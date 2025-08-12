ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Сможет ли «Мальме» дать бой датчанам на чужом поле?

    Копенгаген — Мальме: прогноз на футбол, Лига чемпионов, и ставка за 3.70

    Джордан Ларссон — нападающий «Копенгагена»
    «Копенгаген» встретится с «Мальме» в ответном матче 1/2 финала квалификации Лиги чемпионов. Поединок пройдет 12 августа и начнется в 20:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Копенгаген» — «Мальме», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация 12 Августа 2025 года

    Копенгаген

  • Копенгаген
    •  Копенгаген 20:00 Мальмё

    Мальмё

  • Мальмё
    «Копенгаген»

    Путь к 1/2 финала: Прошлый сезон датская команда провела успешно, заняв в своем чемпионате 1-е место. «Копенгаген» напрямую попал в 1/4 финала квалификации Лиги чемпионов.

    На этой стадии команде досталась «Дрита». В 1-м матче квалификации «Копенгаген» обыграл соперника со счетом 2:0, а в ответном поединке снова одержал победу со счетом 1:0.

    Копенгаген — Мальмё: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: В прошлом туре чемпионата Дании команда уступила «Орхусу» со счетом 2:3, провалив 1-й тайм. До этого «Копенгаген» сыграл вничью с «Мальме» (0:0) в 1-м матче полуфинальной стадии квалификации ЛЧ.

    В последних 5-и встречах во всех турнирах команда трижды победила и по одному разу проиграла и сыграла вничью. За этот отрезок «Копенгаген» обыгрывал «Фредерисию» (2:0), «Дриту» и «Вайле» (2:0).

    Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

    Состояние команды: Старт нового сезона для «Копенгагена» выдался отличным. Команда занимает 1-е место в чемпионате после 4-х туров и имеет все шансы попасть на групповой этап Лиги чемпионов.

    В новом сезоне у «Копенгагена» феерит нападающий Джордан Ларссон, который в последних 5-и встречах забил 3 гола. Именно он может стать ключевой фигурой в предстоящем поединке.

    «Мальме»

    Путь к 1/2 финала: Шведская команда начала свое выступление в квалификации ЛЧ со стадии 1/8 финала и уже дошла до полуфинала. «Мальме» способен дойти до групповой стадии турнира.

    В 1/8 финала квалификации ЛЧ «Мальме» прошел «Иберию 1999» (3:1 и 3:1). Уже в четвертьфинале команда выступала против РФШ и не оставила им ни единого шанса (4:1 и 1:0).

  • Трансферный дайджест. 29 июля — 4 августа
  • Сафонов находится на распутье, Сон Хын Мина ждут в МЛС, С. Индзаги мечтает о Нуньесе
  • 04/08/2025

    • Последние матчи: В прошедшем поединке команда уступила «Мьельбю» со счетом 1:3. До этого «Мальме» сыграл вничью с «Копенгагеном» (0:0) в 1-м матче противостояния в квалификации.

    В прошедших 5-и встречах команда также по одному разу проиграла и сыграла вничью и трижды победила. За этот период «Мальме» забил 9 голов при 6-и пропущенных.

    Состояние команды: «Мальме» пока выиграл все 4 матча в квалификации, не оставляя шансов соперникам, но с «Копенгагеном» будет сложнее, ведь команда точно не будет доминировать на чужом поле в ответной игре.

    Стоит отметить, что команда уже провела 19 туров в сезоне чемпионата Швеции, занимая 4-е место в таблице с 33 очками в активе. «Мальме» отстает от 3-й строчки всего на 2 пункта.

    Статистика для ставок

    • В последних 9-и встречах во всех турнирах «Копенгаген» проиграл только 1 раз

    • «Мальме» проиграл лишь однажды в последних 12-и встречах

    • В 1-м матче 1/2 финала квалификации ЛЧ команды сыграли вничью со счетом 0:0

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Копенгагена» — 1.60, победа «Мальме» — 6.20, ничья — за 3.70.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.02 и 1.78 соответственно.

    Прогноз: Можно предположить, что в основное время матча команды сыграют вничью и выяснят победителя уже за пределами 90 минут.

    Ставка: Ничья за 3.70.

    Прогноз: На сей раз нулевой ничьи не будет.

    Ставка: Обе забьют за 2.00.

