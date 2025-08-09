ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
  Прогнозы на футбол
    «Канониры» оперативно расправятся с басками

    Арсенал — Атлетик: прогноз на футбол и ставка за 2.20

    Прогноз и ставки на «Арсенал» — «Атлетик»
    Габриэл Мартинелли
    9 августа в международном товарищеском матче по футболу сыграют «Арсенал» и «Атлетик». Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Арсенал» — «Атлетик», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    Футбол. Товарищеские матчи (клубы) 09 Августа 2025 года

    Арсенал Лондон

  • Лондон
    •  Арсенал Лондон 19:00 Атлетик

    Атлетик

  • Бильбао
    «Арсенал»

    Турнирное положение: «Канониры» относительно продуктивно провели минувший сезон. Команда финишировала на 2 месте в АПЛ.

    При этом «Арсенал» летом провел 4 контрольных поединка. В них команда добыла 2 победы при двух поражениях.

    Арсенал Лондон — Атлетик: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Канониры» уступили «Вильярреалу» (2:3).

    До того команда потерпела поражение от «Тоттенхэма» (0:1). Зато поединок с «Ньюкаслом» завершился успехом (3:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Арсенал» забил 8 мячей, пропустив в свои ворота 7.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Канониры» в летних спаррингах явно не преуспевают. Подбор игроков у команды по именам весьма качественный, однако результаты пока хромают на обе ноги.

    Причем «Арсенал» уступил в 2 своих последних поединках. А вот до того команда Микеля Артеты победила 4 раза кряду.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Канониры» способны прибавить в плане реализации.

    «Атлетик»

    Турнирное положение: Баски минувший сезон провели на своем уровне. Команда финишировала на 4 месте турнирной таблицы.

    Причем «Атлетик» летом провел 6 контрольных матчей. В них команда сумела одержать всего одну победу при 5 поражениях.

    • Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. Баски уступили «Ливерпулю» (2:3).

    До того команда проиграла тому же сопернику (1:4). А вот несколько ранее она потерпела поражение от «Расинга» Сантандер (1:2).

    При этом «Атлетик» в 5 своих последних поединках уступил 5 раз. Команда отличилась 5 забитыми мячами при 12 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Баски в летнем цикле выглядят крайне слабо. Команда уступила в 5 своих последних поединках из шести.

    При этом «Атлетик» неизменно пропускал в 5 последних матчах. Хотя оборона команды изначально считается надежной.

    Команда пропустила 7 мячей в двух своих последних матчах. Да и в плане реализации баски явно не преуспевают.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Баски намерены преуспеть в контригре.

    Статистика для ставок

    • «Арсенал» проиграл в 2 своих последних матчах

    • Баски уступили в 5 своих последних поединках

    • «Канониры» в 4 летних спаррингах победили 2 раза

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Арсенал» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.65. Ничья оценена в 3.75, а победа оппонента — в скромные 5.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.67 и 2.15.

    Прогноз: «Канониры» обязаны прибавить в плане реализации, и явно сразу будут активно атаковать.

    «Арсенал» имеет в своем распоряжении качественных атакующих исполнителей, да и баски нынче не преуспевают в плане результатов.

    Ставка: Победа «Арсенала» в 1 тайме за 2.20.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.63

    Арсенал — Атлетик: прогноз и ставка за 2.20, статистика, коэффициенты матча 09.08.2025
