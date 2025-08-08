Ньюкасл — Эспаньол. Ставка (к. 2.05) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 8 августа 2025 года

Ньюкасл
Эспаньол
«Ньюкасл»
Турнирное положение: «Сороки» относительно продуктивно провели минувший сезон. Команда финишировала на 5 месте в АПЛ.
При этом «Ньюкасл» летом провел 4 контрольных поединка. В них команда добыла всего одну ничью при 3 поражениях.
Ньюкасл — Эспаньол: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Сороки» не уступили «Тоттенхэму» (1:1).
До того команда уступила сборной корейских звезд (0:1). Да и поединок с «Арсеналом» завершился коллизией (2:3).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну ничью. В этих поединках «Ньюкасл» забил 3 мяча, пропустив в свои ворота 10.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Сороки» медленно набирают обороты. Подбор игроков у команды по именам весьма качественный, однако результаты пока хромают на обе ноги.
Причем «Ньюкасл» не может победить уже 6 матчей кряду. Да и до последней ничьей команда уступила 5 раз подряд.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. «Сороки» способны заметно прибавить в плане реализации.
«Эспаньол»
Турнирное положение: «Попугаи» минувший сезон провели скромно. Команда финишировала на 14 месте турнирной таблицы.
Причем «Эспаньол» на 2 очка опередил зону вылета. А вот в собственные ворота команда пропустила 51 мяч в 38 матчах.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела успешно. «Попугаи» одолели берлинский «Унион» (1:0).
До того команда переиграла «Вольфсбург» (1:0). А вот несколько ранее она нанесла поражение «Саутгемптону» (2:1).
При этом «Эспаньол» в 5 своих последних поединках добыл 4 виктории. Команда отличилась 8 забитыми мячами при 2 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Попугаи» в летних контрольных матчах выглядят блестяще. Команда победила в 3 своих последних поединках.
При этом «Эспаньол» не пропускает уже 2 матча кряду. Да и вообще, каталонцы не проигрывают уже 6 матчей подряд.
Команда в 5 летних спаррингах победила четырежды. «Попугаи» не сумели одолеть лишь «Жирону» (0:0).
Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Вот только команде нужно срочно прибавлять в плане реализации.
Статистика для ставок
- «Ньюкасл» не побеждает 6 матчей кряду
- «Попугаи» победили в 3 своих последних матчах
- «Сороки» в 4 летних спаррингах уступили 3 раза
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Ньюкасл» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.62. Ничья оценена в 4.33, а победа оппонента — в скромные 4.75.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.50 и 2.50.
- 1.85Лозанна — Астана: прогноз и ставкаСегодня в 21:15
- 2.90Андерлехт — Шериф: прогноз и ставкаСегодня в 21:00
- 2.65Панатинаикос — Шахтер: прогноз и ставкаСегодня в 21:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: «Сороки» обязаны прибавить в плане реализации, и явно сразу будут активно атаковать.
«Ньюкасл» имеет в своем распоряжении качественных атакующих исполнителей, способных сделать разницу.
Ставка: Победа «Ньюкасла» в 1 тайме за 2.05.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.20