причем «Монца» традиционно неудачно противостоит «Интеру». Из пяти последних очных поединков команда победила 1 раз при 3 поражениях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать вторым номером. «Монца» постарается преуспеть в контригре.

«Интер»

Турнирное положение: «Змеи» минувший сезон провели не столь успешно. Команда финишировала на 2 месте турнирной таблицы.

Причем «Интер» неудачно выступил на КЧМ. Команда дошла до 1/8 финала турнира, уступив «Флуминенсе».

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Змеи» одолели «Монако» (2:1).

До того команда проиграла «Флуминенсе» (0:2). А вот несколько ранее она уверенно переиграла «Ривер Плейт» (2:0).

При этом «Интер» в 5 своих последних поединках победил 3 раза. Команда отличилась 7 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Змеи» в летнем цикле выглядят не столь ярко. Команда чередует успешные поединки с блеклыми.

При этом «Интер» неизменно пропускал в 2 последних матчах. Хотя оборона команды изначально считается надежной.

Команда уже больше двух лет не проигрывает «Монце». Да и состав «змеев» буквально начинен качественными исполнителями.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Миланцы на голову сильнее соперника, что явно докажут на поле.

Статистика для ставок

«Монца» в 5 спаррингах победила 4 раза

Миланцы более двух лет не проигрывают «Монце»

«Интер» дошел до 1/8 финала КЧМ

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Интер» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.38. Ничья оценена в 5.00, а победа оппонента — в скромные 8.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.80 и 2.00.

Прогноз: «Змеи» обязаны прибавить в плане реализации, и явно будут максимально активно атаковать.

«Интер» имеет в своем распоряжении качественных атакующих исполнителей, да и оппонента уровня «Монцы» команда должна обыгрывать легко и непринужденно.

Ставка: Фора «Интера» -1.5 за 2.05.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 3.00