Небитчи — Алтын Асыр. Ставка (к. 2.10) и прогноз на футбол, чемпионат Туркменистана, 11 августа 2025 года

Небитчи
Алтын Асыр
«Небитчи»
Турнирное положение: «Небитчи» ходит в середняках лиги. Команда нынче пребывает на 5 месте турнирной таблицы.
При этом «Небитчи» на 13 очков отстает от четвертой позиции. А вот отличились игроки команды лишь 8 результативными ударами в 15 матчах.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Небитчи» уступил «Ахалу» (0:2).
До того команда нанесла поражение «Копетдагу» (1:0). Да и поединок с «Ашхабадом» завершился уверенной викторией (2:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Небитчи» забил 3 мяча, пропустив в свои ворота 5.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Небитчи» слабо атакует, но имеет надежные тылы. Команда пропустила лишь 13 мячей в 15 матчах чемпионата.
Причем «Небитчи» традиционно неудачно противостоит «Алтын Асыру». В пяти последних очных поединках команда победила 1 раз при 3 поражениях.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать вторым номером. Команда постарается закрепиться на пятой позиции.
«Алтын Асыр»
Турнирное положение: «Алтын Асыр» сражается за вторую строчку. Команда на данный момент находится на 4 месте турнирной таблицы.
Причем «Алтын Асыр» на 3 зачетных балла отстает от второй позиции. А вот в собственные ворота команда пропустила 20 мячей в 15 поединках.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Алтын Асыр» одолел «Ашхабад» (2:1).
До того команда была бита «Аркадагом» (3:7). А вот чуть ранее она потерпела поражение от «Шагадама» (1:2).
При этом «Алтын Асыр» в 5 своих последних поединках добыл 2 победы. Команда отличилась 9 забитыми мячами при 14 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Алтын Асыр» не особенно преуспевает в плане реализации. Команда настреляла 23 мяча в 15 поединках чемпионата.
При этом «Алтын Асыр» пропускает в среднем чаще гола за матч. Да и победила команда в девяти поединках чемпионата из 15.
Команда на данном этапе нестабильна в плане игры и результатов. А вот вничью она сыграла пока лишь однажды.
Безусловно, номинальные гости будут действовать первым номером. Команда постарается подтянуться к дуэту лидеров.
Статистика для ставок
- «Небитчи» до последней коллизии победил дважды кряду
- «Алтын Асыр» до последней виктории уступил 2 раза подряд
- «Небитчи» в среднем забивает реже гола за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Алтын Асыр» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.10. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 2.97.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.74 и 1.96.
Прогноз: «Алтын Асыр» выглядит сильнее оппонента, и явно проведет встречу в активных атаках.
Номинальные гости мотивированы плотнее приблизиться к дуэту лидеров, к тому соперник забивает с огромной натугой.
Ставка: Победа «Алтын Асыра» за 2.10.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.
Ставка: Обе не забьют за 2.15