    «Интер» уверенно расправится с «Монцей»

    Монца — Интер. Ставка (к. 2.05) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 12 августа 2025 года

    Прогноз и ставки на «Монца» — «Интер»
    Лаутаро Мартинес
    12 августа в международном товарищеском матче по футболу сыграют «Монца» и «Интер». Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Монца» — «Интер», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    Футбол. Товарищеские матчи (клубы) 12 Августа 2025 года

    Монца

  • Монца
    •  Монца 22:00 Интер

    Интер

  • Милан
    «Монца»

    Турнирное положение: «Монца» провалила провела минувший сезон. Команда вылетела в Серию B.

    При этом «Монца» летом провела 5 контрольных поединков. В них команда добыла 4 победы при одном поражении.

    Монца — Интер: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Монца» уступила «Аталанте» (1:2).

    До того команда нанесла поражение «Альбинолеффе» (2:0). Да и поединок с «Альционе Миланом» завершился успехом (2:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 победы. В этих поединках «Монца» забила 10 мячей, пропустив в свои ворота 3.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Монца» в летних спаррингах выглядит весьма симпатично. Подбор игроков у команды по именам весьма скромный, но задача вернуться в элиту имеется.

    Причем «Монца» традиционно неудачно противостоит «Интеру». Из пяти последних очных поединков команда победила 1 раз при 3 поражениях.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать вторым номером. «Монца» постарается преуспеть в контригре.

    «Интер»

    Турнирное положение: «Змеи» минувший сезон провели не столь успешно. Команда финишировала на 2 месте турнирной таблицы.

    Причем «Интер» неудачно выступил на КЧМ. Команда дошла до 1/8 финала турнира, уступив «Флуминенсе».

    • Последние матчи: предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Змеи» одолели «Монако» (2:1).

    До того команда проиграла «Флуминенсе» (0:2). А вот несколько ранее она уверенно переиграла «Ривер Плейт» (2:0).

    При этом «Интер» в 5 своих последних поединках победил 3 раза. Команда отличилась 7 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Змеи» в летнем цикле выглядят не столь ярко. Команда чередует успешные поединки с блеклыми.

    При этом «Интер» неизменно пропускал в 2 последних матчах. Хотя оборона команды изначально считается надежной.

    Команда уже больше двух лет не проигрывает «Монце». Да и состав «змеев» буквально начинен качественными исполнителями.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Миланцы на голову сильнее соперника, что явно докажут на поле.

    Статистика для ставок

    • «Монца» в 5 спаррингах победила 4 раза

    • Миланцы более двух лет не проигрывают «Монце»

    • «Интер» дошел до 1/8 финала КЧМ

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Интер» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.38. Ничья оценена в 5.00, а победа оппонента — в скромные 8.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.80 и 2.00.

    Прогноз: «Змеи» обязаны прибавить в плане реализации, и явно будут максимально активно атаковать.

    «Интер» имеет в своем распоряжении качественных атакующих исполнителей, да и оппонента уровня «Монцы» команда должна обыгрывать легко и непринужденно.

    Ставка: Фора «Интера» -1.5 за 2.05.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 3.00

