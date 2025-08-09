Атырау — Туран: прогноз на матч Премьер-лиги Казахстана 9 августа 2025 года

9 августа в 20-м туре чемпионата Казахстана по футболу сыграют «Атырау» и «Туран». Начало игры — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Атырау» — «Туран», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Атырау»

Турнирное положение: «Атырау» по итогам 19-ти поединков национального первенства набрал лишь девять баллов и борется за выживание в элитном дивизионе.

Команда занимает последнюю, 14-ю позицию в зоне вылета (13-14-я строчки) с отставанием в четыре очка от безопасного 12-го места, а также в два пункта от нынешнего соперника.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 19-го тура Премьер-лиги Казахстана клуб на чужом поле сыграл вничью с «Ордабасы» (2:2).

Перед этим в 17-м туре чемпионата страны коллектив уже набрал максимум баллов, когда теперь уже в чужих стенах сенсационно переиграл «Кызылжар» (1:0).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на Премьер-лигу, «Атырау» проиграл лишь один раз при двух ничьих и одной победе.

Такая форма сулит хозяевам неплохие шансы по крайней мере на один балл, особенно на своем поле, тем более что соперник соответствует их уровню.

Сразу четверо игроков — лучшие бомбардиры команды с двумя голами.

«Туран»

Турнирное положение: «Туран» по итогам 19-ти поединков национального первенства набрал 11 баллов и также борется за выживание.

Команда занимает 13-ю позицию в зоне вылета (13-14-я строчки) с отставанием в два балла от безопасного 12-го места, а также с отрывом в два пункта от последнего в таблице «Атырау».

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 19-го тура чемпионата Казахстана клуб на чужом поле потерпел поражение от «Жетысу» (0:1).

Перед этим в 18-м туре Премьер-лиги Казахстана коллектив также остался без очков, когда теперь уже в домашних стенах крупно проиграл «Ордабасы» (0:4).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в 12-ти последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Туран» неизменно проигрывал.

Такая форма сулит гостям низкие шансы даже на один балл, особенно на чужом поле, а также если учесть примерно тот же уровень их нынешнего соперника.

Мирам Сапанов — лучший бомбардир команды в чемпионате Казахстана с тремя голами.

Статистика для ставок

в пяти из восьми последних матчей «Атырау» проиграл

в трех из пяти последних матчей «Турана» забивали больше 3,5 голов

в шести из семи последних матчей «Турана» забивали больше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Атырау» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.63. Ничья — в 3.45, победа «Турана» — в 5.60.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.10 и 1.65.

Прогноз: в шести из семи последних матчей гостей забивали больше 2,5 голов. Так было и в их четырех из пяти последних выездных поединков.

Такой же сценарий был реализован и в последнем матче хозяев.

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.10.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 3,5 голов, ведь так было в трех из пяти последних матчей «Турана».

Ставка: тотал больше 3,5 голов за 3.80