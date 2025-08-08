Ньюкасл — Эспаньол. Ставка (к. 2.05) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 8 августа 2025 года

8 августа в международном товарищеском матче по футболу сыграют «Ньюкасл» и «Эспаньол». Начало игры — в 21:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Ньюкасл» — «Эспаньол», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Ньюкасл»

Турнирное положение: «Сороки» относительно продуктивно провели минувший сезон. Команда финишировала на 5 месте в АПЛ.

При этом «Ньюкасл» летом провел 4 контрольных поединка. В них команда добыла всего одну ничью при 3 поражениях.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Сороки» не уступили «Тоттенхэму» (1:1).

До того команда уступила сборной корейских звезд (0:1). Да и поединок с «Арсеналом» завершился коллизией (2:3).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну ничью. В этих поединках «Ньюкасл» забил 3 мяча, пропустив в свои ворота 10.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Сороки» медленно набирают обороты. Подбор игроков у команды по именам весьма качественный, однако результаты пока хромают на обе ноги.

Причем «Ньюкасл» не может победить уже 6 матчей кряду. Да и до последней ничьей команда уступила 5 раз подряд.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. «Сороки» способны заметно прибавить в плане реализации.

«Эспаньол»

Турнирное положение: «Попугаи» минувший сезон провели скромно. Команда финишировала на 14 месте турнирной таблицы.

Причем «Эспаньол» на 2 очка опередил зону вылета. А вот в собственные ворота команда пропустила 51 мяч в 38 матчах.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела успешно. «Попугаи» одолели берлинский «Унион» (1:0).

До того команда переиграла «Вольфсбург» (1:0). А вот несколько ранее она нанесла поражение «Саутгемптону» (2:1).

При этом «Эспаньол» в 5 своих последних поединках добыл 4 виктории. Команда отличилась 8 забитыми мячами при 2 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Попугаи» в летних контрольных матчах выглядят блестяще. Команда победила в 3 своих последних поединках.

При этом «Эспаньол» не пропускает уже 2 матча кряду. Да и вообще, каталонцы не проигрывают уже 6 матчей подряд.

Команда в 5 летних спаррингах победила четырежды. «Попугаи» не сумели одолеть лишь «Жирону» (0:0).

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Вот только команде нужно срочно прибавлять в плане реализации.

Статистика для ставок

«Ньюкасл» не побеждает 6 матчей кряду

«Попугаи» победили в 3 своих последних матчах

«Сороки» в 4 летних спаррингах уступили 3 раза

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ньюкасл» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.62. Ничья оценена в 4.33, а победа оппонента — в скромные 4.75.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.50 и 2.50.

Прогноз: «Сороки» обязаны прибавить в плане реализации, и явно сразу будут активно атаковать.

«Ньюкасл» имеет в своем распоряжении качественных атакующих исполнителей, способных сделать разницу.

Ставка: Победа «Ньюкасла» в 1 тайме за 2.05.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.20