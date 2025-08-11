ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Три очка для «Алтын Асыра»?

    Небитчи — Алтын Асыр. Ставка (к. 2.10) и прогноз на футбол, чемпионат Туркменистана, 11 августа 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Футбол Туркмении Прогнозы на Туркмения. Премьер-лига
    Прогноз и ставки на «Небитчи» — «Алтын Асыр»
    «Алтын Асыр»
    11 августа в 16-м туре чемпионата Туркменистана по футболу сыграют «Небитчи» и «Алтын Асыр». Начало игры — в 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Небитчи» — «Алтын Асыр», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    Футбол. Туркменистан. Премьер-лига 11 Августа 2025 года

    Небитчи

  • Балканабад
    •  Небитчи 15:00 Алтын Асыр

    Алтын Асыр

  • Ашхабад
    •

    «Небитчи»

    Турнирное положение: «Небитчи» ходит в середняках лиги. Команда нынче пребывает на 5 месте турнирной таблицы.

    При этом «Небитчи» на 13 очков отстает от четвертой позиции. А вот отличились игроки команды лишь 8 результативными ударами в 15 матчах.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Небитчи» уступил «Ахалу» (0:2).

    До того команда нанесла поражение «Копетдагу» (1:0). Да и поединок с «Ашхабадом» завершился уверенной викторией (2:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Небитчи» забил 3 мяча, пропустив в свои ворота 5.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Небитчи» слабо атакует, но имеет надежные тылы. Команда пропустила лишь 13 мячей в 15 матчах чемпионата.

    Причем «Небитчи» традиционно неудачно противостоит «Алтын Асыру». В пяти последних очных поединках команда победила 1 раз при 3 поражениях.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать вторым номером. Команда постарается закрепиться на пятой позиции.

    «Алтын Асыр»

    Турнирное положение: «Алтын Асыр» сражается за вторую строчку. Команда на данный момент находится на 4 месте турнирной таблицы.

    Причем «Алтын Асыр» на 3 зачетных балла отстает от второй позиции. А вот в собственные ворота команда пропустила 20 мячей в 15 поединках.

    • Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Алтын Асыр» одолел «Ашхабад» (2:1).

    До того команда была бита «Аркадагом» (3:7). А вот чуть ранее она потерпела поражение от «Шагадама» (1:2).

    При этом «Алтын Асыр» в 5 своих последних поединках добыл 2 победы. Команда отличилась 9 забитыми мячами при 14 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Алтын Асыр» не особенно преуспевает в плане реализации. Команда настреляла 23 мяча в 15 поединках чемпионата.

    При этом «Алтын Асыр» пропускает в среднем чаще гола за матч. Да и победила команда в девяти поединках чемпионата из 15.

    Команда на данном этапе нестабильна в плане игры и результатов. А вот вничью она сыграла пока лишь однажды.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать первым номером. Команда постарается подтянуться к дуэту лидеров.

    Статистика для ставок

    • «Небитчи» до последней коллизии победил дважды кряду

    • «Алтын Асыр» до последней виктории уступил 2 раза подряд

    • «Небитчи» в среднем забивает реже гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Алтын Асыр» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.10. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 2.97.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.74 и 1.96.

    Прогноз: «Алтын Асыр» выглядит сильнее оппонента, и явно проведет встречу в активных атаках.

    Номинальные гости мотивированы плотнее приблизиться к дуэту лидеров, к тому соперник забивает с огромной натугой.

    Ставка: Победа «Алтын Асыра» за 2.10.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.

    Ставка: Обе не забьют за 2.15

    Небитчи — Алтын Асыр: прогноз и ставка за 2.10, статистика, коэффициенты матча 11.08.202515:00. Три очка для «Алтын Асыра»?
