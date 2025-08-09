ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Георгий ЧерданцевГеоргий Черданцев: Шансы на трофей у «Локо» будут если все остальные проведут худший за последние 10 лет сезон Даниэль РуисАмбассадор из Боготы. ЦСКА арендует Даниэля Руиса у «Мильонариоса» Евгений КузнецовНХЛ, КХЛ или Швейцария. Где продолжит карьеру Евгений Кузнецов?
  • 07:14
    • Хачанов проиграл в финале «Мастерса» в Торонто
  • 22:24
    • Сафиуллин пробился во второй круг «Мастерса» в Цинциннати
  • 21:57
    • Потапова победила Зигемунд на старте турнира в Цинциннати
  • 21:48
    • «Бавария» разгромила «Тоттенхэм» в товарищеском матче
  • 23:44
    • «Утрехт» в гостях обыграл «Серветт» в матче квалификации ЛЕ
  • 22:56
    • «Панатинаикос» и «Шахтер» сыграли вничью в матче квалификации ЛЕ
  • 22:29
    • ПАОК сыграл вничью с «Вольфсбергом» в матче квалификации ЛЕ
    Все новости спорта

    Кто окажется на дне?

    Атырау — Туран: прогноз на матч Премьер-лиги Казахстана 9 августа 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Казахстан. Премьер-лига Календарь Премьер-лиги Казахстана
    Прогноз и ставки на «Атырау» — «Туран»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Атырау»
    9 августа в 20-м туре чемпионата Казахстана по футболу сыграют «Атырау» и «Туран». Начало игры — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Атырау» — «Туран», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Казахстан. Премьер-лига 09 Августа 2025 года

    Атырау

  • Казахстан. Премьер-лига
    •  Атырау 16:00 Туран

    Туран

  • Туркестан
    •

    «Атырау»

    Турнирное положение: «Атырау» по итогам 19-ти поединков национального первенства набрал лишь девять баллов и борется за выживание в элитном дивизионе.

    Команда занимает последнюю, 14-ю позицию в зоне вылета (13-14-я строчки) с отставанием в четыре очка от безопасного 12-го места, а также в два пункта от нынешнего соперника.

    Атырау — Туран: коэффициенты букмекеров

    1X2Новым игрокам
  • 1.683.555.77Бонус$1500
    •

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 19-го тура Премьер-лиги Казахстана клуб на чужом поле сыграл вничью с «Ордабасы» (2:2).

    Перед этим в 17-м туре чемпионата страны коллектив уже набрал максимум баллов, когда теперь уже в чужих стенах сенсационно переиграл «Кызылжар» (1:0).

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на Премьер-лигу, «Атырау» проиграл лишь один раз при двух ничьих и одной победе.

    Такая форма сулит хозяевам неплохие шансы по крайней мере на один балл, особенно на своем поле, тем более что соперник соответствует их уровню.

    Сразу четверо игроков — лучшие бомбардиры команды с двумя голами.

    «Туран»

    Турнирное положение: «Туран» по итогам 19-ти поединков национального первенства набрал 11 баллов и также борется за выживание.

    Команда занимает 13-ю позицию в зоне вылета (13-14-я строчки) с отставанием в два балла от безопасного 12-го места, а также с отрывом в два пункта от последнего в таблице «Атырау».

  • Беспощадное домино: 10 трансферов, которые перевернут рынок
  • Главными героями хаоса станут Александер Исак и Беньямин Шешко
  • 06/08/2025

    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 19-го тура чемпионата Казахстана клуб на чужом поле потерпел поражение от «Жетысу» (0:1).

    Перед этим в 18-м туре Премьер-лиги Казахстана коллектив также остался без очков, когда теперь уже в домашних стенах крупно проиграл «Ордабасы» (0:4).

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в 12-ти последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Туран» неизменно проигрывал.

    200EURИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 130EURИгратьФрибет только по промо LS1W1win

    Такая форма сулит гостям низкие шансы даже на один балл, особенно на чужом поле, а также если учесть примерно тот же уровень их нынешнего соперника.

    Мирам Сапанов — лучший бомбардир команды в чемпионате Казахстана с тремя голами.

    Статистика для ставок

    • в пяти из восьми последних матчей «Атырау» проиграл

    • в трех из пяти последних матчей «Турана» забивали больше 3,5 голов

    • в шести из семи последних матчей «Турана» забивали больше 2,5 голов.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Атырау» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.63. Ничья — в 3.45, победа «Турана» — в 5.60.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.10 и 1.65.

    Прогноз: в шести из семи последних матчей гостей забивали больше 2,5 голов. Так было и в их четырех из пяти последних выездных поединков.

    Такой же сценарий был реализован и в последнем матче хозяев.

    Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.10.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 3,5 голов, ведь так было в трех из пяти последних матчей «Турана».

    Ставка: тотал больше 3,5 голов за 3.80

    Ещё прогнозы на спорт
    2.13
  • Прогноз на матч Сан — Рузич
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Кудерметова — Зайдель
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  3.10
  • Прогноз на матч Рахимова — Саккари
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Паркс — Крейчикова
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Картал — Гарсия
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Ламенс — Кудерметова
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Блинкова — Биррелл
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  2.28
  • Прогноз на матч Долхайд — Шрамкова
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Бондар — Томлянович
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Карабельи — Нисикори
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.21
  • Прогноз на матч Нюрнберг — Дармштадт
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.98
  • Прогноз на матч Кецманович — Куинн
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  2.46
  • Прогноз на матч Чорич — Нава
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Динамо Махачкала — Акрон
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Атырау — Туран: прогноз и ставка за 2.10, статистика, коэффициенты матча 09.08.202516:00. Кто окажется на дне?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры