Арсенал — Атлетик: прогноз на футбол и ставка за 2.20

Арсенал Лондон
Атлетик
«Арсенал»
Турнирное положение: «Канониры» относительно продуктивно провели минувший сезон. Команда финишировала на 2 месте в АПЛ.
При этом «Арсенал» летом провел 4 контрольных поединка. В них команда добыла 2 победы при двух поражениях.
Арсенал Лондон — Атлетик: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Канониры» уступили «Вильярреалу» (2:3).
До того команда потерпела поражение от «Тоттенхэма» (0:1). Зато поединок с «Ньюкаслом» завершился успехом (3:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Арсенал» забил 8 мячей, пропустив в свои ворота 7.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Канониры» в летних спаррингах явно не преуспевают. Подбор игроков у команды по именам весьма качественный, однако результаты пока хромают на обе ноги.
Причем «Арсенал» уступил в 2 своих последних поединках. А вот до того команда Микеля Артеты победила 4 раза кряду.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Канониры» способны прибавить в плане реализации.
«Атлетик»
Турнирное положение: Баски минувший сезон провели на своем уровне. Команда финишировала на 4 месте турнирной таблицы.
Причем «Атлетик» летом провел 6 контрольных матчей. В них команда сумела одержать всего одну победу при 5 поражениях.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. Баски уступили «Ливерпулю» (2:3).
До того команда проиграла тому же сопернику (1:4). А вот несколько ранее она потерпела поражение от «Расинга» Сантандер (1:2).
При этом «Атлетик» в 5 своих последних поединках уступил 5 раз. Команда отличилась 5 забитыми мячами при 12 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Баски в летнем цикле выглядят крайне слабо. Команда уступила в 5 своих последних поединках из шести.
При этом «Атлетик» неизменно пропускал в 5 последних матчах. Хотя оборона команды изначально считается надежной.
Команда пропустила 7 мячей в двух своих последних матчах. Да и в плане реализации баски явно не преуспевают.
Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Баски намерены преуспеть в контригре.
Статистика для ставок
- «Арсенал» проиграл в 2 своих последних матчах
- Баски уступили в 5 своих последних поединках
- «Канониры» в 4 летних спаррингах победили 2 раза
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Арсенал» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.65. Ничья оценена в 3.75, а победа оппонента — в скромные 5.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.67 и 2.15.
Прогноз: «Канониры» обязаны прибавить в плане реализации, и явно сразу будут активно атаковать.
«Арсенал» имеет в своем распоряжении качественных атакующих исполнителей, да и баски нынче не преуспевают в плане результатов.
Ставка: Победа «Арсенала» в 1 тайме за 2.20.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.63